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    «Астана» сразу добьется своего

    «Астана» — «Женис». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Женис»
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    «Астана»
    В рамках 1-го тура чемпионата Казахстана 1 марта пройдет матч «Астана» — «Женис». Начало — 12:30 (мск). «Астана» — «Женис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 01 Марта 2024 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 12:30 Zhenis Zhenis
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» минувший чемпионат завершила на 2 месте. Отставание от чемпиона «Ордабасы» составило 5 очков.

    При этом команда не радовала результатами и в зимних спаррингах. В 4 своих контрольных поединках «Астана» выиграла лишь однажды.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Астана» был бит московским «Спартаком» (0:4).

    Вообще, в 4 своих последних матчах «Астана» забила всего 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

    Проиграла «Астана» и «Ростову» (0:1). А вот поединок с «Краснодаром» (4:2) стал единственным светлым пятном.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: разумеется, стартовать в чемпионате команда намерена с победы. Да и вообще, цели перед «Астаной» стоят максимальные.

    Поединки против «Жениса» для команды проходят традиционно успешно. Обе очных встречи были выиграны — 1:0, 1:0.

    Нет сомнений, что «Астана» будет максимально активно атаковать. К тому же подбор игроков у хозяев, по местным меркам, очень сильный.

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» минувший сезон завершил на 3 месте в первом дивизионе. Оно и позволило команде подняться в элиту.

    Команда забила 64 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 33.

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    • Последние матчи: в контрольных матчах «Женис» не преуспевал. В трех поединках команда уступила дважды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: команда явно вышла в элиту не за красивые глаза. Да и выдержать экзамен в первом туре «Женису» придется непростой.

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    При этом команда ни разу так и не отличилась в зимних спаррингах. Причем поединок с «Акроном» завершился форменной катастрофой (0:5).

    В предыдущем товарищеском поединке «Женис» снова не забил. Правда, с «Волгарем» удалось сыграть вничью (0:0).

    Вообще, шансов у гостей откровенно маловато. И оппонент слишком сильный и опытный, и собственные проблемы с реализацией мешают.

    Статистика для ставок

    • «Астана» еще ни разу не пропускала от «Жениса»

    • «Женис» в 3 контрольных матчах не забил ни разу

    • «Астана» в 4 спаррингах выиграла лишь 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 6.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.02 и 1.76.

    Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

    «Астана» явно начнет встречи максимально активно, к тому же оппонент имеет проблемы с реализацией.

    Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

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    Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Женис» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. «Астана» сразу добьется своего
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