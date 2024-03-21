Иран
Турнирное положение: Иранцы нынешнюю квалификацию проводят в привычном статусе одного из ее фаворитов. В своей отборочной группе они находятся на 1 месте.
При этом Иран в 2 матчах разжился всего лишь 4 очками. Игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Иран в полуфинале Кубка Азии уступил катарцам (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Иран выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
До неудачи с катарцами команда сумела одолеть сильную сборную Японии (2:1). А еще чуть раньше Иран в серии пенальти одолел сирийцев.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Иранцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Одни Мехди Тареми с Сердаром Азмуном чего стоят!
Тем не менее, никакой недооценки соперника иранцы допустить не должны. Да и пора бы сборной Ирана отрываться от преследователей!
И уж совсем очевидно, что Иран будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.
Туркменистан
Турнирное положение: Туркмены вполне способны пободаться за 2 строчку. Вот только узбеки выглядят куда поярче.
В 2 поединках отборочного цикла Туркменистан добыл 1 зачетный пункт. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 5 мячей.
Последние матчи: в своем последнем матче команда проиграла. Туркмены в контрольной встрече уступили Казахстану (0:2).
До того команда расписала паритет с Гонконгом (2:2). А вот узбекам Туркменистан ничего не смог противопоставить (1:3).
Наверняка в этом поединке Туркменистан будет действовать вторым номером. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда вряд ли способна на заметный прогресс. Да и оппоненты по группе весьма серьезные.
Причем туркмены уже очень давно не выигрывали. Последняя виктория случилась еще в июне 2022 года.
Против иранцев команда играла дважды. Один поединок принес ничейный результат, другой завершился неудачей.
Наверняка туркмены в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только тягаться с иранцами команде еще откровенно рановато.
Статистика для ставок
- Туркменистан не побеждает уже более полутора лет
- Иран в 2 матчах группового этапа забил 6 мячей
- Иранцы еще ни разу не уступали Туркменистану
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 14.00, а победа оппонента — в скромные 38.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.25 и 3.42.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Иранцы на голову сильнее соперника, c которым к тому же традиционно успешно играют.
Номинальные хозяева явно постараются утвердиться в лидерах квартета, так что ждем от них агрессии в атаке.
Ставка: Фора Ирана -3.5 за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.
Ставка: Обе забьют за 2.77