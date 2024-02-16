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    Три очка для «Кремонезе»?

    «Асколи» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия B, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Асколи» — «Кремонезе»
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    Никола Фаласко
    В рамках 25-го тура чемпионата Италии 16 февраля пройдет матч «Асколи» — «Кремонезе». Начало — 22:30 (мск). «Асколи» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 16 Февраля 2024 года
    Асколи
  • Италия. Серия B
    •  Асколи 22:30 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Асколи»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание во втором по рангу итальянском дивизионе. Ныне «Асколи» находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 24 матчах игроки «Асколи» сумели отличиться всего 25 результативными ударами.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось разжиться баллами. «Асколи» уступил «Катанзаро» (2:3).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Асколи» добыл 3 очка. Победить удалось только «Комо» (2:0).

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    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. Причем в свои ворота «Асколи» пропустил столько же.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Асколи» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. Вот только победила команда только в 5 матчах из 24.

    Поединки против кремонцев для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

    Стоит отметить, что «Асколи» не проигрывал кремонцам более двух лет. Да и вообще, пора бы команде выбираться из подвала таблицы!

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: «Кремонезе» в нынешнем сезоне сражается за выход в элиту. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 33 мяча, пропустив в свои ворота 17.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Кремонезе» 4 победы при одном паритете.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Кремонезе» выглядит весьма выгодно. Отстает команда только от «Пармы».

    Вот только с атакой у кремонцев не все гладко. В 24 матчах чемпионата игроки команды забили всего 33 мяча.

    Команда в последних матчах заметно прибавила. Правда, конкуренты отстают лишь минимально, так что необходимо срочно брать очки.

    Последнее поражение случилось еще в самом начале года. Тогда «Кремонезе» в кубковом поединке драматично уступил авторитетной «Роме» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Асколи» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Кремонезе» не проигрывает 5 матчей подряд

    • «Асколи» забивает в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

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    Прогноз: Гости явно намерены закрепиться в дуэте лидеров, а значит, будут активны в атаке.

    «Кремонезе» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды повышенной атакующей активности.

    Ставка: Победа «Кремонезе» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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    «Асколи» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Кремонезе»?
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