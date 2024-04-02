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    «Лион» — «Валансьен». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Валансьен»
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    Александр Ляказетт
    В рамках 1/2 финала Кубка Франции 2 апреля пройдет матч «Лион» — «Валансьен». Начало — 21:45 (мск). «Лион» — «Валансьен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 02 Апреля 2024 года
    Лион
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    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. На текущий момент команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лион» лишь относительно недавно покинул опасную зону. Да и обороняется команда не лучшим образом: 41 пропущенный мяч в 27 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Лион» не сумел переиграть «Реймс» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    А вот до последней ничьей «ткачи» выиграли дважды кряду. А вот «Лансу» команда уступила с крупным счетом (0:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» выступает достаточно неплохо. Да и в Кубке Франции у команды самые высокие задачи.

    Матчи против «Валансьена» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лион» выиграл 4 раза.

    При этом «Лион» не проигрывает «Валансьену» уже 12 лет. Да и состав у «ткачей» по именам весьма крепкий.

    «Валансьен»

    Турнирное положение: «Валансьен» текущий чемпионат проводит достаточно скромно. На текущий момент команда пребывает на 20 строчке Лиги 2.

    Правда, шансов на спасение крайне мало. Отставание от спасительной 16 позиции составляет 18 очков.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Валансьен» дома уступил «Сент-Этьену» (0:2).

    Между тем, в 5 последних поединках команда дважды проиграла при 3 паритетах. В этих матчах был забит всего 1 мяч в ворота соперников при всего 6 пропущенных.

    К тому же команда не забивала в 4 своих последних матчах. А вот не побеждает «Валансьен» уже 8 матчей кряду.

    Не сыграют: Давид Крузе, Джордан Поа — травмированы.

    Состояние команды: ныне команда стоит на вылет в третий по рангу французский дивизион. А вот в Кубке «Валансьен» может пошуметь.

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    В Кубке Франции команда уже вышла в полуфинал. Случилось это благодаря победе в серии пенальти над «Руаном».

    Наверняка запредельного настроя хватит и на этот поединок. «Валансьену» терять нечего, а в случае успеха есть шанс реабилитироваться за провал в чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Валансьену» будет непросто сдержать атаки «ткачей».

    Статистика для ставок

    • «Лион» не проигрывает «Валансьену» уже 12 лет

    • «Валансьен» не забивает в 4 матчах кряду

    • Лионцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 16.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.

    Прогноз: «Ткачи» явно сильнее гостей, и наверняка постараются сыграть на классе.

    «Лион» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же «Валансьен» уже не раз демонстрировал свой кубковый характер.

    Ставка: Обе забьют за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.46

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    Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Валансьен» с коэффициентом 2.34. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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