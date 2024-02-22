Отложенный матч Серии А «Торино» — «Лацио», начало — 22:45 (мск). «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

Турнирное положение: Из-за участия в выездном Суперкубке Италии встреча «Торино» и «Лацио» была перенесена практически на месяц. Сейчас римская и туринская команды — соседи в таблице. Клубы разделяет лишь один балл.

«Торино» набрал 36 очков в 24-х встречах. Команда находится на 10-й строчке в таблице Серии А.

Последние матчи: «Торино» в 2024 году еще не проигрывал. Команда в шести матчах Серии А одержала три победы и трижды сыграла вничью.

Последний раз «Торино» проигрывал 29 декабря. Тогда «быки» в гостях уступили «Фиорентине» со счетом 0:1.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Зимой подопечные Юрича показали неплохие результаты. В 11 встречах были зафиксированы лишь два поражения.

«Быки» уже давно сфокусировались исключительно на Серии А. Из Кубка Италии команда вылетела 2 ноября, уступив «Фрозиноне» (1:2).

В феврале «Торино» встречался с клубами из нижней части таблицы («Салернитана», «Сассуоло» и «Лечче» — победа и две ничьих).

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» находится на 8-м месте после 24-х матчей. Клуб опережает идущий 10-м «Торино» на одно очко.

Римляне еще продолжают играть в Лиге чемпионов. Ранее в 1/8 финала «Лацио» дома одолел «Баварию» со счетом 1:0. Но ответный матч в Мюнхене будет невероятно сложным.

Последние матчи: «Лацио» начал февраль с поражения от «Аталанты» (1:3). Поединок прошел в Бергамо.

Однако затем столичная команда добилась двух побед кряду — над «Кальяри» (3:1) и «Баварией» (1:0).

Матч Лиги чемпионов отнял у футболистов «Лацио» много сил. Возможно, по этой причине свой следующий поединок римляне проиграли. 18 февраля клуб дома уступил «Болонье» (1:2).

Состояние команды: В столичном клубе ждут возвращения в строй Ровеллы и Цакканьи. Победы над «Кальяри» (3:1) и «Баварией» (1:0) придали уверенности подопечным Сарри. Но римлянам по-прежнему не хватает стабильности.

В первом круге «Лацио» в Риме обыграл «Торино» со счетом 2:0. Однако главная тенденция очных матчей «орлов» и «быков» — низкая результативность. Последний раз ТБ 2.5 гола «пробивался» в ноябре 2020 года.

Статистика для ставок

«Торино» давно не проигрывает на своем поле. Последний раз «быки» уступали дома 21 октября — в игре с «Интером» (0:3).

«Лацио» не выигрывает в Турине с 1 ноября 2020 года.

В последних шести очных матчах с участием «Торино» и «Лацио» был зафиксирован ТМ 2.5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.49. Ничья — в 3.00, победа «Лацио» — в 3.35.

Коэффициенты матча Торино — Лацио 1X2Новым игрокам 2.502.953.35Бонус$9500

ТМ 2,5 считается куда более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.47 и 2.69 соответственно.

Прогноз: Статистика показывает, что матчи между «Торино» и «Лацио» не выходят зрелищными. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением. Команды сосредоточатся на обороне.

Ставка: ТМ 2 голов за 1.85.

Прогноз: «Торино» успешно выступает на своем поле. «Быки» смогут добиться положительного результата в матче с «Лацио».

Ставка: Победа «Торино» за 2.49