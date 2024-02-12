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    Прервет ли «Родина» серию своих неудач?

    «Родина» — «Кызылжар». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок ФНЛ, 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Кызылжар»
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    «Родина»
    В рамках Кубка ФНЛ 12 февраля пройдет матч «Родина» — «Кызылжар». Начало — 17:00 (мск). «Родина» — «Кызылжар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Родина»

    Турнирное положение:: Эта команда не столь уверенно выглядит на нынешних тренировочных сборах. Москвичи выиграли всего в одном матче из трех.

    Победила «Родина» только «Ростов» (2:1). После того было минимальное поражение от «Пари НН».

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда уступила «Краснодару» (0:3).

    В 3 товарищеских матчах москвичи настреляли всего 2 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда 5 мячей.

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    Тем не менее, в своей группе команда надеется взять 1 место. Тем более, оппоненты не выглядят препятствием для этого.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Родина» явно настроена начать турнир с виктории. Да и потенциал у москвичей весьма высокий.

    При этом предстоящая игра с казахами является отличной возможностью сразу приблизиться к выходу в плей-офф турнира.

    Полпред первого дивизиона не должен ударить в грязь лицом. Тем более, клуб явно настроен в скором времени повыситься в классе.

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» в нынешнее межсезонье провел уже 6 контрольных поединков.

    Правда, в них команда выиграла всего один раз при пяти поражениях.

    Последние матчи: в пяти последних встречах добыта всего лишь 1 победа при четырех коллизиях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 08/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Кызылжар» вряд ли представляет особую опасность даже для полпреда первого российского дивизиона.

    Например, «Ахмату» команда уступила со счетом 0:4. Да и вообще, в 6 контрольных матчах команда пропустила 13 мячей.

    Свой последний поединок команда провела успешно. «Кызылжар» сумел нанести поражение крепкому «Акрону» (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Родина» в 3 контрольных матчах забила всего 2 мяча

    • «Кызылжар» выиграл только в одном контрольном матче из 6

    • В двух своих последних матчах «Родина» не забивала

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.56, а победа соперника — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.

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    Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, но имеют заметные проблемы в плане реализации.

    «Кызылжар» в контрольных матчах выглядит просто ужасающе, и слишком часто допускает ошибки в обороне.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кто-то из соперников так и не сможет отличиться в воротах оппонента.

    Ставка: Обе не забьют за 2.22

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