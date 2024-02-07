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    «Лион» — «Лилль». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лилль»
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    Александр Ляказетт
    «Лион» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 20:30 мск. «Лион» — «Лилль»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 07 Февраля 2024 года
    Лион
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    «Лион»

    Эта команда текущий сезон откровенно проваливает. Дошло до того, что «ткачи» сражаются за выживание в классе сильнейших.

    Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. В 20 матчах чемпионата игроки «Лиона» отличились 20 голами.

    В минувшем туре Лиги 1 «ткачи» добыли три важнейших очка. Команда с минимальным счетом переиграла «Марсель».

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    Зато привычно выделяется Александр Ляказетт. Опытнейший форвард настрелял уже 10 мячей в чемпионате.

    В последнее время лионцы несколько прибавили. Да и мотивация дать бой «догам» у хозяев огромная.

    «Лилль»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Лилль» находится на 4 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 20 матчах чемпионата в воротах «догов» побывало лишь 14 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Лилль» добыл яркую викторию. «Доги» в родных стенах поиздевались над «Клермоном» (4:0).

    А вот до того команда расписала паритет с «Монпелье» (0:0). Да и вообще, «Лилль» не пропускает уже пять матчей к ряду.

    И уж точно «Лилль» явно будет активно атаковать. Гости на данный момент смотрятся куда монолитнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Лиона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.58.

    «Лилль» прекрасно обороняется, к тому же явно мотивирован побороться за Кубок Франции.

    Наш прогноз — Победа «Лилля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.

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