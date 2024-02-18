«Гранада» — «Альмерия». Матч пройдет в рамках 25-го тура Примеры, начало — 18:15 (мск) «Гранада» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Турнирное положение: «Гранада» занимает 19-е место в зоне вылета. В ее активе 26 забитых мячей, в пассиве — 48 пропущенных.

Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции. Очевидно, что с таким отрывом необходимо набирать как можно больше баллов, чтобы сохранить шансы на спасение.

Коэффициенты матча Гранада — Альмерия 1X2Новым игрокам 2.173.503.45Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре клуб сенсационно отобрал очки у действующего чемпиона. На выезде он сыграл в результативную ничью с «Барселоной» (3:3).

В двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, андалузский коллектив не проиграл при двух ничьих, так что как для аутсайдера у него еще не самая плохая форма.

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Не сыграют: Карлос Нева, Бойе, Мендес, Хесус Вальехо — травмированы. Дисквалифицирован — Игнаси Мигель.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках испанского первенства) «Гранада» одержала только одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

С такой формой ей тяжело рассчитывать на спасение, но в то же время встреча с еще большим аутсайдером обещает шансы на успех, в случае реализации которого отставание от 18-го «Кадиса» может сократиться до одного балла.

Албанский нападающий Мирто Узуни является лучшим бомбардиром клуба с шестью голами.

«Альмерия»

Турнирное положение: По итогам 24 матчей Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с семью очками и разницей мячей 22-51.

Команда на целых 13 очков отстает от безопасной 17-й позиции, а также на шесть баллов от своего грядущего соперника, который имеет больше шансов на спасение.

Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле смогли набрать один балл. Хозяева сыграли вничью против пятой на сегодня команды чемпионата «Атлетика» (0:0).

Эта мировая прервала серию поражений клуба в три поединка кряду, так что в грядущем матче избежать поражения для него будет за счастье.

Не сыграют: Чуми, Монтес, Суарес и Коне — у всех травмы. Дисквалифицирован — Рамазани.

Состояние команды: в последних 14 поединках во всех турнирах «Альмерия» не знает побед при 10 поражениях и четырех ничьих.

Такие результаты закономерно держат андалузцев на дне таблицы в зоне вылета и сулят мизерные шансы на успех. Правда, где еще набирать очки, если не в таких матчах?

Серхио Аррибас, Лео Баптистао и Суарес — ключевые игроки в атаке клуба в этом сезоне, забив шесть, четыре и также четыре голов соответственно.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Альмерии» было забито больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Гранада» не выиграла.

в двух последних матчах «Гранада» сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гранада» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.50, победа «Альмерии» — в 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Более того, в 10 последних поединках они уступили семь раз.

Хозяева, конечно, не могут победить уже пять игр кряду, но единственный соперник, который, судя по таблице, уступает ему — это как раз «Альмерия».

Ставка: «Гранада» выиграет за 2.17.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95