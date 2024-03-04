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    «Пюник» — «Вест Армения». Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 4 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Вест Армения»
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    «Пюник»
    В рамках 23-го тура чемпионата Армении 4 марта пройдет матч «Пюник» — «Вест Армения». Начало — 14:00 (мск). «Пюник» — «Вест Армения»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 04 Марта 2024 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 14:00 West Armenia West Armenia
  • Армения. Высшая лига
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    «Пюник»

    Турнирное положение: «Пюник» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом оборона команды действует весьма надежно. В 22 матчах «Пюник» пропустил в свои ворота всего 18 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным пунктом. «Пюник» расписал мировую с «Урарту» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пюник» проиграл трижды. Да и вообще, после возобновления чемпионата команда выглядит неуверенно.

    Причем поражение от одного из конкурентов «Арарат-Армении» (1:3) стало лишь первым звоночком. Да и вообще, гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 3 очка.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на текущий момент уровень игры «Пюника» вызывает большие вопросы. До зимней паузы все было совсем иначе.

    Поединки против «Вест Армении» для команды проходят традиционно успешно. Из двух очных встреч «Пюник» выиграл в обеих.

    При любой диспозиции команда просто обязана переигрывать одного из аутсайдеров лиги. В противном случае, падение с вершины будет быстрым и обидным.

    «Вест Армения»

    Турнирное положение: «Вест Армения» в нынешнем сезоне борется за выживание в элитном дивизионе. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 25 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 50.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. Причем в 3 последних поединках «Вест Армения» оставался без побед.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вест Армения» выглядит бледновато. Например, команда уступила «Арарату» (0:1).

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    Да и забивает команда с огромной натугой. А уж проблемы с надежностью тылов — и вовсе притча во языцех.

    В предыдущем туре чемпионата «Вест Армения» взяла один пункт. Команда дала бой «Арарат-Армении» (1:1).

    И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Вест Армения» будет рада и одному баллу. Впрочем, такой исход отнюдь не выглядит фантастическим.

    Статистика для ставок

    • «Вест Армения» не побеждает в 3 матчах кряду

    • «Пюник» уже почти месяц не знает вкуса побед

    • «Пюник» лишь тур назад потерпел свое первое поражение в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 11.50, а победа оппонента — в скромные 36.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.31 и 3.04.

    Прогноз: «Пюник» явно на спаде, так что у гостей явно будут шансы отличиться.

    «Вест Армении» нужно срочно набирать очки, так что отсиживаться в тылах гости точно не собираются.

    Ставка: Обе забьют за 2.84.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Вест Армения» не уступит во втором тайме.

    Ставка: «Вест Армения» не проиграет во 2 тайме за 2.93

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    Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Вест Армения» с коэффициентом 2.84. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. Забить получится у всех
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