«Вест Бромвич»
Турнирное положение: «Вест Бромвич» находится на пятом месте, набрав в 34 турах 56 очков.
Выше уже вряд ли получится подняться, отставание от идущего четвертым «Саутгемптона» составляет 11 очков, а от «Лидса», который находится на второй строчке, — 16.
Вест Бромвич — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлом туре «Вест Бромвич» сыграл на выезде вничью с «Халл Сити» — 1:1. Для гостевой встречи с одним из конкурентов за место в плей-офф это очень хороший результат.
В целом команда Карлоса Корберана хорошо провела февраль. В шести матчах «мешки» потерпели лишь одно поражение, проиграв дома «Саутгемптону», у которого все-таки куда более серьезные возможности.
Не сыграют: Мэтт Филлипс, Джош Майя, Дэрил Дайк и Брэндон Томас-Асанте.
Состояние команды: «Вест Бромвич» сейчас на ходу, это очевидно. Команда регулярно набирает очки, в том числе на своем поле. В десяти предыдущих матчах на своем поле «Вест Бромвич» одержал семь побед. На этом отрезке он ни разу не забил только в одной игре.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Ковентри» занимает девятое место после 34 сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко.
Последние матчи: на днях «Ковентри» разнес на своем поле скромный «Мейдстон Юнайтед» (5:0) в рамках Кубка Англии. Но перед этим было неприятное домашнее поражение от соседа по таблице «Престон Норт Энд» (0:3).
В пяти февральских матчах Чемпионшипа команда Марка Робинса одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
Не сыграют: Джейми Аллен и Бен Шиф. Под вопрос находится участие в матче японского полузащитника Тацухиро Сакамото.
Состояние команды: есть один факт, который четко указывает на то, что «Вест Бромвич» ждет тяжелейшая игра. Дело в том, что «Ковентри» потерпел лишь три поражения в 23 предыдущих матчах. То есть «небесно-голубые» преодолевают столь изнурительную дистанцию почти без спадов.
Статистика для ставок
- В девяти из десяти предыдущих матчей Чемпионшипа с участием «Ковентри» прошла ставка на тотал больше 2,5
- «Ковентри» забивал хотя бы один мяч в десяти предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде
- «Вест Бромвич» ни разу не пропустил в шести из восьми последних матчей против «Ковентри» на своем поле
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Вест Бромвич» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Ковентри» — за 3.50.
Прогноз: в первом круге «Вест Бромвич» выиграл на поле «Ковентри» со счетом 2:0. Возможно, команда Корберана снова наберет три очка, но гости тоже покажут зубы. Зрителей этот матч, скорее всего, порадует.
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Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.33.