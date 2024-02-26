«Боавишта»
Турнирное положение: На данный момент в таблице подопечные Рикардо Пайвы с 24 очками идут в середине, но от красной зоны оторвались всего лишь на три пункта.
«Боавишта» в текущем первенстве добилась шести викторий, столько же встреч свела вничью и десять матчей проиграла, забила 30 голов, а пропустила на десять больше.
Последние матчи: В минувшем туре чемпионата коллектив из Порту на выезде уступил аутсайдеру «Шавишу» со счетом 1:2, а до этого он не проигрывал на протяжении двух игр кряду, набрав за это время четыре очка.
Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: В отрезке последних пяти матчей «пантеры» добились только одной виктории, один поединок еще они за это время завершили вничью и трижды проиграли. И в этот период «Боавишта» забивала в трех случаях из пяти.
«Брага»
Турнирное положение: Дружина Артура Жорже привычно расположилась на четвертой строке с 43 очками. От тройки лидеров она отстает значительно, а от пятой позиции ее отделяют всего два пункта.
«Брага» в данном чемпионате пока выиграла 13 встреч из 22 проведенных, четыре раза сыграла вничью и пять игр проиграла, разница мячей — 46:33.
Последние матчи: В преддверии этого матча «оружейники» в драматической игре на выезде обыграли азербайджанский «Карабах» со счетом 3:2 в Лиге Европы, но дома они уступили 2:4, и покинули турнир. В последнем же поединке чемпионата «архиепископы» дома одолели «Фаренсе» 2:1.
Не сыграют: В лазарете команды находятся защитник Адриан Марин и нападающий Рикарду Орта, у которого в этом сезоне семь забитых мячей.
Состояние команды: За последний девять встреч «Брага» уступила всего в двух случаях, но одно из этих фиаско было фатальным и стоило команде места в ЛЕ. Также в этот период она дважды сыграла вничью и пять раз побеждала. Причем только в одном случае данного отрезка коллектив не забил.
Статистика для ставок
- У «Боавишты» дома только одна виктория за прошедшие восемь игр чемпионата при четырех фиаско
- «Брага» проиграла три из пяти последних гостевых встреч с учетом всех турниров
- В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды побеждала «Брага» и дважды была ничья
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Боавишты» букмекеры дают коэффициент 4.19. Ничья оценена в 3.90, а победа «Браги» оценена в 1.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.11 соответственно.
Боавишта — Брага: коэффициенты букмекеров
Прогноз: Оба коллектива по ходу сезона в обороне надежной игры не показывают, поэтому неплохим вариантом выглядит ставка на верховой тотал и обмен забитыми мячами.
Прогноз: Плюс к этому ставим еще на непроигрыш «Боавишты», ведь «Брага» к этой игре подходит после очень изнурительного матча Лиги Европы.
Ставка: 1Х за 2.04.
Прогноз: Плюс к этому ставим еще на непроигрыш «Боавишты», ведь «Брага» к этой игре подходит после очень изнурительного матча Лиги Европы.
Ставка: 1Х за 2.04.