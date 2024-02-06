ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Ночной кошмар Алиссона. «Арсенал» нанес сокрушительный удар по надеждам «Ливерпуля» на титул Килиан МбаппеСудьба Мбаппе и Осимхена, перестройка «Баварии» и новый заход саудитов. Нас ждет эпичное лето «Арсенал»«Арсенал» — «Ливерпуль» 3:1. Онлайн
  • 15:42
    • Подпишись на LiveSport.Ru в соцсетях и выиграй 10 000 рублей
  • 00:57
    • «Реал» упустил победу в матче с «Атлетико»
  • 00:41
    • Автогол Гатти принес «Интеру» победу в матче с «Ювентусом»
  • 23:24
    • Винисиус травмировался на разминке перед матчем с «Атлетико»
  • 21:31
    • «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ
  • 20:00
    • Бублик победил Чорича и выиграл турнир в Монпелье
  • 19:02
    • «Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Команда Эмре Белезоглу обеспечит голевое шоу

    «Анкарагюджю» — «Эрзинджанспор». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 6 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Эрзинджанспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмре Белезоглу
    «Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Эрзинджанспором» в рамках 1/8 финала Кубка Турции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:30 мск. «Анкарагюджю» — «Эрзинджанспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Анкарагюджю»

    Эта команда в чемпионате Турции выступает на своем уровне. «Анкарагюджю» находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Команда Эмре Белезоглу слишком миролюбива. В 24 матчах она 11 раз подписывала мировые с соперником.

    Свой предыдущий поединок команда снова провела блекло. «Анкарагюджю» расписал паритет с «Сивасспором» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того «Анкарагюджю» потерпел поражение от «Фенербахче» (1:2). Да и вообще, в 24 матчах добыто всего 6 побед.

    Наверняка в этой встрече «Анкарагюджю» будет активен в атаке. Соперник явно слабее, и главным будет не допустить его недооценки.

    «Эрзинджанспор»

    Эта команда представлял третий по рангу турецкий дивизион. В чемпионате «Эрзинджанспор» расположился на 4 месте.

    Причем «Эрзинджанспор» на 7 очков отстает от лидера своей группы. Между тем, в плей-офф команда пролезть должна.

  • Успешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна
  • Кто преуспел, а кто плохо справился во время январского трансферного окна
  • 03/02/2024

    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Эрзинджанспор» сломил сопротивление «Менеменспора» (2:1).

    Эта победа стала для команды второй к ряду. До того ей удалось уверенно переиграть «Сома Спор» (2:0).

    Номинальные гости явно слабее полпреда элиты. «Эрзинджанспор» уж точно будет действовать лишь от обороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анкарагюджю» предлагают — 1.34.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Эрзинджанспора» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.15.

    Команда Эмре Белезоглу на голову сильнее оппонента, и уж точно сыграет на классе.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Юта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Аль-Духаиль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч 2DROTS — Броук Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч ФК Родина Медиа — ФК Титан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бастия — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Анкарагюджю» — «Эрзинджанспор»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Эмре Белезоглу обеспечит голевое шоу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры