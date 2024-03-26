ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборной Испании будет не хватать ГавиМимо праздника. Куртуа, Гави и еще 12 звезд, которые, скорее всего, пропустят Евро-2024 Мурат Гассиев5 российских боксеров, переживающих спад в 2024 году Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • 01:04
    • Италия всухую обыграла Эквадор в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Уругвайцы снимут очередной скальп

    Уругвай — Кот-д’Ивуар. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара
    Прогноз и ставки на Уругвай — Кот-д’Ивуар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес
    В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Уругвай — Кот-д’Ивуар. Начало — 22:30 (мск). Уругвай — Кот-д’Ивуар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Кот-д Ивуар
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Кот-д Ивуар 22:30 Уругвай Уругвай
  • Монтевидео
    •

    Уругвай

    Турнирное положение: Сборная Уругвая не неплохо проводит отбор на Мундиаль. В своей зоне команда находится на 2 месте.

    При этом Уругвай в 6 играх добыл 4 победы при одном поражении. Так что на чемпиона мира уругвайцы наверняка выйдут.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую викторию. Уругвай учинил разгром боливийцам (3:0).

    До того команда одолела еще и чемпионов мира аргентинцев (2:0). А еще чуть раньше на лопатки были положены бразильцы (2:0).

    Серия без поражений составляет уже 4 матча кряду. Причем в этих поединках команда сумела отличиться 9 голами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела просто великолепно. При этом Уругвай попросту сметал грандов.

    Плюс ко всему, команда имеет весьма надежные тылы. В трех своих последних поединках уругвайцы оставляли свои ворота сухими.

    И уж совсем очевидно, что Уругвай постарается продолжить свой победный сериал. Да и состав у команды вполне подходящий!

    Кот-д’Ивуар

    Турнирное положение: Ивуарийцы выиграли последний Кубок африканских наций. Причем такой прыти от команды не ожидал никто!

    В финале команда пропустила в первом тайме, но после перерыва переломила ход встречи. Кот-д’Ивуар блестяще атакует, да и состав по именам симпатичный.

  • Забудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак
  • У «Селесао» ни одной победы в четырех матчах, множество травм и смена тренера на фоне приближения Кубка Америки
  • 22/03/2024

    • Последние матчи: в своем последнем матче команда переиграла Нигерию (2:1). Решающий мяч на счету Себастьена Аллера.

    До того команда переиграла сборную ДР Конго. Причем снова победу ивуарийцам принес умница Аллер!

    Вот только атака команды в последних матчах все же не особо преуспевала. Да и чрезмерная зависимость от некоторых лидеров явно бросается в глаза.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Кот-д’Ивуар смотрится симпатично. Вот только нужно прибавлять во многих игровых компонентах.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    А вот не проигрывал Кот-д’Ивуар в 4 своих последних поединках. Причем та коллизия получилась уж слишком болезненной: 0:4 от Экваториальной Гвинеи.

    Ивуарийцы имеют достаточно приличный подбор игроков. Да и в плане созидания команда способна еще прибавить.

    И уж совсем очевидно, что гости не собираются лишь обороняться. Кот-д’Ивуар постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Кот-д’Ивуар не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • Уругвайцы не пропускали в 3 своих последних матчах

    • Уругвай недавно последовательно обыграл Аргентину и Бразилию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

    Прогноз: Уругвайцы явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть очередную викторию.

    Кот-д’Ивуар неплохо атакует, но уж слишком сильно зависим от формы своих лидеров.

    Ставка: Победа Уругвая за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече кому-то из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Черногория — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Танзания — Монголия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Азербайджан — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швеция — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кливленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Уругвай — Кот-д’Ивуар с коэффициентом 2.21. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Уругвайцы снимут очередной скальп
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры