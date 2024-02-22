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    «Торино» порадует фанатов в домашней встрече

    «Торино» — «Лацио». Ставка (к. 2.49) и прогноз на чемпионат Италии, 22 февраля 2024 года

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    Отложенный матч Серии А «Торино» — «Лацио», начало — 22:45 (мск). «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Февраля 2024 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: Из-за участия в выездном Суперкубке Италии встреча «Торино» и «Лацио» была перенесена практически на месяц. Сейчас римская и туринская команды — соседи в таблице. Клубы разделяет лишь один балл.

    «Торино» набрал 36 очков в 24-х встречах. Команда находится на 10-й строчке в таблице Серии А.

    Последние матчи: «Торино» в 2024 году еще не проигрывал. Команда в шести матчах Серии А одержала три победы и трижды сыграла вничью.

    Последний раз «Торино» проигрывал 29 декабря. Тогда «быки» в гостях уступили «Фиорентине» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Зимой подопечные Юрича показали неплохие результаты. В 11 встречах были зафиксированы лишь два поражения.

    «Быки» уже давно сфокусировались исключительно на Серии А. Из Кубка Италии команда вылетела 2 ноября, уступив «Фрозиноне» (1:2).

    В феврале «Торино» встречался с клубами из нижней части таблицы («Салернитана», «Сассуоло» и «Лечче» — победа и две ничьих).

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» находится на 8-м месте после 24-х матчей. Клуб опережает идущий 10-м «Торино» на одно очко.

    Римляне еще продолжают играть в Лиге чемпионов. Ранее в 1/8 финала «Лацио» дома одолел «Баварию» со счетом 1:0. Но ответный матч в Мюнхене будет невероятно сложным.

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    • Последние матчи: «Лацио» начал февраль с поражения от «Аталанты» (1:3). Поединок прошел в Бергамо.

    Однако затем столичная команда добилась двух побед кряду — над «Кальяри» (3:1) и «Баварией» (1:0).

    Матч Лиги чемпионов отнял у футболистов «Лацио» много сил. Возможно, по этой причине свой следующий поединок римляне проиграли. 18 февраля клуб дома уступил «Болонье» (1:2).

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    Состояние команды: В столичном клубе ждут возвращения в строй Ровеллы и Цакканьи. Победы над «Кальяри» (3:1) и «Баварией» (1:0) придали уверенности подопечным Сарри. Но римлянам по-прежнему не хватает стабильности.

    В первом круге «Лацио» в Риме обыграл «Торино» со счетом 2:0. Однако главная тенденция очных матчей «орлов» и «быков» — низкая результативность. Последний раз ТБ 2.5 гола «пробивался» в ноябре 2020 года.

    Статистика для ставок

    • «Торино» давно не проигрывает на своем поле. Последний раз «быки» уступали дома 21 октября — в игре с «Интером» (0:3).

    • «Лацио» не выигрывает в Турине с 1 ноября 2020 года.

    • В последних шести очных матчах с участием «Торино» и «Лацио» был зафиксирован ТМ 2.5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.49. Ничья — в 3.00, победа «Лацио» — в 3.35.

    Коэффициенты матча Торино — Лацио

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  • 2.502.953.35Бонус$9500
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    ТМ 2,5 считается куда более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.47 и 2.69 соответственно.

    Прогноз: Статистика показывает, что матчи между «Торино» и «Лацио» не выходят зрелищными. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением. Команды сосредоточатся на обороне.

    Ставка: ТМ 2 голов за 1.85.

    Прогноз: «Торино» успешно выступает на своем поле. «Быки» смогут добиться положительного результата в матче с «Лацио».

    Ставка: Победа «Торино» за 2.49

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    «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. «Торино» порадует фанатов в домашней встрече
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