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    Соперники сыграют в верховой футбол?

    «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив. Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 марта 2024 года

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    «Гент» — «Маккаби» Тель-Авив
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив. Начало — в 20:45 «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 20:45 Маккаби Т-А Маккаби Т-А
  • Лига конференций. 1/8 финала
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    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: В групповом этапе Лиги Европы «Олимпиакос» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете греческий клуб набрал 7 очков, опередив в турнирной таблице словацкий коллектив «Бачка-Топола».

    Путевку в Лигу конференций соперники рызграли в последнем 6 туре групповом этапе. «Олимпиакос» на своем поле разгромил «Бачка-Топола» (5:2). Греки уступили первые два месте «Вест Хэму» и «Фрайбургу», которые набрали 15 и 12 очков соответственно.

    Последние матчи: «Олимпиакос» провел очередной матч в чемпионате Греции, переиграв на своем поле «Волос» (3:0). В этом поединке в составе победителей голами отметились Эль-Кааби (дубль) и Йоветич. В турнирной таблице греческой Суперлиги «Олимпиакос» занимает 3 место.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер, полузащитник Бандиугу Фадига и нападающий Желсон Мартинш — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: У «Олимпиакоса» наблюдается выигрышная серия из 6 матчей. Также команда в 1/16 финала Лиги конференций уверенно разобралась с «Ференцварошом» (1:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: Команда из Тель-Авива вышла в 1/8 финала Лиги конференции напрямую, заняв 1 место в группе Лиги конференций. «Маккаби» определил в турнирной таблице такие команды как «Гент», «Заря» и «Брейдаблик», набрав 15 очков.

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    • Последние матчи: В Высшей лиге израильского чемпионата «Маккаби» из Тель-Авива добился уверенной гостевой победы над «Маккаби» из Петах-Тиквы (4:0). Это уже четвертая виктория команды подряд во внутреннем первенстве.

    Не сыграет: С травмой колена в лазарете «Маккаби» находятся Нир Биттон и Шеран Йеини, дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Венгрии «Маккаби» Тель-Авив занимает 1 место, набрав 55 очков.

    Статистика для ставок

    • В последний раз «Олимпиакос» и «Маккаби» из Тель-Авива встречались между собой в 2010-м

    • В том противостоянии соперники обменялись победами: «Олимпиакос» выиграл со счетом 2:1, а «Маккаби» — 1:0

    • Выигрышная серия «Олимпиакоса» составляет 7 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.80, а победа гостей — в 4.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в матчах с участием «Маккаби» и «Олимпиакосом» забивается обычно 3-4 гола.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.62.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.87.

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    Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив с коэффициентом 2.62. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют в верховой футбол?
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