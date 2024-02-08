«Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Жил Висенте» в рамках 1/4 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 21:45 мск. «Витория Гимарайнш» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витория Гимарайнш»

Эта команда текущий сезон проводит на привычных оборотах. «Витория Гимарайнш» пребывает на 5 строчке таблицы.

Главным бичом команды является не самый высокий уровень реализации. В 20 матчах чемпионата забито всего 32 мяча.

Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Бенфика 1X2Новым игрокам 5.604.101.60Бонус$9500

Свой последний поединок «Витория Гимарайнш» провела удачно. На выезде она минимально переиграла «Визелу».

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А вот до того команда минимально уступила… как раз «Жил Висенте». Так что мотивация соорудить быстрый реванш имеется.

«Витория Гимарайнш» явно намерена пройти в полуфинал. Более высокий класс и фактор своего поля должна стать важными помощниками в этом.

«Жил Висенте»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. «Жил Висенте» находится на 10 месте турнирной таблицы, отдалившись от опасной зоны на 4 очка.

А вот с реализацией у команды складывается достаточно неплохо. В 20 поединках чемпионата игроки «Жил Висенте» 30 забитыми мячами.

В своем последнем поединке «Жил Висенте» потерпел поражение. Команда по всем статьям сгорела «Бенфике» (0:3).

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 20 поединках Примейра-Лиги пропущено 34 мяча.

И уж точно «Жил Висенте» постарается дать бой «Витории Гимарайнш». Да и психологическое преимущество отчасти именно на стороне гостей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 1.74.

На викторию «Жил Висенте» дают — 4.71, ничья оценена — в 3.78.

Хозяева явно сильнее соперника, к тому же мотивированы поквитаться с ним за недавнее поражение в чемпионате .

Наш прогноз — Победа «Витории Гимарайнш» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.55.