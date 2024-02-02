ЛАСК
Эта команда сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы. Между тем, ЛАСК явно способен прибавить в плане игры и результатов.
Вот только с реализацией у команды не складывается. В 17 матчах игроки ЛАСКа отличились всего 24 раза.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЛАСК в контрольной встрече уступил «Подберезове» (2:3).
Вообще, в пяти зимних спаррингах команда выиграла трижды. Так что с игровой практикой у нее точно полный порядок.
Номинальные хозяева явно намерены дать бой гранду австрийского футбола. Тем паче, последняя очная битва осталась за ЛАСКом (1:0).
«Ред Булл Зальцбург»
Эта команда в текущем сезоне выступает не столь мощно. «Ред Булл Зальцбург» лидирует в чемпионате Австрии, но отрыв от конкурентов непривычно скромен.
Средняя результативность «быков» составляет два гола за матч. Зато оборонительные порядки привычно надежны: всего 10 пропущенных мячей.
В своем последнем поединке «Ред Булл Зальцбург» не сумел добиться победы. В контрольной встрече команда расписала мировую со «Шленском» (0:0).
До того команда переиграла сильный «Буде-Глимт» (6:0). А вот с «Эльфсбергом» (2:3) и «Бенфикой» (1:3) вышли неприятные коллизии.
Наверняка «быки» будут максимально активными в атаке. Команда по составу выглядит куда мощнее всех оппонентов на внутренней арене.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ред Булл Зальцбурга» предлагают — 2.03.
На викторию ЛАСКа дают — 3.42, ничья оценена — в 3.58.
«Быки»
Наш прогноз — Победа «Ред Булл Зальцбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.