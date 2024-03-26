Уругвай
Турнирное положение: Сборная Уругвая не неплохо проводит отбор на Мундиаль. В своей зоне команда находится на 2 месте.
При этом Уругвай в 6 играх добыл 4 победы при одном поражении. Так что на чемпиона мира уругвайцы наверняка выйдут.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую викторию. Уругвай учинил разгром боливийцам (3:0).
До того команда одолела еще и чемпионов мира аргентинцев (2:0). А еще чуть раньше на лопатки были положены бразильцы (2:0).
Серия без поражений составляет уже 4 матча кряду. Причем в этих поединках команда сумела отличиться 9 голами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела просто великолепно. При этом Уругвай попросту сметал грандов.
Плюс ко всему, команда имеет весьма надежные тылы. В трех своих последних поединках уругвайцы оставляли свои ворота сухими.
И уж совсем очевидно, что Уругвай постарается продолжить свой победный сериал. Да и состав у команды вполне подходящий!
Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы выиграли последний Кубок африканских наций. Причем такой прыти от команды не ожидал никто!
В финале команда пропустила в первом тайме, но после перерыва переломила ход встречи. Кот-д’Ивуар блестяще атакует, да и состав по именам симпатичный.
Последние матчи: в своем последнем матче команда переиграла Нигерию (2:1). Решающий мяч на счету Себастьена Аллера.
До того команда переиграла сборную ДР Конго. Причем снова победу ивуарийцам принес умница Аллер!
Вот только атака команды в последних матчах все же не особо преуспевала. Да и чрезмерная зависимость от некоторых лидеров явно бросается в глаза.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Кот-д’Ивуар смотрится симпатично. Вот только нужно прибавлять во многих игровых компонентах.
А вот не проигрывал Кот-д’Ивуар в 4 своих последних поединках. Причем та коллизия получилась уж слишком болезненной: 0:4 от Экваториальной Гвинеи.
Ивуарийцы имеют достаточно приличный подбор игроков. Да и в плане созидания команда способна еще прибавить.
И уж совсем очевидно, что гости не собираются лишь обороняться. Кот-д’Ивуар постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Кот-д’Ивуар не проигрывал в 4 своих последних поединках
- Уругвайцы не пропускали в 3 своих последних матчах
- Уругвай недавно последовательно обыграл Аргентину и Бразилию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.99 и 1.80.
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Прогноз: Уругвайцы явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть очередную викторию.
Кот-д’Ивуар неплохо атакует, но уж слишком сильно зависим от формы своих лидеров.
Ставка: Победа Уругвая за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече кому-то из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.00