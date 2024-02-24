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    «Нант» обойдет «Лорьян» в таблице?

    «Лорьян» — «Нант». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Нант»
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    «Нант»
    24 февраля в 24-м туре французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле сыграет против «Нанта». Поединок стартует в 19:00 по мск. «Лорьян» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Февраля 2024 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 19:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    Турнирное положение: На текущий момент коллектив Режиса Ле Бри в таблице с 22 очками расположился на 15 строке, но красную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

    «Лорьян» в этом первенстве отпраздновал пять викторий, семь встреч свел вничью и десять раз уступал, забил 31 гол, а в свои ворота пропустил 43 мяча.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «мерлузовые» в гостях смогли переиграть «Страсбур» со счетом 3:1, ведя по ходу матча 3:0. И эта виктория стала для них третьей кряду.

    Не сыграют: Квентин Буазгар, Игор Силва и Бенджамин Менди находятся в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Лорьян» к данному поединку подходит в отличном состоянии. У него сейчас 4-матчевая беспроигрышная серия, которая началась с мировой, а продолжилась тремя викториями подряд, где были обыграны «Мец», «Реймс» и «Страсбур».

    «Нант»

    Турнирное положение: Дружина Жослена Гурвеннека в таблице идет на строку ниже предстоящего противника, имея на счету те же 22 очка. От прямого вылета ее отделяют пять пунктов.

    «Нант» выиграл шесть встреч из 22 проведенных, четыре раза сыграл вничью и 12 матчей проиграл, разница мячей составляет 22:34.

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    • Последние матчи: В минувшем матче «канарейки» на своем поле по всем статьям уступили лидирующему «ПСЖ» со счетом 0:2, а туром ранее они на выезде смогли справиться с «Тулузой» 2:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

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    Состояние команды: У «Нанта» только одна виктория за последний восемь встреч чемпионата. Помимо нее в этот период коллектив еще раз сыграл вничью и потерпел аж шесть поражений. Причем в четырех из них он даже не забивал.

    Статистика для ставок

    • У «Лорьяна» дома всего лишь две виктории за прошедшие девять игр чемпионата при четырех фиаско

    • «Нант» в гостях смог выиграть лишь один поединок из шести последних и четыре раза уступил в этот период

    • «Нант» выиграл у «Лорьяна» в четырех из пяти минувших очных противостояний и в трех случаях забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лорьяна» — 2.62, победа «Нанта» — 2.93, ничья — 3.42.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.73 соответственно.

    Коэффициенты матча Лорьян — Нант

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  • 2.603.252.95Бонус$9500
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    Прогноз: В этом поединке рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами, потому что обе команды наверняка будут настроены брать максимум очков и будут активны в атаке. И также на это еще указывает очная статистика игр этих клубов.

    Ставка: обе забьют за 1.91.

    Прогноз: И даже несмотря на отличные результаты «Лорьяна» в последнее время, ставим здесь на викторию «Нанта», для которого предстоящий противник является весьма удобным.

    Ставка: победа «Нанта» за 2.93.

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    «Лорьян» — «Нант»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Нант» обойдет «Лорьян» в таблице?
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