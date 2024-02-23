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    «Флуминенсе» расправится с эквадорцами

    «ЛДУ Кито» — «Флуминенсе». Ставка (к. 3.51) и прогноз на футбол, Рекопа Южной Америки, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ЛДУ Кито» — «Флуминенсе»
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    «Флуминенсе»
    В рамках финала Рекопа Южной Америки 23 февраля пройдет матч «ЛДУ Кито» — «Флуминенсе». Начало — 03:30 (мск). «ЛДУ Кито» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «ЛДУ Кито»

    Турнирное положение: «ЛДУ Кито» в минувшем чемпионате своей страны добыл победу. В серии пенальти был обыгран «Индепендьенте дель Валье».

    При этом команда только недавно завершила межсезонные сборы. Да и контрольный поединок клуб провел всего один.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке эквадорцы победили. «ЛДУ Кито» уверенно переиграл «Универсидад Католика Кито» (2:0).

    Причем в том самом поединке дубль оформил Джаирон Харчопа. Молодой форвард способен влиться в игру команды уже сейчас.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота «ЛДУ Кито» пропустил 3 раза.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «ЛДУ Кито» явно будет активно атаковать в первом финальном поединке. Команде необходимо соорудить задел перед выездом в Бразилию.

    Поединки против «Флуминенсе» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «ЛДУ Кито» проиграла трижды при 2 викториях.

    Стоит отметить, что «ЛДУ Кито» в последней очной встрече переиграл бразильцев (2:1). Вот только с тех пор прошло уже 6 с половиной лет.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» ныне задействован в чемпионате штата Кариока. Там команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    В 9 поединках команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Флу» три победы при двух ничьих.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Флуминенсе» выглядит весьма прилично. Плюс ко всему, команда не испытывает недостатка в игровой практике.

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    Более того, «Флуминенсе» не пропускал в 3 своих последних поединках. А последнее поражение и вовсе случилось 2 месяца назад.

    В своем предыдущем поединке команда добыла победу. На выезде «Флуминенсе» минимально переиграл «Мадурейру».

    Бразильцы имеют преимущество, как в игровой практике, так и в классе. К тому же в последних матчах команда шикарно обороняется.

    Статистика для ставок

    • «Флуминенсе» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • «ЛДУ Кито» в новом году сыграл лишь 1 контрольный матч

    • «Флуминенсе» не проигрывает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЛДУ Кито» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.15 и 1.71.

    Прогноз: Бразильцы явно сильнее соперника, к тому же вполне способны прибавить в плане реализации.

    «ЛДУ Кито» традиционно неудачно играет с «Флуминенсе», к тому же испытывает явный недостаток игровой практики.

    Ставка: Победа «Флуминенсе» за 3.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют 2 и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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