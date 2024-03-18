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    Паритета не избежать?!

    «СКА-Хабаровск» — «Торпедо». Ставка (к. 3.06) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 марта 2024 года

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    Игорь Лебеденко
    В рамках 23-го тура чемпионата России 18 марта пройдет матч «СКА-Хабаровск» — «Торпедо». Начало — 18:00 (мск). «СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Марта 2024 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 18:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: «Армейцы» в нынешнем сезоне выступают крайне неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 13 месте таблицы.

    При этом «СКА-Хабаровск» уже вряд ли сможет побороться за топ-4. Команде явно недостает стабильности, да и атака отнюдь не блистает.

    СКА-Хабаровск — Торпедо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не сумела разжиться очками. «СКА-Хабаровск» уступил новороссийскому «Черноморцу» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Зато хабаровчане преуспели в Кубке России. В пути регионов команда прошла «Сочи» в серии послематчевых пенальти.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: в последних матчах команда явно не блистала стабильностью. Зато последний успех может морально сильно помочь «СКА-Хабаровск».

    Матчи против торпедовцев для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

    И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» постарается воспользоваться не лучшей формой москвичей. Команда Романа Шаронова уж точно не боится соперника.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Москвичи в нынешнем сезоне сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится лишь на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо» все никак не может приблизиться к топ-4. Правда, отставание от 4 строчки составляет уже 10 очков.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один балл. «Торпедо» не сумело переиграть «Тюмень» (0:0).

    Причем до того торпедовцы уступили «Енисею» (0:1). Да и вообще, с реализацией у команды Олега Кононова огромные сложности: всего 19 мячей в 22 поединках.

    Вообще, «Торпедо» явно пробуксовывает. Да и провальный весенний рестарт явно негативно скажется на настрое команды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцам будет крайне сложно бороться за выход в элиту. Похожe, эти мечты команде придется отложить на следующий сезон.

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    Да и победы даются «Торпедо» уж слишком натужно. Их в активе команды Кононова всего лишь 7.

    Москвичи уже умудрились растерять немало очков на ровном месте. Да и лидеры команды проводят далеко не самый яркий сезон.

    Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Подопечные Кононова все еще надеются на попадание в стыки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в двух стартовых весенних матчах еще не побеждали

    • И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

    • Хабаровчане последний раз обыгрывали «Торпедо» почти 16 лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.57 и 1.49.

    Прогноз: Обе команды испытывают сложности с реализацией, и вряд ли преуспеют в ней на этот раз.

    И те, и другие уже вряд ли поборются за высокие места, да и вообще, нынче не впечатляют.

    Ставка: Ничья за 3.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный поединок.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.57

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» с коэффициентом 3.06. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на футбол. Паритета не избежать?!
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