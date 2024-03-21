В рамках 3-го тура квалификации чемпионата мира 21 марта пройдет матч Иран — Туркменистан. Начало — 19:00 (мск). Иран — Туркменистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Иран

Турнирное положение: Иранцы нынешнюю квалификацию проводят в привычном статусе одного из ее фаворитов. В своей отборочной группе они находятся на 1 месте.

При этом Иран в 2 матчах разжился всего лишь 4 очками. Игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Иран в полуфинале Кубка Азии уступил катарцам (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Иран выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

До неудачи с катарцами команда сумела одолеть сильную сборную Японии (2:1). А еще чуть раньше Иран в серии пенальти одолел сирийцев.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Иранцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Одни Мехди Тареми с Сердаром Азмуном чего стоят!

Тем не менее, никакой недооценки соперника иранцы допустить не должны. Да и пора бы сборной Ирана отрываться от преследователей!

И уж совсем очевидно, что Иран будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.

Туркменистан

Турнирное положение: Туркмены вполне способны пободаться за 2 строчку. Вот только узбеки выглядят куда поярче.

В 2 поединках отборочного цикла Туркменистан добыл 1 зачетный пункт. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 5 мячей.

Последние матчи: в своем последнем матче команда проиграла. Туркмены в контрольной встрече уступили Казахстану (0:2).

До того команда расписала паритет с Гонконгом (2:2). А вот узбекам Туркменистан ничего не смог противопоставить (1:3).

Наверняка в этом поединке Туркменистан будет действовать вторым номером. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда вряд ли способна на заметный прогресс. Да и оппоненты по группе весьма серьезные.

Причем туркмены уже очень давно не выигрывали. Последняя виктория случилась еще в июне 2022 года.

Против иранцев команда играла дважды. Один поединок принес ничейный результат, другой завершился неудачей.

Наверняка туркмены в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только тягаться с иранцами команде еще откровенно рановато.

Статистика для ставок

Туркменистан не побеждает уже более полутора лет

Иран в 2 матчах группового этапа забил 6 мячей

Иранцы еще ни разу не уступали Туркменистану

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 14.00, а победа оппонента — в скромные 38.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.25 и 3.42.

Прогноз: Иранцы на голову сильнее соперника, c которым к тому же традиционно успешно играют.

Номинальные хозяева явно постараются утвердиться в лидерах квартета, так что ждем от них агрессии в атаке.

Ставка: Фора Ирана -3.5 за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.

Ставка: Обе забьют за 2.77