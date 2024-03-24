«Цинциннати»
Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам четырех матчей занимает третью позицию Восточной конференции с 10 очками. Он забил четыре мяча и пропустил два.
Отставание команды от лидера «Интер Майами» составляет лишь два очка, тогда как три ближайших преследователя отстают от него на один балл.
Цинциннати — Нью-Йорк Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они переиграли «Нью-Инглэнд» (2:1).
Эта победа прервала безвыигрышную серию из трех поединков в разных турнирах — МЛС и Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Не сыграют: Нвободо и Канн травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Цинциннати» одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей.
Столь успешный старт позволяет рассчитывать франчайзу на лидерство в конференции, но для этого нужно продолжать выигрывать.
Пока что все четыре гола коллектива забивали разные игроки, поэтому нет смысла говорить о его лучших бомбардирах.
«Нью-Йорк Сити»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Сити» занимает 12-е место с разницей мячей 3-6.
Команда на два балла отстает от зоны плей-офф — девятой строчки. При этом отрыв от последней позиции составляет три балла.
Последние матчи: гости в последней игре на своем поле победили «Торонто» (2:1) в МЛС.
Эта победа прервала серию поражений в три поединка, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Хоуп-Ганд, Маньо, Моралес — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Нью-Йорк Сити» одержал одну победу при четырех поражениях и трех ничьих.
Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно попасть в плей-офф, однако успех в прошлой игре позволяет рассчитывать на прогресс.
Пока что все три гола коллектива забивали разные игроки, поэтому нет смысла говорить о его лучших бомбардирах.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Цинциннати» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Цинциннати» не выиграл
- в семи из девяти последних матчей «Нью-Йорк Сити» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.60, победа «Нью-Йорк Сити» — в 4.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Позволяя забить сопернику, они часто пропускают и сами.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев также забивали оба соперника.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей «Цинциннати» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95