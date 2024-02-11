В рамках 21-го тура чемпионата Франции 11 февраля пройдет матч «Лорьян» — «Реймс». Начало — 17:00 (мск). «Лорьян» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется лишь за выживание. Ныне «Лорьян» обитает на 17 месте.

При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 20 матчах пропущено уже 42 мяча, что в среднем больше 2 голов за матч.

Коэффициенты матча Лорьян — Реймс 1X2Новым игрокам 3.753.502.05Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Лорьян» нанес поражение «Мецу» (2:1).

Вообще, в двух своих последних матча чемпионата «Лорьян» добыл 4 очка. Ничья с «Гавром» вышла боевой — 3:3.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Лорьян» пропустил 13 голов.

Не сыграют: Гедеон Калулу — в сборной.

Состояние команды: «Лорьян» постепенно улучшает свою игру и результаты. Однако до спасительной 15 позиции еще не хватает 3 очков.

При этом предстоящая игра с нестабильным «Реймсом» — отличная возможность продолжить путь наверх по таблице.

Стоит отметить, что «Лорьян» неплохо атакует. Результативность команды находится на уровне середняка Лиги 1.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» — середняк чемпионата Франции, с 30 очками идущий на 7 месте таблицы.

Команда забила и пропустила по 27 мячей.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Реймса» две победы при одном поражении от «Тулузы» (2:3).

Не сыграют: Умар Диаките — в сборной.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Реймс» борется за выход в еврокубки. До 6 места рукой подать — всего 2 турнирных пункта.

Вот только проигрывает команда довольно часто. В 20 поединках Лиги 1 в пассиве у «Реймса» уже 8 поражений.

Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Например, «Реймс» часто теряет очки на ровном месте.

Из пяти последних очных поединков с «Лорьяном» команда выиграла в трех при двух паритетах. При этом «Реймс» выиграл в двух последних матчах.

Статистика для ставок

«Реймс» не проигрывает «Реймсу» в 5 последних очных поединках

«Реймс» остается без побед уже 3 матча к ряду

«Лорьян» в среднем пропускает больше 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.73, а победа гостей — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.00 и 1.95.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать.

«Реймс» явно сильнее соперника, к тому же успешно противостоит «Лорьяну» в последние годы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не выявит победителя, ведь «Лорьян» постепенно прибавляет.

Ставка: Ничья за 3.73