«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Волки» в нынешнем сезоне выступают на своем уровне. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Вулверхэмптон» на 6 очков отстает от 6 позиции. Да и проигрывает команда частенько: 11 коллизий в 28 матчах.
Вулверхэмптон — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Англии команда разжилась тремя очками. «Вулверхэмптон» переиграл «Фулхэм» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл четырежды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Да и в Кубке Англии «волкам» мотивации не занимать. Тем паче, соперник в четвертьфинале у них вполне проходимый.
Не сыграют: Матеус Кунья, Хи Чхан Хван — травмированы.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела боеспособным коллективом. Да и в Кубке Англии «вулвз» намерены пошуметь!
Матчи против «Ковентри» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
И уж совсем очевидно, что «Вулверхэмптон» постарается продолжить свой путь в Кубке. Да и на родном «Молинью» «волки» явно будут атаковать.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» в нынешнем сезоне сражаются за выход в плей-офф. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Ковентри» отстает от топ-6 всего на 1 балл. Да и с атакой у команды относительный ажур: 59 забитых мячей в 37 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда смогла добыть три зачетных балла. «Ковентри» переиграл «Уотфорд» (2:1).
А вот до того «небесно-голубые» добились уверенной виктории над «Ротерхэмом». Игроки «Ковентри» отправили 5 мячей в ворота соперника.
Вообще, «Ковентри» постепенно находит свою игру. Вот только особо распыляться на Кубок команде будет крайне сложно.
Не сыграют: Джейми Аллен, Тацухиро Сакамото — травмированы.
Состояние команды: Пока что «Ковентри» явно не хватает стабильности. В матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникают сложности.
В предыдущем раунде Кубка Англии команда добыла яркую викторию. «Ковентри» буквально разнес в щепки «Мэйдстоун» (5:0).
Плюс ко всему, «небесно-голубые» слишком часто грешат ничьими. Их у команды уже 12 в 37 поединках Чемпионшипа.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Ковентри», при всех своих проблемах, способен дать бой «волкам».
Статистика для ставок
- «Ковентри» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Волки» выиграли в 4 своих последних поединках из 5
- «Вулвз» не обыгрывали «Ковентри» более 15 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.89 и 2.06.
- 2.35Реал Сосьедад — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Тулуза — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Кельн — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: «Волки» явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.
Хозяева явно сильнее соперника, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе преимущество.
Ставка: Победа «Вулверхэмптона» в 1 тайме за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.06