В рамках 1-го тура чемпионата Казахстана 1 марта пройдет матч «Астана» — «Женис». Начало — 12:30 (мск). «Астана» — «Женис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» минувший чемпионат завершила на 2 месте. Отставание от чемпиона «Ордабасы» составило 5 очков.

При этом команда не радовала результатами и в зимних спаррингах. В 4 своих контрольных поединках «Астана» выиграла лишь однажды.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Астана» был бит московским «Спартаком» (0:4).

Вообще, в 4 своих последних матчах «Астана» забила всего 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Проиграла «Астана» и «Ростову» (0:1). А вот поединок с «Краснодаром» (4:2) стал единственным светлым пятном.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: разумеется, стартовать в чемпионате команда намерена с победы. Да и вообще, цели перед «Астаной» стоят максимальные.

Поединки против «Жениса» для команды проходят традиционно успешно. Обе очных встречи были выиграны — 1:0, 1:0.

Нет сомнений, что «Астана» будет максимально активно атаковать. К тому же подбор игроков у хозяев, по местным меркам, очень сильный.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» минувший сезон завершил на 3 месте в первом дивизионе. Оно и позволило команде подняться в элиту.

Команда забила 64 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 33.

Последние матчи: в контрольных матчах «Женис» не преуспевал. В трех поединках команда уступила дважды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: команда явно вышла в элиту не за красивые глаза. Да и выдержать экзамен в первом туре «Женису» придется непростой.

При этом команда ни разу так и не отличилась в зимних спаррингах. Причем поединок с «Акроном» завершился форменной катастрофой (0:5).

В предыдущем товарищеском поединке «Женис» снова не забил. Правда, с «Волгарем» удалось сыграть вничью (0:0).

Вообще, шансов у гостей откровенно маловато. И оппонент слишком сильный и опытный, и собственные проблемы с реализацией мешают.

Статистика для ставок

«Астана» еще ни разу не пропускала от «Жениса»

«Женис» в 3 контрольных матчах не забил ни разу

«Астана» в 4 спаррингах выиграла лишь 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 6.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.02 и 1.76.

Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

«Астана» явно начнет встречи максимально активно, к тому же оппонент имеет проблемы с реализацией.

Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02