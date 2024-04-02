В рамках 1/2 финала Кубка Франции 2 апреля пройдет матч «Лион» — «Валансьен». Начало — 21:45 (мск). «Лион» — «Валансьен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. На текущий момент команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» лишь относительно недавно покинул опасную зону. Да и обороняется команда не лучшим образом: 41 пропущенный мяч в 27 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Лион» не сумел переиграть «Реймс» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

А вот до последней ничьей «ткачи» выиграли дважды кряду. А вот «Лансу» команда уступила с крупным счетом (0:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» выступает достаточно неплохо. Да и в Кубке Франции у команды самые высокие задачи.

Матчи против «Валансьена» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лион» выиграл 4 раза.

При этом «Лион» не проигрывает «Валансьену» уже 12 лет. Да и состав у «ткачей» по именам весьма крепкий.

«Валансьен»

Турнирное положение: «Валансьен» текущий чемпионат проводит достаточно скромно. На текущий момент команда пребывает на 20 строчке Лиги 2.

Правда, шансов на спасение крайне мало. Отставание от спасительной 16 позиции составляет 18 очков.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Валансьен» дома уступил «Сент-Этьену» (0:2).

Между тем, в 5 последних поединках команда дважды проиграла при 3 паритетах. В этих матчах был забит всего 1 мяч в ворота соперников при всего 6 пропущенных.

К тому же команда не забивала в 4 своих последних матчах. А вот не побеждает «Валансьен» уже 8 матчей кряду.

Не сыграют: Давид Крузе, Джордан Поа — травмированы.

Состояние команды: ныне команда стоит на вылет в третий по рангу французский дивизион. А вот в Кубке «Валансьен» может пошуметь.

В Кубке Франции команда уже вышла в полуфинал. Случилось это благодаря победе в серии пенальти над «Руаном».

Наверняка запредельного настроя хватит и на этот поединок. «Валансьену» терять нечего, а в случае успеха есть шанс реабилитироваться за провал в чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Валансьену» будет непросто сдержать атаки «ткачей».

Статистика для ставок

«Лион» не проигрывает «Валансьену» уже 12 лет

«Валансьен» не забивает в 4 матчах кряду

Лионцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 16.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.

Прогноз: «Ткачи» явно сильнее гостей, и наверняка постараются сыграть на классе.

«Лион» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же «Валансьен» уже не раз демонстрировал свой кубковый характер.

Ставка: Обе забьют за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.46