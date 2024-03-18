«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: «Армейцы» в нынешнем сезоне выступают крайне неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 13 месте таблицы.
При этом «СКА-Хабаровск» уже вряд ли сможет побороться за топ-4. Команде явно недостает стабильности, да и атака отнюдь не блистает.
СКА-Хабаровск — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не сумела разжиться очками. «СКА-Хабаровск» уступил новороссийскому «Черноморцу» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Зато хабаровчане преуспели в Кубке России. В пути регионов команда прошла «Сочи» в серии послематчевых пенальти.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда явно не блистала стабильностью. Зато последний успех может морально сильно помочь «СКА-Хабаровск».
Матчи против торпедовцев для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» проиграл 2 раза при 3 ничьих.
И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» постарается воспользоваться не лучшей формой москвичей. Команда Романа Шаронова уж точно не боится соперника.
«Торпедо»
Турнирное положение: Москвичи в нынешнем сезоне сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится лишь на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Торпедо» все никак не может приблизиться к топ-4. Правда, отставание от 4 строчки составляет уже 10 очков.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один балл. «Торпедо» не сумело переиграть «Тюмень» (0:0).
Причем до того торпедовцы уступили «Енисею» (0:1). Да и вообще, с реализацией у команды Олега Кононова огромные сложности: всего 19 мячей в 22 поединках.
Вообще, «Торпедо» явно пробуксовывает. Да и провальный весенний рестарт явно негативно скажется на настрое команды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцам будет крайне сложно бороться за выход в элиту. Похожe, эти мечты команде придется отложить на следующий сезон.
Да и победы даются «Торпедо» уж слишком натужно. Их в активе команды Кононова всего лишь 7.
Москвичи уже умудрились растерять немало очков на ровном месте. Да и лидеры команды проводят далеко не самый яркий сезон.
Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Подопечные Кононова все еще надеются на попадание в стыки.
Статистика для ставок
- Обе команды в двух стартовых весенних матчах еще не побеждали
- И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч
- Хабаровчане последний раз обыгрывали «Торпедо» почти 16 лет назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.57 и 1.49.
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Прогноз: Обе команды испытывают сложности с реализацией, и вряд ли преуспеют в ней на этот раз.
И те, и другие уже вряд ли поборются за высокие места, да и вообще, нынче не впечатляют.
Ставка: Ничья за 3.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный поединок.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.57