В 23-м туре португальской Примейры «Боавишта» на своем поле сыграет против «Браги». Поединок состоится 26 февраля, начало — в 23:15 по мск. «Боавишта» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

Турнирное положение: На данный момент в таблице подопечные Рикардо Пайвы с 24 очками идут в середине, но от красной зоны оторвались всего лишь на три пункта.

«Боавишта» в текущем первенстве добилась шести викторий, столько же встреч свела вничью и десять матчей проиграла, забила 30 голов, а пропустила на десять больше.

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата коллектив из Порту на выезде уступил аутсайдеру «Шавишу» со счетом 1:2, а до этого он не проигрывал на протяжении двух игр кряду, набрав за это время четыре очка.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В отрезке последних пяти матчей «пантеры» добились только одной виктории, один поединок еще они за это время завершили вничью и трижды проиграли. И в этот период «Боавишта» забивала в трех случаях из пяти.

«Брага»

Турнирное положение: Дружина Артура Жорже привычно расположилась на четвертой строке с 43 очками. От тройки лидеров она отстает значительно, а от пятой позиции ее отделяют всего два пункта.

«Брага» в данном чемпионате пока выиграла 13 встреч из 22 проведенных, четыре раза сыграла вничью и пять игр проиграла, разница мячей — 46:33.

Последние матчи: В преддверии этого матча «оружейники» в драматической игре на выезде обыграли азербайджанский «Карабах» со счетом 3:2 в Лиге Европы, но дома они уступили 2:4, и покинули турнир. В последнем же поединке чемпионата «архиепископы» дома одолели «Фаренсе» 2:1.

Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Адриан Марин и нападающий Рикарду Орта, у которого в этом сезоне семь забитых мячей.

Состояние команды: За последний девять встреч «Брага» уступила всего в двух случаях, но одно из этих фиаско было фатальным и стоило команде места в ЛЕ. Также в этот период она дважды сыграла вничью и пять раз побеждала. Причем только в одном случае данного отрезка коллектив не забил.

Статистика для ставок

У «Боавишты» дома только одна виктория за прошедшие восемь игр чемпионата при четырех фиаско

«Брага» проиграла три из пяти последних гостевых встреч с учетом всех турниров

В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды побеждала «Брага» и дважды была ничья

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Боавишты» букмекеры дают коэффициент 4.19. Ничья оценена в 3.90, а победа «Браги» оценена в 1.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.11 соответственно.

Боавишта — Брага: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.403.901.75Бонус$9500

Прогноз: Оба коллектива по ходу сезона в обороне надежной игры не показывают, поэтому неплохим вариантом выглядит ставка на верховой тотал и обмен забитыми мячами.