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    В Лорьяне будут забивать

    «Лорьян» — «Реймс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Реймс»
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    Амир Ричардсон
    В рамках 21-го тура чемпионата Франции 11 февраля пройдет матч «Лорьян» — «Реймс». Начало — 17:00 (мск). «Лорьян» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Февраля 2024 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 17:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется лишь за выживание. Ныне «Лорьян» обитает на 17 месте.

    При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 20 матчах пропущено уже 42 мяча, что в среднем больше 2 голов за матч.

    Коэффициенты матча Лорьян — Реймс

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Лорьян» нанес поражение «Мецу» (2:1).

    Вообще, в двух своих последних матча чемпионата «Лорьян» добыл 4 очка. Ничья с «Гавром» вышла боевой — 3:3.

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    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Лорьян» пропустил 13 голов.

    Не сыграют: Гедеон Калулу — в сборной.

    Состояние команды: «Лорьян» постепенно улучшает свою игру и результаты. Однако до спасительной 15 позиции еще не хватает 3 очков.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Реймсом» — отличная возможность продолжить путь наверх по таблице.

    Стоит отметить, что «Лорьян» неплохо атакует. Результативность команды находится на уровне середняка Лиги 1.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» — середняк чемпионата Франции, с 30 очками идущий на 7 месте таблицы.

    Команда забила и пропустила по 27 мячей.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Реймса» две победы при одном поражении от «Тулузы» (2:3).

    Не сыграют: Умар Диаките — в сборной.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Реймс» борется за выход в еврокубки. До 6 места рукой подать — всего 2 турнирных пункта.

    Вот только проигрывает команда довольно часто. В 20 поединках Лиги 1 в пассиве у «Реймса» уже 8 поражений.

    Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Например, «Реймс» часто теряет очки на ровном месте.

    Из пяти последних очных поединков с «Лорьяном» команда выиграла в трех при двух паритетах. При этом «Реймс» выиграл в двух последних матчах.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» не проигрывает «Реймсу» в 5 последних очных поединках

    • «Реймс» остается без побед уже 3 матча к ряду

    • «Лорьян» в среднем пропускает больше 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.73, а победа гостей — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.00 и 1.95.

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    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать.

    «Реймс» явно сильнее соперника, к тому же успешно противостоит «Лорьяну» в последние годы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не выявит победителя, ведь «Лорьян» постепенно прибавляет.

    Ставка: Ничья за 3.73

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