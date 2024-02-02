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    Сумеют ли «быки» отомстить ЛАСКу?

    ЛАСК — «Ред Булл Зальцбург». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Кубок Австрии, 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Ред Булл Зальцбург»
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    «Ред Булл Зальцбург»
    ЛАСК сыграет на своем поле с «Ред Булл Зальцбургом» в рамках 1/4 финала Кубка Австрии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 20:00 мск. ЛАСК — «Ред Булл Зальцбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ЛАСК

    Эта команда сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы. Между тем, ЛАСК явно способен прибавить в плане игры и результатов.

    Вот только с реализацией у команды не складывается. В 17 матчах игроки ЛАСКа отличились всего 24 раза.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЛАСК в контрольной встрече уступил «Подберезове» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    Вообще, в пяти зимних спаррингах команда выиграла трижды. Так что с игровой практикой у нее точно полный порядок.

    Номинальные хозяева явно намерены дать бой гранду австрийского футбола. Тем паче, последняя очная битва осталась за ЛАСКом (1:0).

    «Ред Булл Зальцбург»

    Эта команда в текущем сезоне выступает не столь мощно. «Ред Булл Зальцбург» лидирует в чемпионате Австрии, но отрыв от конкурентов непривычно скромен.

    Средняя результативность «быков» составляет два гола за матч. Зато оборонительные порядки привычно надежны: всего 10 пропущенных мячей.

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  • 30/01/2024

    • В своем последнем поединке «Ред Булл Зальцбург» не сумел добиться победы. В контрольной встрече команда расписала мировую со «Шленском» (0:0).

    До того команда переиграла сильный «Буде-Глимт» (6:0). А вот с «Эльфсбергом» (2:3) и «Бенфикой» (1:3) вышли неприятные коллизии.

    Наверняка «быки» будут максимально активными в атаке. Команда по составу выглядит куда мощнее всех оппонентов на внутренней арене.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ред Булл Зальцбурга» предлагают — 2.03.

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    На викторию ЛАСКа дают — 3.42, ничья оценена — в 3.58.

    «Быки» явно сильнее оппонента, к тому же мотивированы поквитаться за поражение в последнем очном поединке.

    Наш прогноз — Победа «Ред Булл Зальцбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.

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    ЛАСК — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «быки» отомстить ЛАСКу?
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