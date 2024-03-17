«Брест» — «Лилль». Матч пройдет в рамках 26-го тура французской Лиги 1. начало — 15:00 (мск) «Брест» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» занимает вторую позицию с отставанием в 10 очков от лидера ПСЖ.

Отрыв от третьего в таблице «Монако» составляет лишь один балл, а от четвертого (последнее место в зоне Лиги чемпионов), которое занимает соперник — четыре.

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Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На чужом поле они уступили вице-чемпиону прошлого сезона «Лансу» (0:1).

Это поражение прервало серию из пяти побед кряду в матчах, которые пришлись на французское первенство.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Брест» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Очевидно, что клуб вряд ли претендует на чемпионский титул, и при этом для него еще ничего не решено с точки зрения попадания в Лигу чемпионов, а то и вообще еврокубков.

Махди Камара, Камори Думбия и Ромен Дель Кастильо являются лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 с пятью голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» занимает четвертое место с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов — третьей строчки.

При этом его ближайшие преследователи отстают от команды по дополнительным показателям («Ланс») или на два очка («Ницца»), а «Марсель», который вне зоны еврокубков, — на три балла.

Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью дома со «Штурмом» Грац (1:1) в Лиге конференций, но благодаря победе 3:0 на выезде вышли в четвертьфинал.

Перед этим «Доги» также довольствовались мировой. На своем поле они драматично спаслись от поражения «Ренну», уступая 0:2 к 84-й минуте.

Не сыграют: Унас, Мораиш, Мирамон, Рафаэл Фернандеш, Илич, Умтити — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Лилль» не знает поражений при двух победах и двух ничьих.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет отличные шансы не просто на еврокубки, но и даже на выход в Лигу чемпионов.

Джонатан Дэвид занимает второе место по количеству забитых мячей в Лиге 1 текущего сезона с 14 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Брест» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Бреста» было забито меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Лилль» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.10, победа «Лилля» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех предыдущих матчах гости не проиграли. При этом в трех последних из них было забито больше 1,5 голов.

При этом в пяти из восьми последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 1,5 голов в четырех из них.

Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.45.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из девяти последних матчей «Лилля» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35