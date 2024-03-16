В рамках 1/4 финала Кубка Англии 16 марта пройдет матч «Вулверхэмптон» — «Ковентри». Начало — 15:15 (мск). «Вулверхэмптон» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» в нынешнем сезоне выступают на своем уровне. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Вулверхэмптон» на 6 очков отстает от 6 позиции. Да и проигрывает команда частенько: 11 коллизий в 28 матчах.

Вулверхэмптон — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.684.005.20Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Англии команда разжилась тремя очками. «Вулверхэмптон» переиграл «Фулхэм» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл четырежды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Да и в Кубке Англии «волкам» мотивации не занимать. Тем паче, соперник в четвертьфинале у них вполне проходимый.

Не сыграют: Матеус Кунья, Хи Чхан Хван — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела боеспособным коллективом. Да и в Кубке Англии «вулвз» намерены пошуметь!

Матчи против «Ковентри» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

И уж совсем очевидно, что «Вулверхэмптон» постарается продолжить свой путь в Кубке. Да и на родном «Молинью» «волки» явно будут атаковать.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» в нынешнем сезоне сражаются за выход в плей-офф. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Ковентри» отстает от топ-6 всего на 1 балл. Да и с атакой у команды относительный ажур: 59 забитых мячей в 37 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда смогла добыть три зачетных балла. «Ковентри» переиграл «Уотфорд» (2:1).

А вот до того «небесно-голубые» добились уверенной виктории над «Ротерхэмом». Игроки «Ковентри» отправили 5 мячей в ворота соперника.

Вообще, «Ковентри» постепенно находит свою игру. Вот только особо распыляться на Кубок команде будет крайне сложно.

Не сыграют: Джейми Аллен, Тацухиро Сакамото — травмированы.

Состояние команды: Пока что «Ковентри» явно не хватает стабильности. В матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникают сложности.

В предыдущем раунде Кубка Англии команда добыла яркую викторию. «Ковентри» буквально разнес в щепки «Мэйдстоун» (5:0).

Плюс ко всему, «небесно-голубые» слишком часто грешат ничьими. Их у команды уже 12 в 37 поединках Чемпионшипа.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Ковентри», при всех своих проблемах, способен дать бой «волкам».

Статистика для ставок

«Ковентри» выиграл в 2 своих последних матчах

«Волки» выиграли в 4 своих последних поединках из 5

«Вулвз» не обыгрывали «Ковентри» более 15 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.89 и 2.06.

Прогноз: «Волки» явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

Хозяева явно сильнее соперника, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе преимущество.

Ставка: Победа «Вулверхэмптона» в 1 тайме за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.06