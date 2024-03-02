«Монца» — «Рома». Матч пройдет в рамках 27-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Монца» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Монца» занимает 11-е место с 36 очками и разницей мячей 27-30.

Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

Монца — Рома: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.703.502.08Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. На чужом поле он обыграл «Салернитану» (2:0), забив два безответных мяча.

Эта победа — вторая в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, при двух ничьих.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Чуррия, Виньято, Капрари — у всех травмы. Дисквалифицированы — Иццо и Гомес.

Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в рамках Серии А) «Монца» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Такие результаты позволяют «бьянкоросси» все еще претендовать на еврокубки, хотя и с невысокими шансами. Но, как видимо, мотивации им не занимать.

Колпани и Милан Джурич — лучшие бомбардиры клуба с семью и пятью голами соответственно.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» занимает последнее, шестое место в зоне еврокубков. В ее активе 48 забитых мячей, в пассиве — 32 пропущенных мяча.

Команда на три очка опережает от седьмой позиции, которая уже не позволяет выйти в еврокубки. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет лишь четыре очка.

Последние матчи: гости выиграли в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А и Лигу Европы.

Благодаря этим успехам «Волки» не только закрепились в зоне еврокубков, но также пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

Не сыграют: Карсдорп, Льоренте, Абрахам — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках во всех турнирах «Рома» не знают поражений при трех победах и одной ничьей.

В случае поражения ее может догнать главный преследователь «Фиорентина», но разница мячей «Фиалок» не позволяет им рассчитывать на то, чтобы обойти конкурента.

Пауло Дибала — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с 11 голами и четвертый — в списке снайперов в Серии А.

Статистика для ставок

в пяти из шестипоследних матчей «Монцы» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Монцы» было забито меньше 2,5 голов

в трех последних матчей «Рома» победила.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.50, победа «Монцы» — в 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.00 и 1.82.

Прогноз: в восьми из 10 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Римляне не только часто забивают, но и регулярно пропускают.

В четырех из восьми последних матчей хозяев также было забито больше 2,5 голов, так что для них это также не редкий расклад.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что в гости выиграют, ведь они смогли склонить чашу весов в свою пользу в последних трех матчах.

Ставка: «Рома» выиграет за 2.08