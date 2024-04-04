«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» в нынешнем сезоне выступает относительно успешно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы Восточной конференции.
При этом «Интер Майами» в 7 матчах набрал 11 очков. В этих поединках игроки команды отличились 14 точными ударами.
Последние матчи: в предыдущем туре МЛС команда потеряла два очка. «Интер Майами» не сумел одолеть «Нью-Йорк Сити» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл всего 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.
В предыдущем раунде Лиги чемпионов КОНКАКАФ команда добыла викторию. Лионель Месси и Луис Суарес забили по голу в ворота «Нэшвилла» (3:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Игра команды слишком сильно зависима от присутствия на поле Месси. Без аргентинца «Интер Майами» зачастую выглядит бледно.
Сейчас Месси и Суарес на месте. Именно этот ударный дуэт и должен в очередной раз блеснуть на поле!
Наверняка «Интер Майами» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и забивать в составе хозяев есть кому.
«Монтеррей»
Турнирное положение: В своем чемпионате «Монтеррей» борется за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в таблице.
Причем «Монтеррей» лишь по дополнительным показателям отстает от «Америки». Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Монтеррей» обидным образом уступил «Гвадалахаре» (0:2).
Причем это поражение стало для команды первым в чемпионате. А ведь до него были добыты 5 побед подряд.
Вообще, «Монтеррей» неплохо выглядит в плане реализации. Вот только последние победы давались команде натужно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Монтеррей» способен блеснуть в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Да и американцев команда явно не боится.
Причем команда в предыдущем раунде уверенно прошла «Цинциннати». В обоих матчах мексиканцы победили — 1:0, 2:1.
При этом «Монтеррей» выглядит явно слабее соперника. Да и проблем в игре команды нынче достаточно много.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «Монтеррей» явно будет стремиться не уступить Месси и компании.
Статистика для ставок
- «Монтеррей» до последней коллизии имел пятиматчевую победную серию
- «Интер Майами» в среднем забивает 2 гола за матч
- Мексиканцы в среднем пропускают меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.24.
- 1.95Химки — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Вест Хэм — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 1.95Ньюкасл — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: Месси и компания наверняка постараются преуспеть в плане реализации.
«Монтеррей» в последнем матче не впечатлил, да и по игре гости выглядят куда слабее соперника.
Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче один из соперников не сможет отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.31