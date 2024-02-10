В рамках 24-го тура испанской Примеры 10 февраля пройдет матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Начало — 18:15 (мск). «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна сейчас имеет в своем активе 37 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Они намного отстают от лидирующих «Жироны» и «Реала», а также от «Барселоны» и «Атлетико», поэтому зацепиться за топ-4 вряд ли получится.

«Реал Сосьедад» должен до последнего стараться бороться за место в еврокубках, что он сейчас и делает.

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Последние матчи: в последних играх чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля сыграли вничью с «Жироной» (0:0) и «Райо Вальекано» (0:0), а также одолели «Сельту» (1:0) проиграли «Атлетику» (1:2).

Помимо этого, были матчи Кубка Испании. «Реал Сосьедад» смог пройти «Малагу» (1:0), «Осасуну» (2:0), «Сельту» (2:1) и сыграл вничью с первом полуфинале с «Мальоркой» (0:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

В целом же команда в последнее время играет от обороны — мало пропускает и мало забивает, а последние игры во всех турнирах и вовсе завершились нулевыми ничьими.

Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре травмированные Шеральдо Бекер, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Киран Тирни и Карлос Фернандес. Также под большим вопросом выход на поле Арица Элустондо и Микеля Оярсабаля.

Состояние команды: после удачного прошлого сезона команда не так хороша в этом, но продолжает борьбу сразу в трех турнирах.

Если в чемпионате сан-себастьянцам будет тяжело побороться даже за топ-4, то вот Кубок им может покориться, поскольку уже есть полуфинальная стадия.

Также «Реал Сосьедад» выиграл свою группу Лиги чемпионов и теперь в плей-офф сыграет против «ПСЖ».

В зимнее трансферное окно команда сохранилась, а также пополнилась Шеральдо Бекером из «Униона» и Хавером Галаном из «Атлетико». Посмотрим, как это скажется на игре команды, за которую выступает россиянин Арсен Захарян.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красные» являются крепким середняком испанской Примеры. Команда из Памплоны по итогам 23 туров располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. У памплонцев на данный момент 26 пункта.

«Осасуна» намного отстает от еврокубковой зоны и намного опережает зону вылета, поэтому ни за что особо не борется. Команда смогла забить 26 мячей, а в свои пропустила 36 раз.

Последние матчи: в последней игре подопечные Ягобы Аррасате крупно уступили «Сельте» (0:3), а до этого также проиграли «Барселоне» (0:1).

Перед этим же была ничья с «Севильей» (1:1) и победа над «Хетафе» (3:2).

Не сыграют: в команде нет травмированных или дисквалифицированных, что не может не радовать тренерский штаб. К этой игре готовятся все футболисты.

Состояние команды: «Осасуна» недавно приняла участие в Суперкубке Испании, однако на полуфинальной стадии проиграла «Барселоне» (0:2). Также команда вылетела из Кубка Испании, уступив «Сосьедаду» в 1/8 финала.

Таким образом, памплонцы теперь должны сосредоточиться исключительно на играх чемпионата страны.

Во время зимнего трансферного окна коллектив пополнился только Хавером Солой, а также вернул из аренды Диего Морено. В тоже время были отданы в аренду или проданы некоторые футболисты, которые не проходили в стартовый состав.

Статистика для ставок

Обе команды не могут выиграть на протяжении трех матчей подряд во всех турнирах.

«Реал Сосьедад» не может забить, но и не пропускает в последних трех матчах.

«Реал Сосьедад» дома не проигрывает на протяжении шести матчей, «Осасуна» не может выиграть на выезде в семи матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.25, а победа гостей — в 5.20.

ТБ 2,5 оценивается в 2.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.50.

Прогноз:в последних играх обе команды забивают крайне мало, поэтому логичным будет выбор в пользу малого количества забитых мячей в этой игре.

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 1.80.

Прогноз: несмотря на фаворитизм хозяев поля вполне возможным выглядит ничейный исход противостояния. На него и сделаем ставку.

Ставка: ничья за 3.25.