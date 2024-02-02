ЛАСК сыграет на своем поле с «Ред Булл Зальцбургом» в рамках 1/4 финала Кубка Австрии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 20:00 мск. ЛАСК — «Ред Булл Зальцбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЛАСК

Эта команда сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы. Между тем, ЛАСК явно способен прибавить в плане игры и результатов.

Вот только с реализацией у команды не складывается. В 17 матчах игроки ЛАСКа отличились всего 24 раза.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЛАСК в контрольной встрече уступил «Подберезове» (2:3).

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Вообще, в пяти зимних спаррингах команда выиграла трижды. Так что с игровой практикой у нее точно полный порядок.

Номинальные хозяева явно намерены дать бой гранду австрийского футбола. Тем паче, последняя очная битва осталась за ЛАСКом (1:0).

«Ред Булл Зальцбург»

Эта команда в текущем сезоне выступает не столь мощно. «Ред Булл Зальцбург» лидирует в чемпионате Австрии, но отрыв от конкурентов непривычно скромен.

Средняя результативность «быков» составляет два гола за матч. Зато оборонительные порядки привычно надежны: всего 10 пропущенных мячей.

В своем последнем поединке «Ред Булл Зальцбург» не сумел добиться победы. В контрольной встрече команда расписала мировую со «Шленском» (0:0).

До того команда переиграла сильный «Буде-Глимт» (6:0). А вот с «Эльфсбергом» (2:3) и «Бенфикой» (1:3) вышли неприятные коллизии.

Наверняка «быки» будут максимально активными в атаке. Команда по составу выглядит куда мощнее всех оппонентов на внутренней арене.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ред Булл Зальцбурга» предлагают — 2.03.

На викторию ЛАСКа дают — 3.42, ничья оценена — в 3.58.

«Быки» явно сильнее оппонента , к тому же мотивированы поквитаться за поражение в последнем очном поединке.

Наш прогноз — Победа «Ред Булл Зальцбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.