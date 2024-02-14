«Сток Сити»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. «Сток Сити» пребывает на 20 месте турнирной таблицы.
При этом атака команды выглядит ужасающе. В 31 матче игроки «Сток Сити» сумели отличиться всего лишь 29 результативными ударами.
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось взять хотя бы балл. «Сток Сити» уступил «Блэкберну» (1:3).
Это поражение стало для команды уже 4 к ряду. А вот до этой серии «Сток Сити» переиграл слабенький «Ротерхэм» (1:0).
Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Сток Сити» пропустил 13 мячей.
Не сыграют: Джош Лорент — травмирован.
Состояние команды: «Сток Сити» лишь на 3 зачетных балла опережает опасную зону. Так что команде срочно нужно побеждать.
При этом команда слишком часто пропускает в свои ворота. В 31 матче в сетке ворот команды побывало уже 45 мячей.
Стоит отметить, что «Сток Сити» традиционно сложно противостоит КПР. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
КПР
Турнирное положение: КПР в нынешнем сезоне активно сражается за сохранение прописки в Чемпионшипе. Сейчас команда находится на скромном 22 месте в турнирной таблице.
Команда забила 29 мячей, пропустив в свои ворота 43.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у КПР 2 победы при одном поражении.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне КПР явно не блещет стабильностью результатов. «Рейнджеры» забивают с огромнейшей натугой.
Команда к тому же слишком часто проигрывает. В 31 матче в пассиве у нее уже 16 коллизий в чемпионате.
«Рейнджеры» выиграли всего в 7 матчах Чемпионшипа. Да и отставание от спасительной 21 позиции составляет всего 2 очка.
В последних матчах команда здорово прибавила. Ничья с «Норвичем» (2:2) стала неплохим результатом, а до того был обыгран крепкий «Блэкберн» (2:1).
Статистика для ставок
- Обе команды забили по 29 мячей в 31 матче чемпионата
- КПР не проигрывает 4 матча к ряду
- «Сток Сити» лишь на 3 очка опережает опасную зону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сток Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.42, а победа гостей — в скромные 3.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.13 и 1.72.
Прогноз: «Рейнджеры» явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.
КПР в последних поединках выглядит впечатляюще, к тому же мечтает выбраться из опасной зоны.
Ставка: Победа КПР за 3.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники будут максимально активны в атаке.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13