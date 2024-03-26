В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Уругвай — Кот-д’Ивуар. Начало — 22:30 (мск). Уругвай — Кот-д’Ивуар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Сборная Уругвая не неплохо проводит отбор на Мундиаль. В своей зоне команда находится на 2 месте.

При этом Уругвай в 6 играх добыл 4 победы при одном поражении. Так что на чемпиона мира уругвайцы наверняка выйдут.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую викторию. Уругвай учинил разгром боливийцам (3:0).

До того команда одолела еще и чемпионов мира аргентинцев (2:0). А еще чуть раньше на лопатки были положены бразильцы (2:0).

Серия без поражений составляет уже 4 матча кряду. Причем в этих поединках команда сумела отличиться 9 голами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела просто великолепно. При этом Уругвай попросту сметал грандов.

Плюс ко всему, команда имеет весьма надежные тылы. В трех своих последних поединках уругвайцы оставляли свои ворота сухими.

И уж совсем очевидно, что Уругвай постарается продолжить свой победный сериал. Да и состав у команды вполне подходящий!

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы выиграли последний Кубок африканских наций. Причем такой прыти от команды не ожидал никто!

В финале команда пропустила в первом тайме, но после перерыва переломила ход встречи. Кот-д’Ивуар блестяще атакует, да и состав по именам симпатичный.

Последние матчи: в своем последнем матче команда переиграла Нигерию (2:1). Решающий мяч на счету Себастьена Аллера.

До того команда переиграла сборную ДР Конго. Причем снова победу ивуарийцам принес умница Аллер!

Вот только атака команды в последних матчах все же не особо преуспевала. Да и чрезмерная зависимость от некоторых лидеров явно бросается в глаза.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Кот-д’Ивуар смотрится симпатично. Вот только нужно прибавлять во многих игровых компонентах.

А вот не проигрывал Кот-д’Ивуар в 4 своих последних поединках. Причем та коллизия получилась уж слишком болезненной: 0:4 от Экваториальной Гвинеи.

Ивуарийцы имеют достаточно приличный подбор игроков. Да и в плане созидания команда способна еще прибавить.

И уж совсем очевидно, что гости не собираются лишь обороняться. Кот-д’Ивуар постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Кот-д’Ивуар не проигрывал в 4 своих последних поединках

Уругвайцы не пропускали в 3 своих последних матчах

Уругвай недавно последовательно обыграл Аргентину и Бразилию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

Прогноз: Уругвайцы явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть очередную викторию.

Кот-д’Ивуар неплохо атакует, но уж слишком сильно зависим от формы своих лидеров.

Ставка: Победа Уругвая за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече кому-то из соперников не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.00