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    Римляне не заметят «Сассуоло»

    «Рома» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Серия А, 17 марта 2024 года

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    Пауло Дибала
    В рамках 29-го тура чемпионата Италии 17 марта пройдет матч «Рома» — «Сассуоло». Начало — 20:00 (мск). «Рома» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Марта 2024 года
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    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» в нынешнем сезоне бьются за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Рома» весьма неплохо выглядит в плане реализации. В 28 матчах чемпионата игроки команды настреляли 54 мяча в ворота соперников.

    Рома — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный пункт. «Рома» не смогла одолеть «Фиорентину» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Более того, в двух своих последних поединках римляне не победили. Зато в 1/4 финала Лиги Европы «волки» продвинулись.

    Не сыграют: Ромелу Лукаку, Тэмми Абрахам — травмированы.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Рома» выглядит довольно прилично. Команда явно способна подняться в топ-4.

    Матчи против «Сассуоло» для команды исторически складываются достаточно успешно. Из пяти последних встреч в двух «Рома» вышла победителем.

    В этом поединке римлянам явно будет не хватать Лукаку. Фактурный форвард очень не вовремя угодил в клубный лазарет.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Сассуоло» в нынешнем сезоне скромно бьется за выживание в элите итальянского футбола. На текущий момент команда пребывает на 19 строчке таблицы.

    Причем «Сассуоло» отстает о спасительной 17 позиции на 2 очка. Да и пропускает команда частенько: 55 мячей в 28 поединках Серии А.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Сассуоло» дома переиграл «Фрозиноне» (1:0).

    До того команда минимально уступила веронцам. Да и с «Наполи» вышел форменный конфуз — поражение 1:6.

    Вообще, «Сассуоло» слишком часто проигрывает — 17 коллизий. А вот побед в активе команды всего лишь 6.

    Не сыграют: Доменико Берарди — травмирован.

    Состояние команды: ныне «Сассуоло» по игре выглядит весьма неуверенно. Впрочем, вся борьба за выживание только начинается.

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    Вот только без Берарди команда явно не похожа на себя. Лидер «Сассуоло» очень не вовремя оказался в лазарете.

    Да и вообще, в атаке команда не преуспевает. В 28 турах Серии А ей удалось забить всего 33 мячей.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться зацепиться за очки. «Сассуоло» будет действовать вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Сассуоло» до последней виктории уступил в 4 матчах кряду

    • «Рома» не выигрывала в 2 своих последних матчах

    • Последний очный поединок принес победу «Роме» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.

    Прогноз: «Рома» сейчас на ходу, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Римляне проводят весьма продуктивный цикл, и наверняка постараются быстро найти бреши в обороне соперника.

    Ставка: Фора «Ромы» -1.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.46

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    Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Сассуоло» с коэффициентом 2.17. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. Римляне не заметят «Сассуоло»
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