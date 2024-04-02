В рамках 1/2 финала Кубка Германии 2 апреля пройдет матч «Саарбрюккен» — «Кайзерслаутерн». Начало — 21:45 (мск). «Саарбрюккен» — «Кайзерслаутерн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Саарбрюккен»

Турнирное положение: «Саарбрюккен» в нынешнем сезоне представляет третий дивизион. На текущий момент там команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Саарбрюккен» лишь относительно неплохо обороняется. В 29 матчах в ворота команды побывало 32 мяча.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда проиграала. «Саарбрюккен» не сумел ничего противопоставить «Дуйсбургу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Саарбрюккен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

А вот до последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Да и выход в полуфинал — отнюдь не рядовое событие для скромного клуба.

Не сыграют: Боне Уаферро, Ричард Нойдеккер, Патрик Шмидт — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Саарбрюккен» выступает достаточно неплохо. Да и в Кубке Германии команда уже прыгнула выше головы.

Матчи против «Кайзерслаутерна» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Саарбрюккен» проиграл 3 раза.

При этом «Саарбрюккен» уступил сопернику в трех последних очных встречах. Пропускала в них команда не менее 2 мячей.

«Кайзерслаутерн»

Турнирное положение: «Кайзерслаутерн» текущий чемпионат проводит достаточно скромно. На текущий момент команда пребывает на 16 строчке второго немецкого дивизиона

Правда, шансы на спасение еще имеются. Отставание от спасительной 15 позиции составляет лишь один балл.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Кайзерслаутерн» дома уступил «Фортуне» (1:3).

Между тем, в 5 последних поединках команда дважды победила при 2 поражениях. В этих матчах удалось отличиться 8 мячами при 10 пропущенных.

К тому же команда не выигрывала в 2 своих последних матчах. Причем до того были добыты 2 кряду виктории.

Не сыграют: Рагнар Ахе — травмирован.

Состояние команды: ныне команда стоит на вылет в третий по рангу немецкий дивизион. А вот в Кубке «Кайзерслаутерн» может выстрелить.

В Кубке Германии команда уже вышла в полуфинал. Случилось это благодаря уверенной победе над «Гертой» (3:1).

Наверняка запредельного настроя хватит и на этот поединок. «Кайзерслаутерн» просто обязан обыгрывать соперника, выступающего в низшем профессиональном дивизионе.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Вот только «Кайзерслаутерну» будет сильно не хватать травмированного Ахе.

Статистика для ставок

«Саарбрюккен» проиграл «Кайзерслаутерну» в 3 последних очных поединках

«Кайзерслаутерн» не побеждал в 2 матчах кряду

«Саарбрюккен» последний раз обыгрывал оппонента еще 31 года назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайзерслаутерн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.88 и 2.07.

Прогноз: «Кайзерслаутерн» явно сильнее соперника, которому к тому же успешно противостоит.

«Саарбрюккен» имеет проблемы с реализацией, к тому же «Кайзерслаутерн» мощнее классом.

Ставка: Победа «Кайзерслаутерна» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.07