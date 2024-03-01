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    Клуб из Виго завоюет три очка

    «Сельта» — «Альмерия». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 1 марта 2024 года

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    «Сельта»
    «Сельта» — «Альмерия» пройдет 1 марта в рамках 27-го тура чемпионата Испании, начало — 23:00 (мск). «Сельта» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Марта 2024 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 23:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» разочаровывает фанатов неудачными результатами. На данный момент команда ведет борьбу за выживание.

    Зона вылета находится совсем близко. «Сельта» располагается на 17-й строчке. Клуб набрал 21 очко в 26 встречах.

    Сельта — Альмерия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Сельта» удачно начала этот месяц. 4 февраля команда в гостях разгромила «Осасуну» со счетом 3:0.

    Но затем в трех играх галисийцы ни разу не победили. Клуб из Виго проиграл «Хетафе» (2:3) и «Барселоне» (1:2), а также сыграл вничью с «Кадисом» (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Сельта» в последних 10 встречах одержала лишь три победы. Тренерский штаб делает всё, чтобы уберечь команду от вылета из Примеры.

    «Сельта» ужасно играет в родных стенах. Клуб проиграл четыре последних домашних матча.

    Ранее команда из Виго дважды уступила «Реалу Сосьедад» (В Примере и Кубке Короля), «Жироне» и «Барселоне».

    «Альмерия»

    Турнирное положение: «Альмерия» де-факто уже покинула элитный дивизион. На данный момент команда является главным аутсайдером Ла Лиги.

    Фанаты «Альмерии» смирились с тем, что улучшить ситуацию не получится. Наверстать упущенное нереально. «Альмерия» находится на последней, 20-й строчке, набрав лишь 9 очков в 26 матчах.

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    • Последние матчи: 3 февраля «Альмерия» неудачно съездила в Валенсию. Там команда уступила «летучим мышам» со счетом 1:2.

    Однако потом «Альмерия» не проигрывала в трех встречах. Правда, все три матча закончились вничью. Клуб разошелся миром с «Атлетиком», «Гранадой» и «Атлетико» Мадрид.

    Состояние команды: «Альмерия» в целом проводит плохой сезон. Но в некоторых матчах команда радовала фанатов хорошей игрой.

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    К примеру, так было в поединке с «Атлетико». Аутсайдер дал настоящий бой «матрасникам» (2:2), не позволив команде Диего Симеоне завоевать три очка.

    За весь сезон «Альмерия» в Ла Лиге так ни разу и не победила. У клуба 9 ничьих и 17 поражений. Получится ли в Виго наконец-то выиграть?

    Статистика для ставок

    • В Примере «Сельта» не выигрывает на своем поле с 3 января.

    • «Альмерия» в чемпионате Испании-2023/24 не одержала ни одной победы.

    • В Виго команды последний раз сыграли 2 апреля 2023 года. Тогда «Сельта» и «Альмерия» разошлись миром (2:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается за 1.86. Ничья — в 3.60, победа гостей — в 4.20.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.86 и 2.03.

    Прогноз: «Сельта» стремится порадовать фанатов в домашней игре. Команда из Виго не допустит осечки в матче с главным аутсайдером Примеры.

    Ставка: Победа «Сельты» за 1.87.

    Прогноз: «Сельта» и «Альмерия» обычно играют друг с другом результативно. Предстоящий поединок не станет исключением.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Альмерия» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. Клуб из Виго завоюет три очка
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