«ЛДУ Кито»
Турнирное положение: «ЛДУ Кито» в минувшем чемпионате своей страны добыл победу. В серии пенальти был обыгран «Индепендьенте дель Валье».
При этом команда только недавно завершила межсезонные сборы. Да и контрольный поединок клуб провел всего один.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке эквадорцы победили. «ЛДУ Кито» уверенно переиграл «Универсидад Католика Кито» (2:0).
Причем в том самом поединке дубль оформил Джаирон Харчопа. Молодой форвард способен влиться в игру команды уже сейчас.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота «ЛДУ Кито» пропустил 3 раза.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «ЛДУ Кито» явно будет активно атаковать в первом финальном поединке. Команде необходимо соорудить задел перед выездом в Бразилию.
Поединки против «Флуминенсе» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «ЛДУ Кито» проиграла трижды при 2 викториях.
Стоит отметить, что «ЛДУ Кито» в последней очной встрече переиграл бразильцев (2:1). Вот только с тех пор прошло уже 6 с половиной лет.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флуминенсе» ныне задействован в чемпионате штата Кариока. Там команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
В 9 поединках команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Флу» три победы при двух ничьих.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Флуминенсе» выглядит весьма прилично. Плюс ко всему, команда не испытывает недостатка в игровой практике.
Более того, «Флуминенсе» не пропускал в 3 своих последних поединках. А последнее поражение и вовсе случилось 2 месяца назад.
В своем предыдущем поединке команда добыла победу. На выезде «Флуминенсе» минимально переиграл «Мадурейру».
Бразильцы имеют преимущество, как в игровой практике, так и в классе. К тому же в последних матчах команда шикарно обороняется.
Статистика для ставок
- «Флуминенсе» не пропускал в 3 своих последних матчах
- «ЛДУ Кито» в новом году сыграл лишь 1 контрольный матч
- «Флуминенсе» не проигрывает уже 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ЛДУ Кито» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.51.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.
Прогноз: Бразильцы явно сильнее соперника, к тому же вполне способны прибавить в плане реализации.
«ЛДУ Кито» традиционно неудачно играет с «Флуминенсе», к тому же испытывает явный недостаток игровой практики.
Ставка: Победа «Флуминенсе» за 3.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют 2 и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15