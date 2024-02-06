«Анкарагюджю»
Эта команда в чемпионате Турции выступает на своем уровне. «Анкарагюджю» находится на 11 строчке турнирной таблицы.
Команда Эмре Белезоглу слишком миролюбива. В 24 матчах она 11 раз подписывала мировые с соперником.
Свой предыдущий поединок команда снова провела блекло. «Анкарагюджю» расписал паритет с «Сивасспором» (0:0).
А вот до того «Анкарагюджю» потерпел поражение от «Фенербахче» (1:2). Да и вообще, в 24 матчах добыто всего 6 побед.
Наверняка в этой встрече «Анкарагюджю» будет активен в атаке. Соперник явно слабее, и главным будет не допустить его недооценки.
«Эрзинджанспор»
Эта команда представлял третий по рангу турецкий дивизион. В чемпионате «Эрзинджанспор» расположился на 4 месте.
Причем «Эрзинджанспор» на 7 очков отстает от лидера своей группы. Между тем, в плей-офф команда пролезть должна.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Эрзинджанспор» сломил сопротивление «Менеменспора» (2:1).
Эта победа стала для команды второй к ряду. До того ей удалось уверенно переиграть «Сома Спор» (2:0).
Номинальные гости явно слабее полпреда элиты. «Эрзинджанспор» уж точно будет действовать лишь от обороны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анкарагюджю» предлагают — 1.34.
На викторию «Эрзинджанспора» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.15.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.27.