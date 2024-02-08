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    «Витория Гимарайнш» совершит скорую вендетту

    «Витория Гимарайнш» — «Жил Висенте». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Жил Висенте»
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    «Витория Гимарайнш»
    «Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Жил Висенте» в рамках 1/4 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 21:45 мск. «Витория Гимарайнш» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 11 Февраля 2024 года
    Витория Гимарайнш
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    «Витория Гимарайнш»

    Эта команда текущий сезон проводит на привычных оборотах. «Витория Гимарайнш» пребывает на 5 строчке таблицы.

    Главным бичом команды является не самый высокий уровень реализации. В 20 матчах чемпионата забито всего 32 мяча.

    Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Бенфика

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    Свой последний поединок «Витория Гимарайнш» провела удачно. На выезде она минимально переиграла «Визелу».

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    А вот до того команда минимально уступила… как раз «Жил Висенте». Так что мотивация соорудить быстрый реванш имеется.

    «Витория Гимарайнш» явно намерена пройти в полуфинал. Более высокий класс и фактор своего поля должна стать важными помощниками в этом.

    «Жил Висенте»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. «Жил Висенте» находится на 10 месте турнирной таблицы, отдалившись от опасной зоны на 4 очка.

    А вот с реализацией у команды складывается достаточно неплохо. В 20 поединках чемпионата игроки «Жил Висенте» 30 забитыми мячами.

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  • 05/02/2024

    • В своем последнем поединке «Жил Висенте» потерпел поражение. Команда по всем статьям сгорела «Бенфике» (0:3).

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 20 поединках Примейра-Лиги пропущено 34 мяча.

    И уж точно «Жил Висенте» постарается дать бой «Витории Гимарайнш». Да и психологическое преимущество отчасти именно на стороне гостей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Жил Висенте» дают — 4.71, ничья оценена — в 3.78.

    Хозяева явно сильнее соперника, к тому же мотивированы поквитаться с ним за недавнее поражение в чемпионате.

    Наш прогноз — Победа «Витории Гимарайнш» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.55.

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    «Витория Гимарайнш» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. «Витория Гимарайнш» совершит скорую вендетту
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