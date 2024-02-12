В рамках Кубка ФНЛ 12 февраля пройдет матч «Родина» — «Кызылжар». Начало — 17:00 (мск). «Родина» — «Кызылжар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Турнирное положение:: Эта команда не столь уверенно выглядит на нынешних тренировочных сборах. Москвичи выиграли всего в одном матче из трех.

Победила «Родина» только «Ростов» (2:1). После того было минимальное поражение от «Пари НН».

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда уступила «Краснодару» (0:3).

В 3 товарищеских матчах москвичи настреляли всего 2 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда 5 мячей.

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Тем не менее, в своей группе команда надеется взять 1 место. Тем более, оппоненты не выглядят препятствием для этого.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Родина» явно настроена начать турнир с виктории. Да и потенциал у москвичей весьма высокий.

При этом предстоящая игра с казахами является отличной возможностью сразу приблизиться к выходу в плей-офф турнира.

Полпред первого дивизиона не должен ударить в грязь лицом. Тем более, клуб явно настроен в скором времени повыситься в классе.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» в нынешнее межсезонье провел уже 6 контрольных поединков.

Правда, в них команда выиграла всего один раз при пяти поражениях.

Последние матчи: в пяти последних встречах добыта всего лишь 1 победа при четырех коллизиях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Кызылжар» вряд ли представляет особую опасность даже для полпреда первого российского дивизиона.

Например, «Ахмату» команда уступила со счетом 0:4. Да и вообще, в 6 контрольных матчах команда пропустила 13 мячей.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Кызылжар» сумел нанести поражение крепкому «Акрону» (2:1).

Статистика для ставок

«Родина» в 3 контрольных матчах забила всего 2 мяча

«Кызылжар» выиграл только в одном контрольном матче из 6

В двух своих последних матчах «Родина» не забивала

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.56, а победа соперника — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.

Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, но имеют заметные проблемы в плане реализации.

«Кызылжар» в контрольных матчах выглядит просто ужасающе, и слишком часто допускает ошибки в обороне.

Ставка: Победа «Родины» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кто-то из соперников так и не сможет отличиться в воротах оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.22