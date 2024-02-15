«Янг Бойз»
Путь в плей-офф: «Янг Бойз» вышел в 1/16 финала благодаря третьему месту в группе Лиги чемпионов, где проиграл первое «Манчестер Сити» и второе «Лейпцигу», но оказался выше «Црвены Звезды».
В шести матчах группового раунда швейцарский клуб набрал четыре очка из 18-ти возможных после одной победы, одной ничьей и четырех поражения.
Коэффициенты матча Янг Бойз — Спортинг
Последние матчи: клуб в прошлом туре швейцарской Суперлиги на чужом поле сыграл вничью с «Лугано» (3:3). По ходу игры хозяев трижды оказывались в роли проигрывающего, но неизменно сравнивали счет.
На сегодня у действующего чемпиона Швейцарии беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на чемпионат страны, при двух победах и одной ничьей.
Не сыграют: Бенито, Имери — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В девяти последних матчах во всех турнирах «Янг Бойз» потерпел лишь одно поражение при семи победах и одной ничьей. При этом в швейцарской Суперлиге он лидирует с отрывом в семь очков.
С такой серией сопернику, который на бумаге выглядит фаворитом, будет нелегко по крайней мере выиграть. Более того, он рискует и проиграть.
Элия — был самым результативным игроком команды в Лиге чемпионов с двумя голами. При этом в национальном первенстве он третий лучший бомбардир с девятью голами.
«Спортинг» Лиссабон
Путь в плей-офф: «Спортинг» вышел в 1/16 финала благодаря второму месту в группе Лиги Европы, где уступил первое «Аталанте», но опередил «Штурм» и «Ракув».
В шести матчах группового раунда португальский клуб набрал 11 очков из 18-ти возможных благодаря четырем победам и двум ничьим.
Последние матчи: в предыдущем туре португальской Примейры «Львы» одержали крупную победу. На своем поле лиссабонцы разгромили «Брагу» (5:0).
Этот успех увенчал победную серию клуба в три поединка во всех турнирах с общей разницей мячей 16-0.
Не сыграет: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: В 17 последних матчах во всех турнирах лиссабонский «Спортинг» одержал 16 побед, так что с такой формой гости — явный фаворит.
На сегодня клуб занимает второе место в чемпионате Португалии, уступая лидеру «Бенфике» по дополнительным показателям. Отрыв от третьего «Порту» составляет семь очков.
Виктор Дьёкереш — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы с тремя голами. В Примейре он и вовсе лучший бомбардир с 16 забитыми мячами.
Статистика для ставок
- в девяти из 10 последних матчей «Спортинга» было забито больше 2,5 голов
- в восьми из девяти последних матчей «Янг Бойз» не проиграл
- в 11 из 12 последних матчей «Спортинг» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.85, победа «Янг Бойз» — в 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.17.
Прогноз: в 11 из 12 последних матчей гости победили. При этом лиссабонцы выиграли три последних поединка во всех турнирах.
«Янг Бойз» проиграл только раз в последних девяти матчах, но все же уступает классом сопернику.
Ставка: «Спортинг» выиграет за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60.