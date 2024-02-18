«Гранада»
Турнирное положение: «Гранада» занимает 19-е место в зоне вылета. В ее активе 26 забитых мячей, в пассиве — 48 пропущенных.
Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции. Очевидно, что с таким отрывом необходимо набирать как можно больше баллов, чтобы сохранить шансы на спасение.
Коэффициенты матча Гранада — Альмерия
Последние матчи: в предыдущем туре клуб сенсационно отобрал очки у действующего чемпиона. На выезде он сыграл в результативную ничью с «Барселоной» (3:3).
В двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, андалузский коллектив не проиграл при двух ничьих, так что как для аутсайдера у него еще не самая плохая форма.
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Не сыграют: Карлос Нева, Бойе, Мендес, Хесус Вальехо — травмированы. Дисквалифицирован — Игнаси Мигель.
Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках испанского первенства) «Гранада» одержала только одну победу при трех поражениях и двух ничьих.
С такой формой ей тяжело рассчитывать на спасение, но в то же время встреча с еще большим аутсайдером обещает шансы на успех, в случае реализации которого отставание от 18-го «Кадиса» может сократиться до одного балла.
Албанский нападающий Мирто Узуни является лучшим бомбардиром клуба с шестью голами.
«Альмерия»
Турнирное положение: По итогам 24 матчей Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с семью очками и разницей мячей 22-51.
Команда на целых 13 очков отстает от безопасной 17-й позиции, а также на шесть баллов от своего грядущего соперника, который имеет больше шансов на спасение.
Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле смогли набрать один балл. Хозяева сыграли вничью против пятой на сегодня команды чемпионата «Атлетика» (0:0).
Эта мировая прервала серию поражений клуба в три поединка кряду, так что в грядущем матче избежать поражения для него будет за счастье.
Не сыграют: Чуми, Монтес, Суарес и Коне — у всех травмы. Дисквалифицирован — Рамазани.
Состояние команды: в последних 14 поединках во всех турнирах «Альмерия» не знает побед при 10 поражениях и четырех ничьих.
Такие результаты закономерно держат андалузцев на дне таблицы в зоне вылета и сулят мизерные шансы на успех. Правда, где еще набирать очки, если не в таких матчах?
Серхио Аррибас, Лео Баптистао и Суарес — ключевые игроки в атаке клуба в этом сезоне, забив шесть, четыре и также четыре голов соответственно.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Альмерии» было забито больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Гранада» не выиграла.
- в двух последних матчах «Гранада» сыграла вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гранада» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.50, победа «Альмерии» — в 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Более того, в 10 последних поединках они уступили семь раз.
Хозяева, конечно, не могут победить уже пять игр кряду, но единственный соперник, который, судя по таблице, уступает ему — это как раз «Альмерия».
Ставка: «Гранада» выиграет за 2.17.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95