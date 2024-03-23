За выход в финальную часть Лиги наций КОНКАКАФ сборная Канады сыграет против национальной команды Тринидад и Тобаго. Матч состоится 23 марта и начнется в 23:00 по мск. Канада — Тринидад и Тобаго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Канада

Путь в плей-офф: Сборная Канады — это одна из самых сильных команд на своем континенте, занимающая сейчас 48 место в рейтинге ФИФА.

Отметим, что первую часть данного турнира канадцы пропускали и автоматически получили билет в финальную часть из-за своего высокого положения в континентальном рейтинге.

Последние матчи: «Кленовые листья» свой последний матч провели в ноябре прошлого года, проиграв тогда в ответном поединке четвертьфинала предыдущей Лиги наций со счетом 2:3 и завершили борьбу, так как в гостях выиграли 2:1.

Не сыграют: Почти все основные игроки получили вызов на этот матч.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Национальная команда Канады смогла выиграть лишь четыре поединка из своих десяти предыдущих. три раза еще она за это время уступала и столько же встреч свела вничью. И только в одном матче данного периода «красные» уходили с поля без забитого мяча. В основном же все те игры носили результативный характер.

Тринидад и Тобаго

Путь в плей-офф: Сборная Тринидад и Тобаго — это крепкий середняк своего континента, занимающий на текущий момент 96 место в мировом рейтинге футбола.

И, в отличие от своего соперника, островному коллективу пришлось играть до этого этапа на групповой стадии, где они стали вторыми, набрав в четырех встречах девять баллов.

Последние матчи: «Воины Сока» в начале этого месяца провели два товарняка против сборной Ямайки, раз проиграв ей 0:1 и раз сыграв вничью 0:0. А в последнем поединке прошлого года они дома обыграли США 2:1, но эта виктория им не дала ничего, ведь в первом матче этих сборных они уступили 0:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Национальная команда Тринидад и Тобаго за десять предыдущих матчей смогла отпраздновать четыре виктории, выиграв в трех случаях дома. Также в данном отрезке она раз сыграла вничью и потерпела пять фиаско, четыре из которых были с разницей в два и более мячей.

Статистика для ставок

Шесть из семи последних игр с участием Канады завершались с верховым тоталом

Тринидад и Тобаго не смогли забить в трех из пяти своих предыдущих поединков

В пяти очных встречах этих команд трижды победили канадцы и два матча остались за островитянами

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Канады — 1.10, победа Тринидад и Тобаго — 26.00, ничья — 9.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.46 соответственно.

Прогноз: Канадцы, конечно, сильнее предстоящего противника, но они, как правило, редко громят своих соперников, а у своего предстоящего так ни разу крупно и не выиграли. В общем, ставим здесь с форой +2,5 на гостей.

Рекомендуемая ставка: победа Тринидад и Тобаго с форой (+2,5) за 1.79.

Прогноз: И также от данного поединка не ждем высокой результативности, ведь в поединках между собой эти сборные только раз превысили верховой тотал.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.97.