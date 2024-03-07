«Олимпиакос»
Турнирное положение: В групповом этапе Лиги Европы «Олимпиакос» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете греческий клуб набрал 7 очков, опередив в турнирной таблице словацкий коллектив «Бачка-Топола».
Путевку в Лигу конференций соперники рызграли в последнем 6 туре групповом этапе. «Олимпиакос» на своем поле разгромил «Бачка-Топола» (5:2). Греки уступили первые два месте «Вест Хэму» и «Фрайбургу», которые набрали 15 и 12 очков соответственно.
Последние матчи: «Олимпиакос» провел очередной матч в чемпионате Греции, переиграв на своем поле «Волос» (3:0). В этом поединке в составе победителей голами отметились Эль-Кааби (дубль) и Йоветич. В турнирной таблице греческой Суперлиги «Олимпиакос» занимает 3 место.
Все прогнозы на Лигу конференций
Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер, полузащитник Бандиугу Фадига и нападающий Желсон Мартинш — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: У «Олимпиакоса» наблюдается выигрышная серия из 6 матчей. Также команда в 1/16 финала Лиги конференций уверенно разобралась с «Ференцварошом» (1:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: Команда из Тель-Авива вышла в 1/8 финала Лиги конференции напрямую, заняв 1 место в группе Лиги конференций. «Маккаби» определил в турнирной таблице такие команды как «Гент», «Заря» и «Брейдаблик», набрав 15 очков.
Последние матчи: В Высшей лиге израильского чемпионата «Маккаби» из Тель-Авива добился уверенной гостевой победы над «Маккаби» из Петах-Тиквы (4:0). Это уже четвертая виктория команды подряд во внутреннем первенстве.
Не сыграет: С травмой колена в лазарете «Маккаби» находятся Нир Биттон и Шеран Йеини, дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Венгрии «Маккаби» Тель-Авив занимает 1 место, набрав 55 очков.
Статистика для ставок
- В последний раз «Олимпиакос» и «Маккаби» из Тель-Авива встречались между собой в 2010-м
- В том противостоянии соперники обменялись победами: «Олимпиакос» выиграл со счетом 2:1, а «Маккаби» — 1:0
- Выигрышная серия «Олимпиакоса» составляет 7 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.80, а победа гостей — в 4.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в матчах с участием «Маккаби» и «Олимпиакосом» забивается обычно 3-4 гола.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.62.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.87.