ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нино до «Зенита» был капитаном «Флуминенсе»Топ-7 зимних трансферов РПЛ Тиагу Силва — защитник «Челси» Трансферный дайджест. 6 — 12 февраля Дарья КасаткинаВторой финал Касаткиной, пятый титул Эмбера и первая за четыре года победа Плишковой
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 01:04
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас»
  • 00:39
    • «Ювентус» сенсационно уступил «Удинезе» на своем поле в Серии А
    Все новости спорта

    «Миллуолл» и «Ипсвич» огорчат друг друга

    «Миллуолл» — «Ипсвич». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 14 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ипсвич Прогнозы на Миллуолл
    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Ипсвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миллуолл»
    В среду, 14 февраля, в 32-м туре английского Чемпионшипа лондонский «Миллуолл» на своем поле примет «Ипсвич». Начало — в 23:00 по мск. «Миллуолл» — «Ипсвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Февраля 2024 года
    Миллуолл
  • Лондон
    •  Миллуолл 23:00 Ипсвич Таун Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: С 33 набранными очками «Миллуолл» разместился в нижней части таблицы и всего лишь на четыре балла опережает зону вылета.

    В 31 проведенном поединке лондонцы смогли забить 31 гол, а пропустили в свои ворота они 40 мячей.

    Коэффициенты матча Миллуолл — Ипсвич Таун

    1X2Новым игрокам
  • 3.653.452.05Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «докеры» проиграли на выезде «Ковентри» со счетом 1:2. И это фиаско стало для команды вторым подряд. А безвыигрышнеая серия коллектива состоит уже из шести матчей.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустят Райан Лонгман, Кевин Нисбет и Айдомо Эмаку.

    Состояние команды: К этой игре «Миллуолл» подходит с 6-матчейвой серий без побед. В этот неудачный период «львы» расписали одну мировую и потерпели пять поражений. Последняя их виктории состоялась в первый день нового 2024 года.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: Подопечные Кирана Маккенна с 60 очками разместились на четвертой строке и от второй отстают уже на четыре пункта.

    Забить «Ипсвич» в данном турнире смог 55 голов, а пропустил в свои ворота он 40 мячей.

    Последние матчи: В минувшем туре «трактористы» на своем поле расписали ничью с «Вест Бромвичем» 2:2. Причем после первого тайма они уступали 0:2. И этим результатом коллектив продлил свою безвыигрышную серию до четыре встреч, где дважды проиграл.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Жануа Донасьен и Джордж Хирст, забивший в этом сезоне шесть голов.

  • Прыжок в неизвестность. Как Джесси Лингарда занесло в Южную Корею?
  • Как ФК «Сеул» убедил экс-звезду «МЮ», что переход в корейскую К-лигу — это правильный шаг
  • 11/02/2024

    • Состояние команды: В рамках чемпионата «Ипсвич» смог выиграть всего лишь один поединок из девяти последних. Шесть встреч в данном отрезке он завершил миром и потерпел два проигрыша. И только в двух случаях данного периода «синие» не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • «Миллуолл» проиграл пять из 11 последних домашних встреч при всего двух викториях

    • У «Ипсвича» только две гостевые виктории за минувшие девять игр в рамках Чемпионшипа

    • «Миллуолл» выиграл у «Ипсвича» в трех из шести последних очных встреч при двух ничьих и одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Миллуола» букмекеры дают коэффициент 3.70. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ипсвича» оценена в 2.13.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.81 соответственно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: В данном противостоянии ставим на обмен забитыми мячами, ведь в последнем своем отрезке эти коллективы редко когда сохраняли свои ворота на замке.

    Ставка: обе забьют за 1.84.

    Прогноз: И также еще ставим здесь с 0 форой на хозяев, потому что они удачно играют против предстоящего противника и будут полны решимости прервать свою негативную серию.

    Ставка: победа «Миллуолла» с форой 0 за 2.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Чорич — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Де Минор — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Костюк — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чжан — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Андреева — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Панетоликос — Арис Салоники
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миллуолл» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на футбол. «Миллуолл» и «Ипсвич» огорчат друг друга
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры