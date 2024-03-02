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    Приблизится ли «Рома» к зоне Лиги чемпионов?

    «Монца» — «Рома». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Италии на 2 марта 2024 года

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    «Рома» — фаворит матча
    «Монца» — «Рома». Матч пройдет в рамках 27-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Монца» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Марта 2024 года
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    «Монца»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Монца» занимает 11-е место с 36 очками и разницей мячей 27-30.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

    Монца — Рома: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. На чужом поле он обыграл «Салернитану» (2:0), забив два безответных мяча.

    Эта победа — вторая в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, при двух ничьих.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Чуррия, Виньято, Капрари — у всех травмы. Дисквалифицированы — Иццо и Гомес.

    Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в рамках Серии А) «Монца» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

    Такие результаты позволяют «бьянкоросси» все еще претендовать на еврокубки, хотя и с невысокими шансами. Но, как видимо, мотивации им не занимать.

    Колпани и Милан Джурич — лучшие бомбардиры клуба с семью и пятью голами соответственно.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» занимает последнее, шестое место в зоне еврокубков. В ее активе 48 забитых мячей, в пассиве — 32 пропущенных мяча.

    Команда на три очка опережает от седьмой позиции, которая уже не позволяет выйти в еврокубки. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет лишь четыре очка.

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    • Последние матчи: гости выиграли в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А и Лигу Европы.

    Благодаря этим успехам «Волки» не только закрепились в зоне еврокубков, но также пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

    Не сыграют: Карсдорп, Льоренте, Абрахам — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках во всех турнирах «Рома» не знают поражений при трех победах и одной ничьей.

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    В случае поражения ее может догнать главный преследователь «Фиорентина», но разница мячей «Фиалок» не позволяет им рассчитывать на то, чтобы обойти конкурента.

    Пауло Дибала — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с 11 голами и четвертый — в списке снайперов в Серии А.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шестипоследних матчей «Монцы» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Монцы» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчей «Рома» победила.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.50, победа «Монцы» — в 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.00 и 1.82.

    Прогноз: в восьми из 10 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Римляне не только часто забивают, но и регулярно пропускают.

    В четырех из восьми последних матчей хозяев также было забито больше 2,5 голов, так что для них это также не редкий расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что в гости выиграют, ведь они смогли склонить чашу весов в свою пользу в последних трех матчах.

    Ставка: «Рома» выиграет за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Рома» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Рома» к зоне Лиги чемпионов?
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