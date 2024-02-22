В рамках 1/16 финала Лиги конференций 22 февраля пройдет матч «Айнтрахт» — «Юнион Сент-Жиллуа». Начало — в 23:00. «Айнтрахт» — «Юнион Сент-Жиллуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

Путь в плей-офф: Немецкий клуб пробился в стыковой раунд Лиги конференций, заняв 2 место в своей группе, пропустив вперед лишь греческий ПАОК. «Айнтрахт» набрал 9 очков и опередил в таблице «Абердин» и ХИК.

Последние матчи: В первом матче стыкового раунда «Айнтрахт» и «Юнион Сент-Жиллуа» устроили голевое шоу, забив на двоих 4 мяча. Однако определить победителя в первой дуэли соперникам не удалось, была зафиксирована ничья (2:2).

Стоит отметить, что «Айнтрахт» упустил победу в поединке против бельгийцев. В составе немецкого коллектива голами отметились Фарес Шаиби и Саша Каладжич.

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграет: В ответном матче стыкового раунда Лиги конференций в составе «Айнтрахта» не сыграет португальский защитник Бута. Игрок пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. В игре с «Юнином» Бута получил «горчичник» на 82-й минуте.

Выбыл из строя один из авторов голов австриец Саша Каладжич, нападающий получил травму колена и пропустит ответный матч с бельгийцами. Не смогут также сыграть полузащитники: немец Мехди Луне и швед Уго Ларссон из-за травм колена и бедра соответственно.

Состояние команды: «Айнтрахт» в последнее время крайне нестабильно, а то что выбыл из строя один из лидеров команды Саша Каладжич, может только осложнить судьбу путевки команды в 1/8 финала Лиги конференций.

«Юнион Сент-Жиллуа»

Путь в плей-офф: Бельгийцы финишировали на 3-м месте в группе, пропустив вперед «Ливерпуль» и «Тулузу». «Юнион Сент-Жиллуа» смогл обойти в турнирной таблице австрийский ЛАСК, набрав 8 очков.

Последние матчи: «Юнион Сент-Жиллуа» вернул интригу в противостоянии с «Айнтрахтом», первый матч 1/16 финала Лиги конференций между соперниками завершился вничью (2:2).

Бельгийский коллектив по ходу матча уступал в 2 гола. На 31-й минуте встречи норвежскому полузащитнику Матиасу Расмуссену удалось отквитать один мяч. А на 68-й минуте швед Густав Нильссон восстановил паритет на табло.

Не сыграют: Полузащитник «Юниона» Чарльз Ванхут пропустит игру из-за второй желтой карточки за игру рукой в поединке против «Айнтрахта». Бельгиец в итоге увидел перед собой красный свет и удалился с поля.

В лазарете три футболиста, которые не смогут помочь своей команде из-за травм: выбыли из строя эквадорец Кевин Родригес, бельгиец Федде Лейсен и аргентинец Кевин Макаллистер.

Состояние команды: У «Юниона», как и у «Айнтрахта» проблемы с составом. Однако бельгийцы могут поймать кураж и вдохновиться, так как смогли уйти от поражения в первой встрече с «Айнтрахтом».

Статистика для ставок

«Айнтрахт» и «Юнион Сент-Жиллуа» обменялись голами в первом матче 1/16 Лиги конференций (2:2)

«Айнтрахт» в третий раз подряд сыграл вничью

«Юнион Сент-Жиллуа» прервал безвыигрышную серию, которая состояла из трёх матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.60, а победа гостей — в 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.86 соответственно.

Прогноз: Оба клуба продемонстрировал качественный и результативный футбол в первой встрече. Футболисты «Айнтрахта» и «Юниона» забили друг другу 4 мяча. Ожидаем много забитых голов и в ответной встрече.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.59.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют друг другу в ответном поединке, как это сделали в первой очной встрече стыкового раунда.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.