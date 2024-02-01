«Барракас Сентраль» сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 2-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 03:30 мск. «Барракас Сентраль» — «Ривер Плейт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барракас Сентраль»

Эта команда нынче находится на 9 месте турнирной таблицы. «Барракас Сентраль» явно намеревается побороться за топ-4.

Команда способна прибавить в плане игры и результатов. Да и «Ривер Плейт» можно считать сильным раздражителем.

Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Барракас Сентраль» расписал мировую с «Велес Сарсфилдом» (1:1).

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А вот предыдущий турнир команда провела крайне неудачно. Результатом его стало предпоследнее 13 место.

Номинальные хозяева явно намерены подняться в таблице. Вот только из четырех очных встреч с «Ривер Плейтом» выиграть удалось лишь в одной.

«Ривер Плейт»

Эта команда ставит перед собой лишь максимальные задачи. Правда, прошлый турнир она провела не столь успешно, вылетев в полуфинале плей-офф.

В контрольных матчах «Ривер Плейт» выглядел не столь убедительно. Команда отличилась лишь двумя голами в двух поединках.

В своем последнем поединке «Ривер Плейт» не сумел победить. Команда удовлетворилась лишь ничьей с «Аргентинос Хуниорс» (1:1).

А вот до того в контрольной встрече была обыграна «Пачука» (1:0). Впрочем, проблемы с реализацией никуда не делись…

Гости наверняка будут действовать активно. «Ривер Плейт» явно сильнее оппонента, да и в атаке пора прибавлять!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 1.59.

На викторию «Барракас Сентраль» дают — 5.73, ничья оценена — в 3.82.

«Ривер Плейт» явно сильнее хозяев, к тому же мотивирован приблизиться к лидирующей группе .

Наш прогноз — Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.