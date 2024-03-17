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    Подпустит ли «Брест» к себе конкурентов?

    «Брест» — «Лилль». Ставка (к. 2.45) и прогноз на чемпионат Франции на 17 марта 2024 года

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    «Брест» занимает второе место
    «Брест» — «Лилль». Матч пройдет в рамках 26-го тура французской Лиги 1. начало — 15:00 (мск) «Брест» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Марта 2024 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 15:00 Лилль Лилль
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    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» занимает вторую позицию с отставанием в 10 очков от лидера ПСЖ.

    Отрыв от третьего в таблице «Монако» составляет лишь один балл, а от четвертого (последнее место в зоне Лиги чемпионов), которое занимает соперник — четыре.

    Брест — Лилль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На чужом поле они уступили вице-чемпиону прошлого сезона «Лансу» (0:1).

    Это поражение прервало серию из пяти побед кряду в матчах, которые пришлись на французское первенство.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Брест» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Очевидно, что клуб вряд ли претендует на чемпионский титул, и при этом для него еще ничего не решено с точки зрения попадания в Лигу чемпионов, а то и вообще еврокубков.

    Махди Камара, Камори Думбия и Ромен Дель Кастильо являются лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 с пятью голами.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» занимает четвертое место с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов — третьей строчки.

    При этом его ближайшие преследователи отстают от команды по дополнительным показателям («Ланс») или на два очка («Ницца»), а «Марсель», который вне зоны еврокубков, — на три балла.

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  • Вчера

    • Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью дома со «Штурмом» Грац (1:1) в Лиге конференций, но благодаря победе 3:0 на выезде вышли в четвертьфинал.

    Перед этим «Доги» также довольствовались мировой. На своем поле они драматично спаслись от поражения «Ренну», уступая 0:2 к 84-й минуте.

    Не сыграют: Унас, Мораиш, Мирамон, Рафаэл Фернандеш, Илич, Умтити — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Лилль» не знает поражений при двух победах и двух ничьих.

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    Очевидно, что с такой формой клуб имеет отличные шансы не просто на еврокубки, но и даже на выход в Лигу чемпионов.

    Джонатан Дэвид занимает второе место по количеству забитых мячей в Лиге 1 текущего сезона с 14 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Брест» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Бреста» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Лилль» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.10, победа «Лилля» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в четырех предыдущих матчах гости не проиграли. При этом в трех последних из них было забито больше 1,5 голов.

    При этом в пяти из восьми последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 1,5 голов в четырех из них.

    Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.45.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из девяти последних матчей «Лилля» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Лилль» с коэффициентом 2.45. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. Подпустит ли «Брест» к себе конкурентов?
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