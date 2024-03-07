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    «Брюгге» добьется успеха в Норвегии?

    «Мольде» — «Брюгге». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Брюгге»
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    «Брюгге» — «Андерлехт»
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Мольде» — «Брюгге». Начало — в 20:45 «Мольде» — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Мольде
  • Мольде
    •  Мольде 20:45 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
    •

    «Мольде»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне норвежского чемпионата «Мольде» финишировал на 5 месте, набрав 51 очко.

    Последние матчи: В 1/16 финала Лиги конференций «Миольде» уверенно разобрался с польской «Легией» (3:0 — победа в гостях, 3:2 — победа дома)

    Не сыграют: Кристиан Эриксен пропустит ответный матч стыкового раунда Лиги конференций против «Легии», из-за перебора желтых карточек. Из-за травм пропустят предстоящую игру Эмиль Брейвик и Каспер Эйванн.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Мольде» одержал три победы, сыграл один матч вничью и одну встречу проиграл.

    «Брюгге»

    Турнирное положение: Бельгийский клуб занимает 3 место в чемпионате Бельгии, уступая первые два места «Андрерлехту» и «Юниону».

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  • Вчера

    • Последние матчи: В 28 туре чемпионата Бельгии «Брюгге» добился разгромной победы над «Генком» (3:0). Голами в этом противостоянии отметились Ветлесен, оформивший дубль и Одои.

    Не сыграют: Игор, Миньоле, Нуса — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: «Брюгге» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры против «Юниона» (0:2) и «Андерлехта» (1:2).

    Статистика для ставок

    • Пути «Мольде» и «Брюгге» в Лиге конференций не пересекались

    • «Мольде» не проигрывает на протяжении трех матчей

    • «Брюгге» прервал двухматчевую проигрышную среию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.45, а победа хозяев — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Брюгге» может поймать победную волну после того как прервал черную полосу игр. В команде уверенно свои моменты раелизуют Одои и Ветлесен. Мы рискнем и поставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Брюгге» с коэффициентом 2.49.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча. В основном все игры с участием «Брюгге» и «Мольде» проход с обилием забитых голов. Так что не исключаем голепада в первом поединке польского и бельгийского клубов.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Брюгге» с коэффициентом 2.49. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. «Брюгге» добьется успеха в Норвегии?
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