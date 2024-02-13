«Вест Бромвич»
Турнирное положение:: команда из города Норидж в графстве Норфолк еще может побороться за повышение в классе, несмотря на то, что сейчас занимает только девятое место.
В активе «канареек» на данный момент 45 очков. «Норвич» только на два пункта отстает от «Ковентри», который располагается в зоне плей-офф борьбы за выход в АПЛ.
Коэффициенты матча Норвич Сити — Уотфорд
Коллектив смог 50 раз поразить ворота соперника и 47 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Норвич» сыграл вничью с «КПР», а до этого смог переиграть «Ковентри» (2:1).
Перед этим команда также уступила «Лидсу» (0:1) и смогла сломить сопротивление «Вест Бромвича» (2:0) и «Халл Сити» (2:1).
Между этими матчами подопечные Давида Вагнера также вылетели из Кубка Англии, крупно проиграв «Ливерпулю» (2:5).
Не сыграют: лазарет команды пустой, дисквалифицированных тоже нет, поэтому к этой игре готовятся абсолютно все футболисты.
Состояние команды: коллектив из Нориджа пока что проводит сезон средне, однако все еще можно исправить, ведь остаются отличные шансы для того, чтобы повыситься в классе.
Во время зимнего трансферного окна «Норвич» взял в аренду только Сидни ван Хойдонка. Помимо этого, некоторые футболисты вернулись в команду из аренды.
Также ряд игроков команды отправился в аренду или ушли в качестве свободных агентов. Самыми известными из них являются Пшемыслав Плахета, Адам Айда и Ви Чо Хван.
«Уотфорд»
Турнирное положение: «шершни» являются середняками Чемпионшипа и пока что не претендуют на то, чтобы вернуться в английскую Премьер-лигу.
Команда из одноименного города в настоящий момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Уотфорда 41 пункт и они на шесть баллов отстают от зоны борьбы за место в АПЛ.
«Уотфорд» за 31 матч забил 46 мячей в ворота соперников, а в свои пропустил только 41мяч.
Последние матчи: в прошлом туре «желтая армия» проиграла «Лестеру» (1:2), а до этого также уступила «Кардиффу».
Перед этим же «золотые мальчики» сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и «Бристоль Сити» (1:1).
Также совсем недавно «Уотфорд» вылетел из Кубка Англии, крупно уступив в переигровке «Саутгемптону» (0:3).
Не сыграют: не смогут принять участие в этой игре травмированные футболисты команды Эдо Кайембе и Джереми Нгакия. Примечательно, что они оба представляют ДР Конго.
Состояние команды: главной задачей подопечных Валерьена Исмаэля остается повышение в классе. Пока что эту задачу выполнить реально, однако команде необходимо поднажать.
Зимой «Уотфорд» оформил трансферы Георгия Чакветадзе, Денниса Эммануэля, Джеймса Кларриджа и Квадво Баа.
А вот ушли из команды Имран Луза, Рис Хили и Хорхе Кабезас. В принципе, команда сохранилась та же, что и была.
Статистика для ставок
- «Уотфорд» не может выиграть на протяжении шести матчей во всех турнирах
- Последние три очных матча завершились минимальными победами «Уотфорда»
- «Норвич» в родных стенах не проигрывает на протяжении последних восьми матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.60, а победа «Уотфорда» — в 3.25.
ТБ 2,5 оценивается только в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.
Прогноз: «Норвич» сейчас находится в более лучшей форме, однако в принципе команды можно назвать примерно равными.
Думается, что судьбу противостояния могут решить детали, однако наиболее вероятным исходом видится ничья.
Ставка: ничья за 3.60.
Прогноз: команды играют достаточно результативно — причем, как забивают, так и пропускают, поэтому в этой игре соперники должны забить друг другу.
Ставка: обе команды забьют за 1.70.