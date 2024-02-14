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    «Рейнджеры» продолжат свой подъем из опасной зоны

    «Сток Сити» — КПР. Ставка (к. 3.66) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — КПР
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    «Сток Сити»
    В рамках 32-го тура чемпионата Англии 14 февраля пройдет матч «Сток Сити» — КПР. Начало — 22:45 (мск). «Сток Сити» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Февраля 2024 года
    Сток Сити
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    «Сток Сити»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. «Сток Сити» пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды выглядит ужасающе. В 31 матче игроки «Сток Сити» сумели отличиться всего лишь 29 результативными ударами.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось взять хотя бы балл. «Сток Сити» уступил «Блэкберну» (1:3).

    Это поражение стало для команды уже 4 к ряду. А вот до этой серии «Сток Сити» переиграл слабенький «Ротерхэм» (1:0).

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    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Сток Сити» пропустил 13 мячей.

    Не сыграют: Джош Лорент — травмирован.

    Состояние команды: «Сток Сити» лишь на 3 зачетных балла опережает опасную зону. Так что команде срочно нужно побеждать.

    При этом команда слишком часто пропускает в свои ворота. В 31 матче в сетке ворот команды побывало уже 45 мячей.

    Стоит отметить, что «Сток Сити» традиционно сложно противостоит КПР. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    КПР

    Турнирное положение: КПР в нынешнем сезоне активно сражается за сохранение прописки в Чемпионшипе. Сейчас команда находится на скромном 22 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 29 мячей, пропустив в свои ворота 43.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у КПР 2 победы при одном поражении.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне КПР явно не блещет стабильностью результатов. «Рейнджеры» забивают с огромнейшей натугой.

    Команда к тому же слишком часто проигрывает. В 31 матче в пассиве у нее уже 16 коллизий в чемпионате.

    «Рейнджеры» выиграли всего в 7 матчах Чемпионшипа. Да и отставание от спасительной 21 позиции составляет всего 2 очка.

    В последних матчах команда здорово прибавила. Ничья с «Норвичем» (2:2) стала неплохим результатом, а до того был обыгран крепкий «Блэкберн» (2:1).

    Статистика для ставок

    • Обе команды забили по 29 мячей в 31 матче чемпионата

    • КПР не проигрывает 4 матча к ряду

    • «Сток Сити» лишь на 3 очка опережает опасную зону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сток Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.42, а победа гостей — в скромные 3.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.13 и 1.72.

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    Прогноз: «Рейнджеры» явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    КПР в последних поединках выглядит впечатляюще, к тому же мечтает выбраться из опасной зоны.

    Ставка: Победа КПР за 3.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники будут максимально активны в атаке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

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    «Сток Сити» — КПР: прогноз, ставка (3.66), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» продолжат свой подъем из опасной зоны
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