ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса Ханси ФликЗамена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны» «Ливерпуль»«Брентфорд» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 00:59
    • «Интер» разгромил на своем поле «Салернитану»
  • 00:53
    • «Лион» с минимальным счетом одолел «Ниццу»
    Все новости спорта

    Кто выиграет битву на дне?

    «Гранада» — «Альмерия». Ставка (к. 2.17) и прогноз на чемпионат Испании на 18 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Альмерию Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Альмерия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гранада» — фаворит матча
    «Гранада» — «Альмерия». Матч пройдет в рамках 25-го тура Примеры, начало — 18:15 (мск) «Гранада» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Февраля 2024 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 18:15 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
    •

    «Гранада»

    Турнирное положение: «Гранада» занимает 19-е место в зоне вылета. В ее активе 26 забитых мячей, в пассиве — 48 пропущенных.

    Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции. Очевидно, что с таким отрывом необходимо набирать как можно больше баллов, чтобы сохранить шансы на спасение.

    Коэффициенты матча Гранада — Альмерия

    1X2Новым игрокам
  • 2.173.503.45Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре клуб сенсационно отобрал очки у действующего чемпиона. На выезде он сыграл в результативную ничью с «Барселоной» (3:3).

    В двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, андалузский коллектив не проиграл при двух ничьих, так что как для аутсайдера у него еще не самая плохая форма.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Карлос Нева, Бойе, Мендес, Хесус Вальехо — травмированы. Дисквалифицирован — Игнаси Мигель.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках испанского первенства) «Гранада» одержала только одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

    С такой формой ей тяжело рассчитывать на спасение, но в то же время встреча с еще большим аутсайдером обещает шансы на успех, в случае реализации которого отставание от 18-го «Кадиса» может сократиться до одного балла.

    Албанский нападающий Мирто Узуни является лучшим бомбардиром клуба с шестью голами.

    «Альмерия»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с семью очками и разницей мячей 22-51.

    Команда на целых 13 очков отстает от безопасной 17-й позиции, а также на шесть баллов от своего грядущего соперника, который имеет больше шансов на спасение.

    Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле смогли набрать один балл. Хозяева сыграли вничью против пятой на сегодня команды чемпионата «Атлетика» (0:0).

    Эта мировая прервала серию поражений клуба в три поединка кряду, так что в грядущем матче избежать поражения для него будет за счастье.

    Не сыграют: Чуми, Монтес, Суарес и Коне — у всех травмы. Дисквалифицирован — Рамазани.

  • Замена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны»
  • Каталонский клуб неспешно ищет нового тренера на новый сезон — изучаем кандидатуры
  • Вчера

    • Состояние команды: в последних 14 поединках во всех турнирах «Альмерия» не знает побед при 10 поражениях и четырех ничьих.

    Такие результаты закономерно держат андалузцев на дне таблицы в зоне вылета и сулят мизерные шансы на успех. Правда, где еще набирать очки, если не в таких матчах?

    Серхио Аррибас, Лео Баптистао и Суарес — ключевые игроки в атаке клуба в этом сезоне, забив шесть, четыре и также четыре голов соответственно.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Альмерии» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Гранада» не выиграла.

    • в двух последних матчах «Гранада» сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гранада» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.50, победа «Альмерии» — в 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Более того, в 10 последних поединках они уступили семь раз.

    Хозяева, конечно, не могут победить уже пять игр кряду, но единственный соперник, который, судя по таблице, уступает ему — это как раз «Альмерия».

    Ставка: «Гранада» выиграет за 2.17.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дармштадт — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Свентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гранада» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву на дне?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры