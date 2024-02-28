В рамках 28-го тура чемпионата Шотландии 28 февраля пройдет матч «Килмарнок» — «Рейнджерс». Начало — 22:45 (мск). «Килмарнок» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Килмарнок»

Турнирное положение: «Килмарнок» в нынешнем сезоне пока борется за высокие места. На данный момент команда находится на 4 строчке таблицы.

При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 27 матчах игроки клуба смогли забить всего лишь 31 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проявила свои лучшие качества. «Килмарнок» уверенно переиграл «Абердин» (2:0).

Вообще, в 5 своих матчах «Килмарнок» выиграл трижды при двух ничьих. Причем команда не дала себя обыграть «Селтику» (1:1).

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота было пропущено всего 2.

Не сыграют: Брелди Лайонс — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «Килмарнок» вполне способен пободаться за попадание в топ-3. Между тем, для этого нужно самим выигрывать, ожидая осечек от «Хартса».

Поединки против «Рейнджерс» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Килмарнок» выиграл лишь 1 раз при 4 коллизиях.

Последнее поражение «Килмарнока» пришлось как раз на матч с «рейнджерами». Во второй день нынешнего года команда уступила со счетом 1:3.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «рейнджеры» в нынешнем сезоне сражаются за чемпионский титул. Сейчас команда как раз лидирует, опережая «Селтик» на 2 зачетных балла.

Команда забила 61 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 13.

Последние матчи: победная серия «джерс» составляет уже 10 матчей. Так что команда наверняка постарается ее продлить.

Не сыграют: Данило, Киран Дауэлл, Тодд Кантвелл, Абдалла Сима — травмированы.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается весьма успешно. «Рейнджерс» пока опережают «кельтов», которые к тому же взяли моду раздаривать очки на ровном месте.

При этом «джерс» лишь один раз сыграли вничью в чемпионате. А вот побед в активе значится 22 в 27 поединках.

В своем предыдущем поединке «Рейнджерс» снова победил. Команда дома уверенно расправилась с «Хартсом» (5:0).

И уж точно гости в этой встрече будут активно атаковать. Плюс ко всему, глазвегианцы не пропускали в двух своих последних поединках.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» имеет десятиматчевую победную серию

«Килмарнок» не проигрывал в 7 своих последних поединках

«Рейнджерс» имеет самую надежную оборону в лиге

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.72 и 2.13.

Прогноз: «Джерс» куда сильнее соперника, и уж точно продолжат свой мощный ход в чемпионате.

«Рейнджерс» традиционно успешно противостоит «Килмарноку», и в этой встрече будет действовать с позиции силы.

Ставка: Фора «Рейнджерс» -1.5 за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом матче будут действовать осторожно.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.13