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    Прервет ли «Шелбурн» черную серию против «Шемрок Роверс»?

    «Шелбурн» — «Шемрок Роверс». Ставка (к. 4.27) и прогноз на футбол, чемпионат Ирландии, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шелбурн» — «Шемрок Роверс»
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    «Шелбурн»
    23 февраля во вторам туре чемпионата Ирландии по футболу сезона 2024 в очередном дублинском дерби сойдутся «Шелбурн» и «Шемрок Роверс». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. «Шелбурн» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 23 Февраля 2024 года
    Шелбурн
  • Ирландия. Высшая лига
    •  Шелбурн 22:45 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
  • Дублин
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    «Шелбурн»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше чемпионата Ирландии «Шелбурн» стал четвертым и добыл билет в Лигу конференций. От третьей призовой строки он отстал на два балла.

    Столичный коллектив смог выиграть в прошлом сезоне 15 игр из 36, столько же встреч он еще свел вничью и потерпел всего шесть поражений, разница мячей составила 44:27.

    Последние матчи: В первом туре нового первенства «красные» на выезде не справились с новичком элиты «Уотерфордом» 1:1. А перед этим они добились трех викторий в товарищеских поединках, забивая на менее двух голов за поединок.

    Не сыграют: Пропустит поединок защитник Шон Бойд, получивший красную карточку в первом туре.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В новом сезоне «Шелбурн» еще не знал горечи поражений, выиграв три игры из четырех при одной мировой. А с учетом еще прошлого сезоне его беспроигрышная серия состоит уже из восьми матчей, в которой было шесть викторий.

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Шемрок Роверс» стал чемпионом Ирландии. И это золото стало для команды четвертым подряд и 21 в их истории, что является национальным рекордом.

    «Зелено-белые» выиграли в минувшем первенстве 20 встреч из 36 проведенных и проиграли только четыре раза. В финальной таблице они опередили ближайшего преследователя на семь пунктов.

    Последние матчи: «Обручи» начали сезон с победы в Суперкубке Ирландии, одолев «Сент-Патрикс» со счетом 3:1, а в первом туре чемпионата они на своем поле не справились с «Дандолком» 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «Шемрока» нет.

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    • Состояние команды: В новом сезоне «Шемрок Роверс» успел провести две официальные встречи и два товарняка. В этих поединках он трижды победил и раз сыграл вничью. Отметим, что последний раз коллектив из Дублина уходил с поля поверженным еще в августе минувшего года.

    Статистика для ставок

    • «Шелбурн» на своем поле не проигрывает уже десять игр кряду, выиграв шесть из них

    • «Шемрок Роверс» в гостях добился только одной виктории за минувшие 11 матчей во всех официальных поединках

    • «Шелбурн» не может выиграть у «Шемрок Роверс» вот уже как 12 лет

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Шемрок Роверс» букмекеры дают коэффициент 1.92. Ничья оценена в 3.40, а победа «Шелбурна» оценена в 4.27.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.56 соответственно.

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    Прогноз: «Шемрок Роверс» вот уже который год начало чемпионата проводит не лучшим образом, поэтому «Шелбурн» вполне сможет воспользоваться этим и прервать длительную неудачную серию игр против чемпиона.

    Ставка: победа «Шелбурна» за 4.27.

    Прогноз: Плюс к этому ожидаем, что поединок будет скудным на забитые мячи, так как оба коллектива в начале сезоне совсем не впечатляли в атаке.

    Ставка: ТБ 2,0 за 2.07.

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    «Шелбурн» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (4.27), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Шелбурн» черную серию против «Шемрок Роверс»?
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