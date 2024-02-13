В рамках 32-го тура английского Чемпионшипа 13 февраля пройдет матч «Норвич» — «Уотфорд». Начало — 22:45 (мск). «Норвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение:: команда из города Норидж в графстве Норфолк еще может побороться за повышение в классе, несмотря на то, что сейчас занимает только девятое место.

В активе «канареек» на данный момент 45 очков. «Норвич» только на два пункта отстает от «Ковентри», который располагается в зоне плей-офф борьбы за выход в АПЛ.

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Коллектив смог 50 раз поразить ворота соперника и 47 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Норвич» сыграл вничью с «КПР», а до этого смог переиграть «Ковентри» (2:1).

Перед этим команда также уступила «Лидсу» (0:1) и смогла сломить сопротивление «Вест Бромвича» (2:0) и «Халл Сити» (2:1).

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Между этими матчами подопечные Давида Вагнера также вылетели из Кубка Англии, крупно проиграв «Ливерпулю» (2:5).

Не сыграют: лазарет команды пустой, дисквалифицированных тоже нет, поэтому к этой игре готовятся абсолютно все футболисты.

Состояние команды: коллектив из Нориджа пока что проводит сезон средне, однако все еще можно исправить, ведь остаются отличные шансы для того, чтобы повыситься в классе.

Во время зимнего трансферного окна «Норвич» взял в аренду только Сидни ван Хойдонка. Помимо этого, некоторые футболисты вернулись в команду из аренды.

Также ряд игроков команды отправился в аренду или ушли в качестве свободных агентов. Самыми известными из них являются Пшемыслав Плахета, Адам Айда и Ви Чо Хван.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «шершни» являются середняками Чемпионшипа и пока что не претендуют на то, чтобы вернуться в английскую Премьер-лигу.

Команда из одноименного города в настоящий момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Уотфорда 41 пункт и они на шесть баллов отстают от зоны борьбы за место в АПЛ.

«Уотфорд» за 31 матч забил 46 мячей в ворота соперников, а в свои пропустил только 41мяч.

Последние матчи: в прошлом туре «желтая армия» проиграла «Лестеру» (1:2), а до этого также уступила «Кардиффу».

Перед этим же «золотые мальчики» сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и «Бристоль Сити» (1:1).

Также совсем недавно «Уотфорд» вылетел из Кубка Англии, крупно уступив в переигровке «Саутгемптону» (0:3).

Не сыграют: не смогут принять участие в этой игре травмированные футболисты команды Эдо Кайембе и Джереми Нгакия. Примечательно, что они оба представляют ДР Конго.

Состояние команды: главной задачей подопечных Валерьена Исмаэля остается повышение в классе. Пока что эту задачу выполнить реально, однако команде необходимо поднажать.

Зимой «Уотфорд» оформил трансферы Георгия Чакветадзе, Денниса Эммануэля, Джеймса Кларриджа и Квадво Баа.

А вот ушли из команды Имран Луза, Рис Хили и Хорхе Кабезас. В принципе, команда сохранилась та же, что и была.

Статистика для ставок

«Уотфорд» не может выиграть на протяжении шести матчей во всех турнирах

Последние три очных матча завершились минимальными победами «Уотфорда»

«Норвич» в родных стенах не проигрывает на протяжении последних восьми матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.60, а победа «Уотфорда» — в 3.25.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

Прогноз: «Норвич» сейчас находится в более лучшей форме, однако в принципе команды можно назвать примерно равными.

Думается, что судьбу противостояния могут решить детали, однако наиболее вероятным исходом видится ничья.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: команды играют достаточно результативно — причем, как забивают, так и пропускают, поэтому в этой игре соперники должны забить друг другу.

Ставка: обе команды забьют за 1.70.