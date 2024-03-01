«Астана»
Турнирное положение: «Астана» минувший чемпионат завершила на 2 месте. Отставание от чемпиона «Ордабасы» составило 5 очков.
При этом команда не радовала результатами и в зимних спаррингах. В 4 своих контрольных поединках «Астана» выиграла лишь однажды.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Астана» был бит московским «Спартаком» (0:4).
Вообще, в 4 своих последних матчах «Астана» забила всего 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.
Проиграла «Астана» и «Ростову» (0:1). А вот поединок с «Краснодаром» (4:2) стал единственным светлым пятном.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: разумеется, стартовать в чемпионате команда намерена с победы. Да и вообще, цели перед «Астаной» стоят максимальные.
Поединки против «Жениса» для команды проходят традиционно успешно. Обе очных встречи были выиграны — 1:0, 1:0.
Нет сомнений, что «Астана» будет максимально активно атаковать. К тому же подбор игроков у хозяев, по местным меркам, очень сильный.
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» минувший сезон завершил на 3 месте в первом дивизионе. Оно и позволило команде подняться в элиту.
Команда забила 64 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 33.
Последние матчи: в контрольных матчах «Женис» не преуспевал. В трех поединках команда уступила дважды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: команда явно вышла в элиту не за красивые глаза. Да и выдержать экзамен в первом туре «Женису» придется непростой.
При этом команда ни разу так и не отличилась в зимних спаррингах. Причем поединок с «Акроном» завершился форменной катастрофой (0:5).
В предыдущем товарищеском поединке «Женис» снова не забил. Правда, с «Волгарем» удалось сыграть вничью (0:0).
Вообще, шансов у гостей откровенно маловато. И оппонент слишком сильный и опытный, и собственные проблемы с реализацией мешают.
Статистика для ставок
- «Астана» еще ни разу не пропускала от «Жениса»
- «Женис» в 3 контрольных матчах не забил ни разу
- «Астана» в 4 спаррингах выиграла лишь 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 6.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.02 и 1.76.
Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.
«Астана» явно начнет встречи максимально активно, к тому же оппонент имеет проблемы с реализацией.
Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.02