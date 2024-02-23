23 февраля во вторам туре чемпионата Ирландии по футболу сезона 2024 в очередном дублинском дерби сойдутся «Шелбурн» и «Шемрок Роверс». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. «Шелбурн» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шелбурн»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше чемпионата Ирландии «Шелбурн» стал четвертым и добыл билет в Лигу конференций. От третьей призовой строки он отстал на два балла.

Столичный коллектив смог выиграть в прошлом сезоне 15 игр из 36, столько же встреч он еще свел вничью и потерпел всего шесть поражений, разница мячей составила 44:27.

Последние матчи: В первом туре нового первенства «красные» на выезде не справились с новичком элиты «Уотерфордом» 1:1. А перед этим они добились трех викторий в товарищеских поединках, забивая на менее двух голов за поединок.

Не сыграют: Пропустит поединок защитник Шон Бойд, получивший красную карточку в первом туре.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В новом сезоне «Шелбурн» еще не знал горечи поражений, выиграв три игры из четырех при одной мировой. А с учетом еще прошлого сезоне его беспроигрышная серия состоит уже из восьми матчей, в которой было шесть викторий.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: В прошлом сезоне «Шемрок Роверс» стал чемпионом Ирландии. И это золото стало для команды четвертым подряд и 21 в их истории, что является национальным рекордом.

«Зелено-белые» выиграли в минувшем первенстве 20 встреч из 36 проведенных и проиграли только четыре раза. В финальной таблице они опередили ближайшего преследователя на семь пунктов.

Последние матчи: «Обручи» начали сезон с победы в Суперкубке Ирландии, одолев «Сент-Патрикс» со счетом 3:1, а в первом туре чемпионата они на своем поле не справились с «Дандолком» 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «Шемрока» нет.

Состояние команды: В новом сезоне «Шемрок Роверс» успел провести две официальные встречи и два товарняка. В этих поединках он трижды победил и раз сыграл вничью. Отметим, что последний раз коллектив из Дублина уходил с поля поверженным еще в августе минувшего года.

Статистика для ставок

«Шелбурн» на своем поле не проигрывает уже десять игр кряду, выиграв шесть из них

«Шемрок Роверс» в гостях добился только одной виктории за минувшие 11 матчей во всех официальных поединках

«Шелбурн» не может выиграть у «Шемрок Роверс» вот уже как 12 лет

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Шемрок Роверс» букмекеры дают коэффициент 1.92. Ничья оценена в 3.40, а победа «Шелбурна» оценена в 4.27.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.56 соответственно.

Прогноз: «Шемрок Роверс» вот уже который год начало чемпионата проводит не лучшим образом, поэтому «Шелбурн» вполне сможет воспользоваться этим и прервать длительную неудачную серию игр против чемпиона.

Ставка: победа «Шелбурна» за 4.27.

Прогноз: Плюс к этому ожидаем, что поединок будет скудным на забитые мячи, так как оба коллектива в начале сезоне совсем не впечатляли в атаке.

Ставка: ТБ 2,0 за 2.07.