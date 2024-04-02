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    Продлится ли беспроигрышная серия «Бернли»?

    «Бернли» — «Вулверхэмптон». Ставка за 1.98 и прогноз на АПЛ 2 апреля 2024 года

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    «Бернли» не проиграл в трех последних матчах
    «Бернли» — «Вулверхэмптон». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:45 (мск) «Бернли» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2024 года
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    «Бернли»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Бернли» занимает предпоследнее, 19-е место с 18 очками и разницей мячей 31-65.

    Команда находится в зоне вылета и на четыре очка отстает от безопасной 17-строчки, поэтому отчаянно борется за выживание в элитном дивизионе.

    Бёрнли — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Кларетовые» в драматичной игре отобрали очки у «Челси» — 2:2.

    А перед этим хозяева выиграли. В рамках английской Премьер-лиги они обыграли в домашних стенах «Брентфорд» (2:1), при этом пропустив единственный мяч уже при счете 2:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Редмонд, Колеошо, Рэмси — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Бернли» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

    Очевидно, что это говорит о неплохой, как для предпоследнего коллектива в таблице форме, поэтому он сохраняет относительно неплохие шансы на спасение.

    Давид Датро Фофана, Зеки Амдуни и Лайл Фостер — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с четырьмя голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Вулверхэмптон» занимает последнее, 10-е место с 41 баллом и разницей мячей 42-46.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому все еще может пробиться в континентальные турниры.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Волки» уступили «Астон Вилле» (0:2), пропустив два безответных мячей.

    Это поражение стало вторым кряду для клуба в поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Англии.

    Не сыграют: Травмированы — Хван Хи Чхан и Педро Нету, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Вулверхэмптон» потерпел три поражения при одной победе.

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    Такие результаты не обещаеют коллективу шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего девять туров.

    Хван Хи Чхан — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Бернли» не проиграл

    • в восьми из девяти последних матчей «Бернли» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Бернли» — в 2.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. И в этих же играх было забито больше 2,5 голов.

    При этом в двух из трех последних матчей «Вулверхэмптона» сработали оба данных расклада.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Бернли» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.20

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    Ставка и прогноз на матч «Бернли» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. Продлится ли беспроигрышная серия «Бернли»?
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