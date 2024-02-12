«Родина»
Турнирное положение:: Эта команда не столь уверенно выглядит на нынешних тренировочных сборах. Москвичи выиграли всего в одном матче из трех.
Победила «Родина» только «Ростов» (2:1). После того было минимальное поражение от «Пари НН».
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда уступила «Краснодару» (0:3).
В 3 товарищеских матчах москвичи настреляли всего 2 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда 5 мячей.
Тем не менее, в своей группе команда надеется взять 1 место. Тем более, оппоненты не выглядят препятствием для этого.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Родина» явно настроена начать турнир с виктории. Да и потенциал у москвичей весьма высокий.
При этом предстоящая игра с казахами является отличной возможностью сразу приблизиться к выходу в плей-офф турнира.
Полпред первого дивизиона не должен ударить в грязь лицом. Тем более, клуб явно настроен в скором времени повыситься в классе.
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» в нынешнее межсезонье провел уже 6 контрольных поединков.
Правда, в них команда выиграла всего один раз при пяти поражениях.
Последние матчи: в пяти последних встречах добыта всего лишь 1 победа при четырех коллизиях.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Кызылжар» вряд ли представляет особую опасность даже для полпреда первого российского дивизиона.
Например, «Ахмату» команда уступила со счетом 0:4. Да и вообще, в 6 контрольных матчах команда пропустила 13 мячей.
Свой последний поединок команда провела успешно. «Кызылжар» сумел нанести поражение крепкому «Акрону» (2:1).
Статистика для ставок
- «Родина» в 3 контрольных матчах забила всего 2 мяча
- «Кызылжар» выиграл только в одном контрольном матче из 6
- В двух своих последних матчах «Родина» не забивала
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.56, а победа соперника — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.
Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, но имеют заметные проблемы в плане реализации.
«Кызылжар» в контрольных матчах выглядит просто ужасающе, и слишком часто допускает ошибки в обороне.
Ставка: Победа «Родины» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кто-то из соперников так и не сможет отличиться в воротах оппонента.
Ставка: Обе не забьют за 2.22