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    «Гамбург» укрепит свои позиции в таблице второй Бундеслиги

    «Гамбург» — «Ганновер». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Бундеслига-2, 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гамбург» — «Ганновер»
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    «Ганновер»
    9 февраля в рамках 21-го тура второй Бундеслиги «Гамбург» на своем поле сыграет против «Ганновера». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Гамбург» — «Ганновер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 09 Февраля 2024 года
    Гамбург
  • Гамбург
    •  Гамбург 20:30 Ганновер-96 Ганновер-96
  • Ганновер
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    «Гамбург»

    Команда проводит неплохой сезон, занимая 2-е место в таблице 2-й Бундеслиги с 37-ю очками в активе. Пока что «Гамбург» занимает ту строчку, которая гарантирует выход в лучший лигу Германии, но на пятки наступают преследователи.

    «Гамбург» — один из самых результативных в нынешнем сезоне, забив за 20 встреч 40 голов при 27-и пропущенных. К тому же, в последнее время «Гамбург» играет весело и результативно.

    Коэффициенты матча Гамбург — Ганновер-96

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    За последние 5 матчей во 2-й Бундеслиге команда трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот период «Гамбург» забил 9 голов при 7-и пропущенных. В последнем туре команда выиграла на чужом поле «Герту» (2:1), забив победный гол на 83-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что «Гамбург» набрал 21 очко из 27-и возможных на своем поле, занимая 4-е место по этому показателю. Команда имеет все возможное, чтобы обыграть «Ганновер» в предстоящем матче, но соперник точно может преподнести сюрприз.

    «Ганновер»

    Эта команда является крепким середняком во 2-й Бундеслиге, занимая 6-е место в таблице. Несмотря на это, «Ганновер» все еще сможет побороться за выход в лучшую лигу Германии, отставая от необходимой 3-й позиции на 5 баллов.

    В последних матчах «Ганновер» стал стабильно набирать очки. В последних 5-и матчах лиги команда проиграла только «Хольштайну Киль» (0:3), а также по 2 раза сыграл вничью и победил.

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    • В последних 2-х турах «Ганновер» обыграл «Нюрнберг» (3:0) и «Ганзу» (2:1). К слову, все эти победы были на своем поле, а в гостях команда выступает не лучшим образом. «Ганновер» набрал 10 очков из 30-и возможных на чужом поле, занимая 11-е место по этому показателю.

    «Гамбург» и «Ганновер» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том поединке «красные» уступили своему сопернику (0:1), пропустив единственный гол на 69-й минуте. Сможет ли «Ганновер» взять реванш в предстоящем матче? В гостях это будет сделать куда сложнее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гамбурга» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Ганновера» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.05.

    «Гамбург» очень уверенно действует на своем поле. Можно предположить, что хозяева одержат победу, но при этом пропустят минимум один гол.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 3 больше за 1.80. Еще один вариант ставки — Победа «Гамбурга» за 1.72.

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    «Гамбург» — «Ганновер»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на футбол. «Гамбург» укрепит свои позиции в таблице второй Бундеслиги
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