В среду, 14 февраля, в 32-м туре английского Чемпионшипа лондонский «Миллуолл» на своем поле примет «Ипсвич». Начало — в 23:00 по мск. «Миллуолл» — «Ипсвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

Турнирное положение: С 33 набранными очками «Миллуолл» разместился в нижней части таблицы и всего лишь на четыре балла опережает зону вылета.

В 31 проведенном поединке лондонцы смогли забить 31 гол, а пропустили в свои ворота они 40 мячей.

Коэффициенты матча Миллуолл — Ипсвич Таун 1X2Новым игрокам 3.653.452.05Бонус$9500

Последние матчи: В прошлом туре первенства «докеры» проиграли на выезде «Ковентри» со счетом 1:2. И это фиаско стало для команды вторым подряд. А безвыигрышнеая серия коллектива состоит уже из шести матчей.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустят Райан Лонгман, Кевин Нисбет и Айдомо Эмаку.

Состояние команды: К этой игре «Миллуолл» подходит с 6-матчейвой серий без побед. В этот неудачный период «львы» расписали одну мировую и потерпели пять поражений. Последняя их виктории состоялась в первый день нового 2024 года.

«Ипсвич»

Турнирное положение: Подопечные Кирана Маккенна с 60 очками разместились на четвертой строке и от второй отстают уже на четыре пункта.

Забить «Ипсвич» в данном турнире смог 55 голов, а пропустил в свои ворота он 40 мячей.

Последние матчи: В минувшем туре «трактористы» на своем поле расписали ничью с «Вест Бромвичем» 2:2. Причем после первого тайма они уступали 0:2. И этим результатом коллектив продлил свою безвыигрышную серию до четыре встреч, где дважды проиграл.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Жануа Донасьен и Джордж Хирст, забивший в этом сезоне шесть голов.

Состояние команды: В рамках чемпионата «Ипсвич» смог выиграть всего лишь один поединок из девяти последних. Шесть встреч в данном отрезке он завершил миром и потерпел два проигрыша. И только в двух случаях данного периода «синие» не смогли забить.

Статистика для ставок

«Миллуолл» проиграл пять из 11 последних домашних встреч при всего двух викториях

У «Ипсвича» только две гостевые виктории за минувшие девять игр в рамках Чемпионшипа

«Миллуолл» выиграл у «Ипсвича» в трех из шести последних очных встреч при двух ничьих и одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Миллуола» букмекеры дают коэффициент 3.70. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ипсвича» оценена в 2.13.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.81 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на обмен забитыми мячами, ведь в последнем своем отрезке эти коллективы редко когда сохраняли свои ворота на замке.

Ставка: обе забьют за 1.84.

Прогноз: И также еще ставим здесь с 0 форой на хозяев, потому что они удачно играют против предстоящего противника и будут полны решимости прервать свою негативную серию.

Ставка: победа «Миллуолла» с форой 0 за 2.61.