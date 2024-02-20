В рамках 29-го тура Чемпионшипа 20 февраля пройдет матч «Кардифф Сити» — «Блэкберн». Начало — 22:45 (мск). «Кардифф Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Кардифф Сити» на данный момент находится на 14-м месте в таблице. Набрано 40 очков в 32-х играх. Разница мячей составляет 37-47.

«Кардифф Сити» вряд ли понизиться в классе, но риск всё равно есть. Нужно как следует доиграть чемпионат. Сейчас отрыв от зоны вылета составляет 8 очков.

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Последние матчи: «Кардифф Сити» в последних встречах разочаровывает своих фанатов. У команды три поражения кряду.

Ранее «Кардифф Сити» в Чемпионшипе уступил «Престону», «Вест Бромвичу» и «Норвичу». Болельщики обеспокоены провальной игрой в обороне. В трех предыдущих матчах в сумме было пропущено 8 голов.

Последний раз «Кардифф Сити» выигрывал 3 февраля. Тогда команда в гостях с минимальным счетом одолела «Уотфорд».

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Состояние команды: «Кардифф Сити» растерял форму. Тренерскому штабу нужно срочно принимать меры.

Однако стоит отметить, что «Кардиффу» не повезло с календарем. Все соперники, которым валлийцы уступили, были из верхней части таблицы. Но все три поражения с разницей минимум в два гола свидетельствуют о явном кризисе в команде.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Блэкберн» в таблице находится ниже, чем «Кардифф». Клуб отстает от валлийской команды на три очка.

«Блэкберн» занимает 17-е место в таблице и в оставшихся матчах чемпионата не может ощущать себя в безопасности. Отрыв от зоны вылета совсем небольшой — пять очков. Следует во всех дальнейших играх бороться за положительный результат.

Последние матчи: «Блэкберн» в последних четырех матчах Чемпионшипа потерпел два поражения. Команда не смогла завоевать очки во встречах с «Куинз Парк Рейнджерс» и «Бирмингемом».

Кроме того, «Блэкберн» победил «Сток Сити» со счетом 1:0 и сыграл вничью с «Престоном» (2:2).

Состояние команды: «Блэкберн» совершенно не блещет. 17 февраля команда с трудом удержала ничью в игре с «Престоном». «Блэкберн» здорово начал матч, и уже к середине первого тайма вел 2:0. Но потом команда отдала инициативу, пропустила два гола и едва не проиграла.

В первом круге нынешнего сезона «Блэкберн» победил дома «Кардифф» 1:0. Такой счет был зафиксирован еще в трех из пяти последних очных поединков.

Статистика для ставок

«Кардифф» проиграл шесть из последних семи официальных встреч.

«Блэкберн» не проиграл в шести из восьми последних матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кардифф» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.42, а победа гостей — в 2.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.90 соответственно.

Прогноз: Оба клуба находятся в нижней части таблицы. Есть стремление улучшить ситуацию. Команды должны проявить себя в атаке.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.94.

Прогноз: В матче «Кардиффа» и «Блэкберна» зрители скучать не будут. Команды должны обменяться голами.

Ставка: Обе забьют за 1.75.