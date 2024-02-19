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    «Башакшехир» продлит удручающую серию «Кайсериспора»

    «Башакшехир» — «Кайсериспор». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 19 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Башакшехир» — «Кайсериспор»
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    «Башакшехир»
    В 26-м туре турецкой Суперлиги «Башакшехир» на своем поле примет «Кайсериспор». Встреча пройдет 19 февраля и начнется в 20:00 по мск. «Башакшехир» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Февраля 2024 года

    «Башакшехир»

    Турнирное положение: Команда Эмре Белёзоглу с 33 очками идет девятой в таблице и от еврокубковой зоны отстает на семь пунктов.

    «Башакшехир» в этом первенстве отпраздновал девять викторий, шесть раз сыграл вничью и десяти матчей проиграл, разница мячей составляет 31:30.

    Последние матчи: В минувшем туре «оранжевые» в матче дерби уступили лидирующему «Галатасараю» со счетом 0:2. И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую серию без проигрышей.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: У «Башакшехира» за последние 11 встреч чемпионата только два проигрыша, да и те были только от лидеров первенства. Помимо них, коллектив в этот период выиграл шесть поединков и трижды расписывал мировые исходы.

    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: Дружина Бурака Йылмаза в таблице идет на 12 позиции, имея в активе 29 баллов. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.

    «Кайсериспор» за 25 проведенных поединков смог победить в восьми из них, столько же игр он свел еще вничью и девять раз уступал, разница мячей составляет 29:34.

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «желто-красные» на своем поле расписали мировую с «Бешикташем» 0:0. И эта ничья стада для них третьей подряд.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Маджид Хоссейни и Энтони Узодимма.

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    • Состояние команды: Как упоминалось выше, «Кайсериспор» свои три последние игры завершил вничью. Но перед этим он проиграл восемь встреч подряд в различных турнирах. Причем в половине случаев этого проигрышного периода он даже не смог забить.

    Статистика для ставок

    • У «Башакшехира» только одно фиаско на своем поле за последние девять матчей при шести викториях

    • «Кайсериспор» в гостях проиграл четыре из пяти последних встреч и раз сыграл вничью в этот период

    • «Кайсериспор» выиграл у «Башакшехира» в трех из пяти минувших очных встреч при одном проигрыше

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Башакшехира» — 1.77, победа «Кайсериспора» — 4.76, ничья — 4.11.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.09 соответственно.

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    Прогноз: К этому поединку «Башакшехир» подходит куда в более лучшем состоянии, чем «Кайсериспор». Да и играет дома, где он особо силен. В общем, здесь напрашивается ставка на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Башакшехира» 1.77.

    Прогноз: Однако от этой игры не ждем голевой феерии и ставим на низовой тотал, ведь оба коллектива не отличаются высокой результативностью, да и между собой в последнее время играли только по низам.

    Ставка: ТМ 2,5 2.09.

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    «Башакшехир» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. «Башакшехир» продлит удручающую серию «Кайсериспора»
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