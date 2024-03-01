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    «Ковентри» возьмет реванш у «Вест Бромвича»?

    «Вест Бромвич» — «Ковентри». Ставка (к. 2.33) и прогноз на Чемпионшип 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Ковентри»
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    «Вест Бромвич» проиграл лишь один из шести предыдущих матчей
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле против «Ковентри» в 35-м туре Чемпионшипа. Матч пройдет 1 марта, начало — в 23:00 мск. «Вест Бромвич» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Марта 2024 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:00 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
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    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Вест Бромвич» находится на пятом месте, набрав в 34 турах 56 очков.

    Выше уже вряд ли получится подняться, отставание от идущего четвертым «Саутгемптона» составляет 11 очков, а от «Лидса», который находится на второй строчке, — 16.

    Вест Бромвич — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлом туре «Вест Бромвич» сыграл на выезде вничью с «Халл Сити» — 1:1. Для гостевой встречи с одним из конкурентов за место в плей-офф это очень хороший результат.

    В целом команда Карлоса Корберана хорошо провела февраль. В шести матчах «мешки» потерпели лишь одно поражение, проиграв дома «Саутгемптону», у которого все-таки куда более серьезные возможности.

    Не сыграют: Мэтт Филлипс, Джош Майя, Дэрил Дайк и Брэндон Томас-Асанте.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: «Вест Бромвич» сейчас на ходу, это очевидно. Команда регулярно набирает очки, в том числе на своем поле. В десяти предыдущих матчах на своем поле «Вест Бромвич» одержал семь побед. На этом отрезке он ни разу не забил только в одной игре.

    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Ковентри» занимает девятое место после 34 сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко.

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  • Вчера

    • Последние матчи: на днях «Ковентри» разнес на своем поле скромный «Мейдстон Юнайтед» (5:0) в рамках Кубка Англии. Но перед этим было неприятное домашнее поражение от соседа по таблице «Престон Норт Энд» (0:3).

    В пяти февральских матчах Чемпионшипа команда Марка Робинса одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

    Не сыграют: Джейми Аллен и Бен Шиф. Под вопрос находится участие в матче японского полузащитника Тацухиро Сакамото.

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    Состояние команды: есть один факт, который четко указывает на то, что «Вест Бромвич» ждет тяжелейшая игра. Дело в том, что «Ковентри» потерпел лишь три поражения в 23 предыдущих матчах. То есть «небесно-голубые» преодолевают столь изнурительную дистанцию почти без спадов.

    Статистика для ставок

    • В девяти из десяти предыдущих матчей Чемпионшипа с участием «Ковентри» прошла ставка на тотал больше 2,5

    • «Ковентри» забивал хотя бы один мяч в десяти предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде

    • «Вест Бромвич» ни разу не пропустил в шести из восьми последних матчей против «Ковентри» на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Вест Бромвич» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Ковентри» — за 3.50.

    Прогноз: в первом круге «Вест Бромвич» выиграл на поле «Ковентри» со счетом 2:0. Возможно, команда Корберана снова наберет три очка, но гости тоже покажут зубы. Зрителей этот матч, скорее всего, порадует.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.33.

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    Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Ковентри» с коэффициентом 2.33. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. «Ковентри» возьмет реванш у «Вест Бромвича»?
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