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    «Доги» добудут три очка?

    «Реймс» — «Лилль». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лилль»
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    Джонатан Дэвид
    В рамках 24-го тура чемпионата Франции 2 марта пройдет матч «Реймс» — «Лилль». Начало — 19:00 (мск). «Реймс» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Марта 2024 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 19:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» в нынешнем сезоне борется за попадание в зону еврокубков. Сейчас команда находится на 8 месте таблицы.

    При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 23 матчах «Реймс» пропустил уже 31 раз.

    Реймс — Лилль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Реймс» переиграл скромный «Гавр» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» выиграл всего лишь однажды. Причем забила в них команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    А вот отставание от первой шестерки составляет 4 очка. Вот только проигрывает «Реймс» уж слишком часто — 9 раз.

    Не сыграют: Джозеф Окуму — травмирован. Томас Фоке — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: зимний цикл команде дается сложно. С такими результатами ей будет крайне нелегко претендовать на попадание в еврокубки.

    Поединки против «Лилля» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Реймс» 3 раза при одном поражении.

    Стоит отметить, что «Реймс» не проигрывал «догам» уже два с половиной года. Причем 2 последних очных встречи завершились победами с разницей в один мяч.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Команда забила 33 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 20.

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  • 28/02/2024

    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «догов» 2 победы при трех поражениях. Причем «Лилль» чередует успешные матчи с провальными.

    Не сыграют: Исмаили, Иван Кавалейру, Самуэль Умтити — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лилль» выглядит нестабильно. Да и оптимальный состав Паулу Фонсека все никак не наскребет.

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    При этом в матчах с приличными оппонентами «доги» отнюдь не блещут. Например, команда проиграла ПСЖ (1:3) по всем статьям.

    В предыдущем туре чемпионата «Лилль» снова потерпел неудачу. Команда Фонсеки уступила «Тулузе» (1:3).

    В трех своих последних выездных матчах «доги» проиграли. Да и вообще, «Реймс» является для команды неудобным оппонентом.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» в 2 последних очных поединках обыграл «догов»

    • «Лилль» проиграл в 3 своих последних выездных матчах

    • «Реймс» до последней победы не выигрывал почти полтора месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 2.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.96 и 1.98.

    Прогноз: «Доги» сражаются за высокие места, и явно постараются как можно скорее оказаться в топ-4.

    «Реймс» не столь успешно проводит зимний цикл, к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Лилля» за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.02

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    Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Лилль» с коэффициентом 2.67. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Доги» добудут три очка?
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