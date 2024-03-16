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    «Волки» быстро загрызут «Ковентри»

    «Вулверхэмптон» — «Ковентри». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Ковентри»
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    Макс Килман
    В рамках 1/4 финала Кубка Англии 16 марта пройдет матч «Вулверхэмптон» — «Ковентри». Начало — 15:15 (мск). «Вулверхэмптон» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 16 Марта 2024 года
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волки» в нынешнем сезоне выступают на своем уровне. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Вулверхэмптон» на 6 очков отстает от 6 позиции. Да и проигрывает команда частенько: 11 коллизий в 28 матчах.

    Вулверхэмптон — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Англии команда разжилась тремя очками. «Вулверхэмптон» переиграл «Фулхэм» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл четырежды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Да и в Кубке Англии «волкам» мотивации не занимать. Тем паче, соперник в четвертьфинале у них вполне проходимый.

    Не сыграют: Матеус Кунья, Хи Чхан Хван — травмированы.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела боеспособным коллективом. Да и в Кубке Англии «вулвз» намерены пошуметь!

    Матчи против «Ковентри» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж совсем очевидно, что «Вулверхэмптон» постарается продолжить свой путь в Кубке. Да и на родном «Молинью» «волки» явно будут атаковать.

    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Небесно-голубые» в нынешнем сезоне сражаются за выход в плей-офф. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Ковентри» отстает от топ-6 всего на 1 балл. Да и с атакой у команды относительный ажур: 59 забитых мячей в 37 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда смогла добыть три зачетных балла. «Ковентри» переиграл «Уотфорд» (2:1).

    А вот до того «небесно-голубые» добились уверенной виктории над «Ротерхэмом». Игроки «Ковентри» отправили 5 мячей в ворота соперника.

    Вообще, «Ковентри» постепенно находит свою игру. Вот только особо распыляться на Кубок команде будет крайне сложно.

    Не сыграют: Джейми Аллен, Тацухиро Сакамото — травмированы.

    Состояние команды: Пока что «Ковентри» явно не хватает стабильности. В матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникают сложности.

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    В предыдущем раунде Кубка Англии команда добыла яркую викторию. «Ковентри» буквально разнес в щепки «Мэйдстоун» (5:0).

    Плюс ко всему, «небесно-голубые» слишком часто грешат ничьими. Их у команды уже 12 в 37 поединках Чемпионшипа.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Ковентри», при всех своих проблемах, способен дать бой «волкам».

    Статистика для ставок

    • «Ковентри» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Волки» выиграли в 4 своих последних поединках из 5

    • «Вулвз» не обыгрывали «Ковентри» более 15 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.89 и 2.06.

    Прогноз: «Волки» явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

    Хозяева явно сильнее соперника, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе преимущество.

    Ставка: Победа «Вулверхэмптона» в 1 тайме за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ковентри» с коэффициентом 2.21. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» быстро загрызут «Ковентри»
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