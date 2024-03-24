«Цинциннати» на своем поле сыграет против «Нью-Йорк Сити» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Поединок состоится 24 марта и начнется в 02:30 по мск. «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Цинциннати»

Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам четырех матчей занимает третью позицию Восточной конференции с 10 очками. Он забил четыре мяча и пропустил два.

Отставание команды от лидера «Интер Майами» составляет лишь два очка, тогда как три ближайших преследователя отстают от него на один балл.

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Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они переиграли «Нью-Инглэнд» (2:1).

Эта победа прервала безвыигрышную серию из трех поединков в разных турнирах — МЛС и Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Нвободо и Канн травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Цинциннати» одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Столь успешный старт позволяет рассчитывать франчайзу на лидерство в конференции, но для этого нужно продолжать выигрывать.

Пока что все четыре гола коллектива забивали разные игроки, поэтому нет смысла говорить о его лучших бомбардирах.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Сити» занимает 12-е место с разницей мячей 3-6.

Команда на два балла отстает от зоны плей-офф — девятой строчки. При этом отрыв от последней позиции составляет три балла.

Последние матчи: гости в последней игре на своем поле победили «Торонто» (2:1) в МЛС.

Эта победа прервала серию поражений в три поединка, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: Хоуп-Ганд, Маньо, Моралес — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Нью-Йорк Сити» одержал одну победу при четырех поражениях и трех ничьих.

Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно попасть в плей-офф, однако успех в прошлой игре позволяет рассчитывать на прогресс.

Пока что все три гола коллектива забивали разные игроки, поэтому нет смысла говорить о его лучших бомбардирах.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Цинциннати» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Цинциннати» не выиграл

в семи из девяти последних матчей «Нью-Йорк Сити» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.60, победа «Нью-Йорк Сити» — в 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Позволяя забить сопернику, они часто пропускают и сами.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев также забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей «Цинциннати» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95