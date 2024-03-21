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    Сумеет ли Иран деклассировать туркменов?

    Иран — Туркменистан. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Туркменистан
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    Мехди Тареми
    В рамках 3-го тура квалификации чемпионата мира 21 марта пройдет матч Иран — Туркменистан. Начало — 19:00 (мск). Иран — Туркменистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Иран

    Турнирное положение: Иранцы нынешнюю квалификацию проводят в привычном статусе одного из ее фаворитов. В своей отборочной группе они находятся на 1 месте.

    При этом Иран в 2 матчах разжился всего лишь 4 очками. Игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Иран в полуфинале Кубка Азии уступил катарцам (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Иран выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    До неудачи с катарцами команда сумела одолеть сильную сборную Японии (2:1). А еще чуть раньше Иран в серии пенальти одолел сирийцев.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: Иранцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Одни Мехди Тареми с Сердаром Азмуном чего стоят!

    Тем не менее, никакой недооценки соперника иранцы допустить не должны. Да и пора бы сборной Ирана отрываться от преследователей!

    И уж совсем очевидно, что Иран будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.

    Туркменистан

    Турнирное положение: Туркмены вполне способны пободаться за 2 строчку. Вот только узбеки выглядят куда поярче.

    В 2 поединках отборочного цикла Туркменистан добыл 1 зачетный пункт. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 5 мячей.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда проиграла. Туркмены в контрольной встрече уступили Казахстану (0:2).

    До того команда расписала паритет с Гонконгом (2:2). А вот узбекам Туркменистан ничего не смог противопоставить (1:3).

    Наверняка в этом поединке Туркменистан будет действовать вторым номером. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда вряд ли способна на заметный прогресс. Да и оппоненты по группе весьма серьезные.

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    Причем туркмены уже очень давно не выигрывали. Последняя виктория случилась еще в июне 2022 года.

    Против иранцев команда играла дважды. Один поединок принес ничейный результат, другой завершился неудачей.

    Наверняка туркмены в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только тягаться с иранцами команде еще откровенно рановато.

    Статистика для ставок

    • Туркменистан не побеждает уже более полутора лет

    • Иран в 2 матчах группового этапа забил 6 мячей

    • Иранцы еще ни разу не уступали Туркменистану

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 14.00, а победа оппонента — в скромные 38.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.25 и 3.42.

    Прогноз: Иранцы на голову сильнее соперника, c которым к тому же традиционно успешно играют.

    Номинальные хозяева явно постараются утвердиться в лидерах квартета, так что ждем от них агрессии в атаке.

    Ставка: Фора Ирана -3.5 за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.

    Ставка: Обе забьют за 2.77

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    Ставка и прогноз на матч Иран — Туркменистан с коэффициентом 2.27. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Иран деклассировать туркменов?
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