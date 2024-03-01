«Сельта» — «Альмерия» пройдет 1 марта в рамках 27-го тура чемпионата Испании, начало — 23:00 (мск). «Сельта» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» разочаровывает фанатов неудачными результатами. На данный момент команда ведет борьбу за выживание.

Зона вылета находится совсем близко. «Сельта» располагается на 17-й строчке. Клуб набрал 21 очко в 26 встречах.

Сельта — Альмерия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.853.754.30Бонус$9500

Последние матчи: «Сельта» удачно начала этот месяц. 4 февраля команда в гостях разгромила «Осасуну» со счетом 3:0.

Но затем в трех играх галисийцы ни разу не победили. Клуб из Виго проиграл «Хетафе» (2:3) и «Барселоне» (1:2), а также сыграл вничью с «Кадисом» (2:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Сельта» в последних 10 встречах одержала лишь три победы. Тренерский штаб делает всё, чтобы уберечь команду от вылета из Примеры.

«Сельта» ужасно играет в родных стенах. Клуб проиграл четыре последних домашних матча.

Ранее команда из Виго дважды уступила «Реалу Сосьедад» (В Примере и Кубке Короля), «Жироне» и «Барселоне».

«Альмерия»

Турнирное положение: «Альмерия» де-факто уже покинула элитный дивизион. На данный момент команда является главным аутсайдером Ла Лиги.

Фанаты «Альмерии» смирились с тем, что улучшить ситуацию не получится. Наверстать упущенное нереально. «Альмерия» находится на последней, 20-й строчке, набрав лишь 9 очков в 26 матчах.

Последние матчи: 3 февраля «Альмерия» неудачно съездила в Валенсию. Там команда уступила «летучим мышам» со счетом 1:2.

Однако потом «Альмерия» не проигрывала в трех встречах. Правда, все три матча закончились вничью. Клуб разошелся миром с «Атлетиком», «Гранадой» и «Атлетико» Мадрид.

Состояние команды: «Альмерия» в целом проводит плохой сезон. Но в некоторых матчах команда радовала фанатов хорошей игрой.

К примеру, так было в поединке с «Атлетико». Аутсайдер дал настоящий бой «матрасникам» (2:2), не позволив команде Диего Симеоне завоевать три очка.

За весь сезон «Альмерия» в Ла Лиге так ни разу и не победила. У клуба 9 ничьих и 17 поражений. Получится ли в Виго наконец-то выиграть?

Статистика для ставок

В Примере «Сельта» не выигрывает на своем поле с 3 января.

«Альмерия» в чемпионате Испании-2023/24 не одержала ни одной победы.

В Виго команды последний раз сыграли 2 апреля 2023 года. Тогда «Сельта» и «Альмерия» разошлись миром (2:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается за 1.86. Ничья — в 3.60, победа гостей — в 4.20.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.86 и 2.03.

Прогноз: «Сельта» стремится порадовать фанатов в домашней игре. Команда из Виго не допустит осечки в матче с главным аутсайдером Примеры.

Ставка: Победа «Сельты» за 1.87.

Прогноз: «Сельта» и «Альмерия» обычно играют друг с другом результативно. Предстоящий поединок не станет исключением.

Ставка: Обе команды забьют за 1.80.