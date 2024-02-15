Матч «Янг Бойз» — «Спортинг» Лиссабон пройдет 15 февраля в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Янг Бойз» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

Путь в плей-офф: «Янг Бойз» вышел в 1/16 финала благодаря третьему месту в группе Лиги чемпионов, где проиграл первое «Манчестер Сити» и второе «Лейпцигу», но оказался выше «Црвены Звезды».

В шести матчах группового раунда швейцарский клуб набрал четыре очка из 18-ти возможных после одной победы, одной ничьей и четырех поражения.

Коэффициенты матча Янг Бойз — Спортинг 1X2Новым игрокам 3.903.901.90Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре швейцарской Суперлиги на чужом поле сыграл вничью с «Лугано» (3:3). По ходу игры хозяев трижды оказывались в роли проигрывающего, но неизменно сравнивали счет.

На сегодня у действующего чемпиона Швейцарии беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на чемпионат страны, при двух победах и одной ничьей.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Бенито, Имери — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В девяти последних матчах во всех турнирах «Янг Бойз» потерпел лишь одно поражение при семи победах и одной ничьей. При этом в швейцарской Суперлиге он лидирует с отрывом в семь очков.

С такой серией сопернику, который на бумаге выглядит фаворитом, будет нелегко по крайней мере выиграть. Более того, он рискует и проиграть.

Элия — был самым результативным игроком команды в Лиге чемпионов с двумя голами. При этом в национальном первенстве он третий лучший бомбардир с девятью голами.

«Спортинг» Лиссабон

Путь в плей-офф: «Спортинг» вышел в 1/16 финала благодаря второму месту в группе Лиги Европы, где уступил первое «Аталанте», но опередил «Штурм» и «Ракув».

В шести матчах группового раунда португальский клуб набрал 11 очков из 18-ти возможных благодаря четырем победам и двум ничьим.

Последние матчи: в предыдущем туре португальской Примейры «Львы» одержали крупную победу. На своем поле лиссабонцы разгромили «Брагу» (5:0).

Этот успех увенчал победную серию клуба в три поединка во всех турнирах с общей разницей мячей 16-0.

Не сыграет: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В 17 последних матчах во всех турнирах лиссабонский «Спортинг» одержал 16 побед, так что с такой формой гости — явный фаворит.

На сегодня клуб занимает второе место в чемпионате Португалии, уступая лидеру «Бенфике» по дополнительным показателям. Отрыв от третьего «Порту» составляет семь очков.

Виктор Дьёкереш — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы с тремя голами. В Примейре он и вовсе лучший бомбардир с 16 забитыми мячами.

Статистика для ставок

в девяти из 10 последних матчей «Спортинга» было забито больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Янг Бойз» не проиграл

в 11 из 12 последних матчей «Спортинг» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.85, победа «Янг Бойз» — в 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в 11 из 12 последних матчей гости победили. При этом лиссабонцы выиграли три последних поединка во всех турнирах.

«Янг Бойз» проиграл только раз в последних девяти матчах, но все же уступает классом сопернику.

Ставка: «Спортинг» выиграет за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60.