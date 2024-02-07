«Лион» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 20:30 мск. «Лион» — «Лилль»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лион»

Эта команда текущий сезон откровенно проваливает. Дошло до того, что «ткачи» сражаются за выживание в классе сильнейших.

Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. В 20 матчах чемпионата игроки «Лиона» отличились 20 голами.

В минувшем туре Лиги 1 «ткачи» добыли три важнейших очка. Команда с минимальным счетом переиграла «Марсель».

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Зато привычно выделяется Александр Ляказетт. Опытнейший форвард настрелял уже 10 мячей в чемпионате.

В последнее время лионцы несколько прибавили. Да и мотивация дать бой «догам» у хозяев огромная.

«Лилль»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Лилль» находится на 4 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 20 матчах чемпионата в воротах «догов» побывало лишь 14 мячей.

В своем последнем поединке «Лилль» добыл яркую викторию. «Доги» в родных стенах поиздевались над «Клермоном» (4:0).

А вот до того команда расписала паритет с «Монпелье» (0:0). Да и вообще, «Лилль» не пропускает уже пять матчей к ряду.

И уж точно «Лилль» явно будет активно атаковать. Гости на данный момент смотрятся куда монолитнее оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.41.

На викторию «Лиона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.58.

«Лилль» прекрасно обороняется, к тому же явно мотивирован побороться за Кубок Франции .

Наш прогноз — Победа «Лилля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.