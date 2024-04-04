ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян Фундора и Тим ЦзюЦзю сенсационно проиграл Фундоре. Тим не сумел пройти двухметрового гиганта Лионель Месси«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля Константин Тюкавин«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Онлайн
    Все новости спорта

    «Интер Майами» одолеет мексиканцев

    «Интер Майами» — «Монтеррей». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 4 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на Интер Майами
    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Монтеррей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Суарес
    В рамках 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ 4 апреля пройдет матч «Интер Майами» — «Монтеррей». Начало — 03:00 (мск). «Интер Майами» — «Монтеррей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 07 Апреля 2024 года

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» в нынешнем сезоне выступает относительно успешно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Интер Майами» в 7 матчах набрал 11 очков. В этих поединках игроки команды отличились 14 точными ударами.

    Последние матчи: в предыдущем туре МЛС команда потеряла два очка. «Интер Майами» не сумел одолеть «Нью-Йорк Сити» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл всего 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    В предыдущем раунде Лиги чемпионов КОНКАКАФ команда добыла викторию. Лионель Месси и Луис Суарес забили по голу в ворота «Нэшвилла» (3:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Игра команды слишком сильно зависима от присутствия на поле Месси. Без аргентинца «Интер Майами» зачастую выглядит бледно.

    Сейчас Месси и Суарес на месте. Именно этот ударный дуэт и должен в очередной раз блеснуть на поле!

    Наверняка «Интер Майами» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и забивать в составе хозяев есть кому.

    «Монтеррей»

    Турнирное положение: В своем чемпионате «Монтеррей» борется за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в таблице.

    Причем «Монтеррей» лишь по дополнительным показателям отстает от «Америки». Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

  • «Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля
  • А еще: Федоров — в НХЛ, Гогниев — в баскетболе, а Холанн — с «Золотым мячом»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Монтеррей» обидным образом уступил «Гвадалахаре» (0:2).

    Причем это поражение стало для команды первым в чемпионате. А ведь до него были добыты 5 побед подряд.

    Вообще, «Монтеррей» неплохо выглядит в плане реализации. Вот только последние победы давались команде натужно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Монтеррей» способен блеснуть в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Да и американцев команда явно не боится.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Причем команда в предыдущем раунде уверенно прошла «Цинциннати». В обоих матчах мексиканцы победили — 1:0, 2:1.

    При этом «Монтеррей» выглядит явно слабее соперника. Да и проблем в игре команды нынче достаточно много.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «Монтеррей» явно будет стремиться не уступить Месси и компании.

    Статистика для ставок

    • «Монтеррей» до последней коллизии имел пятиматчевую победную серию

    • «Интер Майами» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Мексиканцы в среднем пропускают меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.24.

    Прогноз: Месси и компания наверняка постараются преуспеть в плане реализации.

    «Монтеррей» в последнем матче не впечатлил, да и по игре гости выглядят куда слабее соперника.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче один из соперников не сможет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.31

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Фучович — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рамос — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Коллинз — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Роша — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Галатасарай — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Томова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эксельсиор — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Монтеррей» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» одолеет мексиканцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры