«Бернли»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Бернли» занимает предпоследнее, 19-е место с 18 очками и разницей мячей 31-65.
Команда находится в зоне вылета и на четыре очка отстает от безопасной 17-строчки, поэтому отчаянно борется за выживание в элитном дивизионе.
Бёрнли — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Кларетовые» в драматичной игре отобрали очки у «Челси» — 2:2.
А перед этим хозяева выиграли. В рамках английской Премьер-лиги они обыграли в домашних стенах «Брентфорд» (2:1), при этом пропустив единственный мяч уже при счете 2:0.
Не сыграют: Редмонд, Колеошо, Рэмси — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Бернли» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.
Очевидно, что это говорит о неплохой, как для предпоследнего коллектива в таблице форме, поэтому он сохраняет относительно неплохие шансы на спасение.
Давид Датро Фофана, Зеки Амдуни и Лайл Фостер — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с четырьмя голами.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Вулверхэмптон» занимает последнее, 10-е место с 41 баллом и разницей мячей 42-46.
Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому все еще может пробиться в континентальные турниры.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Волки» уступили «Астон Вилле» (0:2), пропустив два безответных мячей.
Это поражение стало вторым кряду для клуба в поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Англии.
Не сыграют: Травмированы — Хван Хи Чхан и Педро Нету, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Вулверхэмптон» потерпел три поражения при одной победе.
Такие результаты не обещаеют коллективу шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего девять туров.
Хван Хи Чхан — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Бернли» не проиграл
- в восьми из девяти последних матчей «Бернли» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Бернли» — в 2.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. И в этих же играх было забито больше 2,5 голов.
При этом в двух из трех последних матчей «Вулверхэмптона» сработали оба данных расклада.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Бернли» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.20