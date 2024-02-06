«Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Эрзинджанспором» в рамках 1/8 финала Кубка Турции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:30 мск. «Анкарагюджю» — «Эрзинджанспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анкарагюджю»

Эта команда в чемпионате Турции выступает на своем уровне. «Анкарагюджю» находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Команда Эмре Белезоглу слишком миролюбива. В 24 матчах она 11 раз подписывала мировые с соперником.

Свой предыдущий поединок команда снова провела блекло. «Анкарагюджю» расписал паритет с «Сивасспором» (0:0).

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А вот до того «Анкарагюджю» потерпел поражение от «Фенербахче» (1:2). Да и вообще, в 24 матчах добыто всего 6 побед.

Наверняка в этой встрече «Анкарагюджю» будет активен в атаке. Соперник явно слабее, и главным будет не допустить его недооценки.

«Эрзинджанспор»

Эта команда представлял третий по рангу турецкий дивизион. В чемпионате «Эрзинджанспор» расположился на 4 месте.

Причем «Эрзинджанспор» на 7 очков отстает от лидера своей группы. Между тем, в плей-офф команда пролезть должна.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Эрзинджанспор» сломил сопротивление «Менеменспора» (2:1).

Эта победа стала для команды второй к ряду. До того ей удалось уверенно переиграть «Сома Спор» (2:0).

Номинальные гости явно слабее полпреда элиты. «Эрзинджанспор» уж точно будет действовать лишь от обороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анкарагюджю» предлагают — 1.34.

На викторию «Эрзинджанспора» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.15.

Команда Эмре Белезоглу на голову сильнее оппонента , и уж точно сыграет на классе.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.27.