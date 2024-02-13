ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ХерманссонХерманссон остановил Пайфера, Иге нокаутировал Фили. Обзор карда UFC Vegas 86 «Северсталь» в матче с «Локомотивом»Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены» Хосеп ГвардиолаЛига чемпионов. Легкая прогулка для «Ман Сити», испытание для «Баварии»
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
    Все новости спорта

    «Норвич» и «Уотфорд» забьют друг другу

    «Норвич» — «Уотфорд». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Норвич Прогнозы на Уотфорд
    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Уотфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Норвич»
    В рамках 32-го тура английского Чемпионшипа 13 февраля пройдет матч «Норвич» — «Уотфорд». Начало — 22:45 (мск). «Норвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Февраля 2024 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 22:45 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
    •

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение:: команда из города Норидж в графстве Норфолк еще может побороться за повышение в классе, несмотря на то, что сейчас занимает только девятое место.

    В активе «канареек» на данный момент 45 очков. «Норвич» только на два пункта отстает от «Ковентри», который располагается в зоне плей-офф борьбы за выход в АПЛ.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Уотфорд

    1X2Новым игрокам
  • 2.123.603.30Бонус$9500
    •

    Коллектив смог 50 раз поразить ворота соперника и 47 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Норвич» сыграл вничью с «КПР», а до этого смог переиграть «Ковентри» (2:1).

    Перед этим команда также уступила «Лидсу» (0:1) и смогла сломить сопротивление «Вест Бромвича» (2:0) и «Халл Сити» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Между этими матчами подопечные Давида Вагнера также вылетели из Кубка Англии, крупно проиграв «Ливерпулю» (2:5).

    Не сыграют: лазарет команды пустой, дисквалифицированных тоже нет, поэтому к этой игре готовятся абсолютно все футболисты.

    Состояние команды: коллектив из Нориджа пока что проводит сезон средне, однако все еще можно исправить, ведь остаются отличные шансы для того, чтобы повыситься в классе.

    Во время зимнего трансферного окна «Норвич» взял в аренду только Сидни ван Хойдонка. Помимо этого, некоторые футболисты вернулись в команду из аренды.

    Также ряд игроков команды отправился в аренду или ушли в качестве свободных агентов. Самыми известными из них являются Пшемыслав Плахета, Адам Айда и Ви Чо Хван.

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «шершни» являются середняками Чемпионшипа и пока что не претендуют на то, чтобы вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Команда из одноименного города в настоящий момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Уотфорда 41 пункт и они на шесть баллов отстают от зоны борьбы за место в АПЛ.

  • Лучшее — враг хорошего. Савио совершил огромную ошибку, перейдя из «Жироны» в «Манчестер Сити»
  • Вундеркинду из «Жироны» гораздо лучше будет разрывать Ла Лигу, чем сидеть на скамейке запасных у Пепа Гвардиолы
  • 10/02/2024

    • «Уотфорд» за 31 матч забил 46 мячей в ворота соперников, а в свои пропустил только 41мяч.

    Последние матчи: в прошлом туре «желтая армия» проиграла «Лестеру» (1:2), а до этого также уступила «Кардиффу».

    Перед этим же «золотые мальчики» сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и «Бристоль Сити» (1:1).

    Также совсем недавно «Уотфорд» вылетел из Кубка Англии, крупно уступив в переигровке «Саутгемптону» (0:3).

    Не сыграют: не смогут принять участие в этой игре травмированные футболисты команды Эдо Кайембе и Джереми Нгакия. Примечательно, что они оба представляют ДР Конго.

    Состояние команды: главной задачей подопечных Валерьена Исмаэля остается повышение в классе. Пока что эту задачу выполнить реально, однако команде необходимо поднажать.

    Зимой «Уотфорд» оформил трансферы Георгия Чакветадзе, Денниса Эммануэля, Джеймса Кларриджа и Квадво Баа.

    А вот ушли из команды Имран Луза, Рис Хили и Хорхе Кабезас. В принципе, команда сохранилась та же, что и была.

    Статистика для ставок

    • «Уотфорд» не может выиграть на протяжении шести матчей во всех турнирах

    • Последние три очных матча завершились минимальными победами «Уотфорда»

    • «Норвич» в родных стенах не проигрывает на протяжении последних восьми матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.60, а победа «Уотфорда» — в 3.25.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Норвич» сейчас находится в более лучшей форме, однако в принципе команды можно назвать примерно равными.

    Думается, что судьбу противостояния могут решить детали, однако наиболее вероятным исходом видится ничья.

    Ставка: ничья за 3.60.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно — причем, как забивают, так и пропускают, поэтому в этой игре соперники должны забить друг другу.

    Ставка: обе команды забьют за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.96
  • Прогноз на матч Крейчикова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Осака — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Родина — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Санкт-Пельтен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.43
  • Прогноз на матч Самсунспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Кротоне — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вальядолид — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Норвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. «Норвич» и «Уотфорд» забьют друг другу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры