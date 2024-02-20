ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Спортинг»Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы «Милан»«Монца» — «Милан» 4:2. Онлайн «Лутон» — «Манчестер Юнайтед»«Лутон» — «Манчестер Юнайтед» 1:2. Онлайн
  • 00:54
    • «Монца» вырвала победу у «Милана» в безумном матче
  • 00:59
    • «Бетис» и «Алавес» не смогли поразить ворота друг друга
  • 00:38
    • «Брест» выиграл у «Марселя» в меньшинстве
    Все новости спорта

    «Кардифф» и «Блэкберн» преуспеют в атаке

    «Кардифф Сити» — «Блэкберн». Ставка (к. 1.94) и прогноз на 20 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кардифф Сити Прогнозы на Блэкберн
    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Блэкберн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кардифф Сити»
    В рамках 29-го тура Чемпионшипа 20 февраля пройдет матч «Кардифф Сити» — «Блэкберн». Начало — 22:45 (мск). «Кардифф Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 20 Февраля 2024 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 22:45 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: «Кардифф Сити» на данный момент находится на 14-м месте в таблице. Набрано 40 очков в 32-х играх. Разница мячей составляет 37-47.

    «Кардифф Сити» вряд ли понизиться в классе, но риск всё равно есть. Нужно как следует доиграть чемпионат. Сейчас отрыв от зоны вылета составляет 8 очков.

    Коэффициенты матча Кардифф Сити — Блэкберн Роверс

    1X2Новым игрокам
  • 2.603.352.70Бонус$9500
    •

    Последние матчи: «Кардифф Сити» в последних встречах разочаровывает своих фанатов. У команды три поражения кряду.

    Ранее «Кардифф Сити» в Чемпионшипе уступил «Престону», «Вест Бромвичу» и «Норвичу». Болельщики обеспокоены провальной игрой в обороне. В трех предыдущих матчах в сумме было пропущено 8 голов.

    Последний раз «Кардифф Сити» выигрывал 3 февраля. Тогда команда в гостях с минимальным счетом одолела «Уотфорд».

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Кардифф Сити» растерял форму. Тренерскому штабу нужно срочно принимать меры.

    Однако стоит отметить, что «Кардиффу» не повезло с календарем. Все соперники, которым валлийцы уступили, были из верхней части таблицы. Но все три поражения с разницей минимум в два гола свидетельствуют о явном кризисе в команде.

    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Блэкберн» в таблице находится ниже, чем «Кардифф». Клуб отстает от валлийской команды на три очка.

    «Блэкберн» занимает 17-е место в таблице и в оставшихся матчах чемпионата не может ощущать себя в безопасности. Отрыв от зоны вылета совсем небольшой — пять очков. Следует во всех дальнейших играх бороться за положительный результат.

    Последние матчи: «Блэкберн» в последних четырех матчах Чемпионшипа потерпел два поражения. Команда не смогла завоевать очки во встречах с «Куинз Парк Рейнджерс» и «Бирмингемом».

  • Назло Каррагеру. Пять причин, по которым Хаби Алонсо не подходит «Ливерпулю»
  • Совершенно серьезные причины, по которым испанский специалист не подходит в качестве замены Клоппа
  • 14/02/2024

    • Кроме того, «Блэкберн» победил «Сток Сити» со счетом 1:0 и сыграл вничью с «Престоном» (2:2).

    Состояние команды: «Блэкберн» совершенно не блещет. 17 февраля команда с трудом удержала ничью в игре с «Престоном». «Блэкберн» здорово начал матч, и уже к середине первого тайма вел 2:0. Но потом команда отдала инициативу, пропустила два гола и едва не проиграла.

    В первом круге нынешнего сезона «Блэкберн» победил дома «Кардифф» 1:0. Такой счет был зафиксирован еще в трех из пяти последних очных поединков.

    Статистика для ставок

    • «Кардифф» проиграл шесть из последних семи официальных встреч.

    • «Блэкберн» не проиграл в шести из восьми последних матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кардифф» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.42, а победа гостей — в 2.92.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: Оба клуба находятся в нижней части таблицы. Есть стремление улучшить ситуацию. Команды должны проявить себя в атаке.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.94.

    Прогноз: В матче «Кардиффа» и «Блэкберна» зрители скучать не будут. Команды должны обменяться голами.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Башакшехир — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бешикташ — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тенерифе — Эльденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Амьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кардифф Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. «Кардифф» и «Блэкберн» преуспеют в атаке
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры