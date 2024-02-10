В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги 10 февраля пройдет матч «Лас-Пальмас» — «Валенсия». Начало — 23:00 (мск). «Лас-Пальмас» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: По итогам 23 туров Ла Лиги «Лас-Пальмас» занимает девятое место с 32 очками и разницей мячей 23-20.

Команда на пять очков от зоны еврокубков — шестой позиции. Тогда как соперник опережает канарцев на три балла, а значит есть шанс как минимум догнать его догнать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на выезде не смог набрать три очка, хотя оппонентом был один из аутсайдеров — «Гранада». Более того, андалузцы вели со счетом 1:0 вплоть до 68-й минуте, но в итоге была зафиксирована ничья 1:1.

В трех последних матчах во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив не смог победить, где кроме вышеупомянутой ничьей также было два поражения.

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Не сыграют: Диего Лопес, Серхи Каньос, Тьерри Коррея и Андре Алмейда — у всех травмы. Дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в последних девяти поединках во всех турнирах «Лас-Пальмас» одержал только две победы, что серьезно ухудшило его шансы на еврокубки.

На своем поле команда взяла 18 очков из 33 (пять побед, три ничьих и три поражения), так что «Эстадио де Гран Канария» точно не назовешь неприступной крепостью для ее соперников.

Довольно заурядную атаку канарцев характеризует то, что ее лучший бомбардир — это полузащитник Кириан Родригес, у которого всего пять забитых мячей.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице с отставанием в два очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

В активе команды 29 забитых мячей, в пассиве — 27 пропущенных. С такой разницей «Летучим Мышам» важно не проиграть, ибо тогда соперник его обойдет.

Последние матчи: в предыдущем туре левантийцы одержали победу над «Альмерией» со счетом 2:1. Не самое большое достижение, прямо скажем, с учетом того, что это главный аутсайдер Примеры.

В последних пяти матчах во всех турнирах клуб буквально чередовал победы с поражениями, поэтому на три выигрыша пришлись две неудачи.

Не сыграют: Бенито Рамирес, Эрик Курбело, Альваро Лемос — травмы. Дисквалифицирован — Аарон Эскандель.

Состояние команды: если сравнивать с оппонентом, «Валенсия» имеет прямо противоположные показатели в предыдущих девяти поединках, где она проигрывала только дважды. Побед же набралось шесть.

Такая игры и результаты дают основания клубу рассчитывать на попадание в еврокубки, от которых его болельщики, прямо скажем, уже успели отвыкнуть.

Главная надежда гостей в атаке — Уго Дуро, который благодаря 10 голам входит в топ-7 бомбардиров Ла Лиги. Причем в половине из этих результативных случаев он открывал счет.

Статистика для ставок

«Лас-Пальмас» не проигрывает «Валенсии» дома в 4 последних очных матчах

«Валенсия» пропускает в шести из семи последних матчей.

«Лас-Пальмас» не забивает больше одного мяча в последних трех матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.00, победа «Валенсии» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.50.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. У левантийцев одна из самых ненадежных в топ-10 оборон, поэтому против непростого соперника на выезде она также рискует дрогнуть.

«Лас-Палмас», в свою очередь, не слишком результативен, но домашние трибуны должны помочь канарцам забить. В конце концов, совсем недавно на их поле пропустил даже «Реал».

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 2,5 голов, ведь в пяти из семи последних матчей «Валенсии» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55