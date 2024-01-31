Иран сыграет против Сирии в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 31 января, начало — в 19:00 мск. Иран — Сирия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Иран

По итогам группового раунда Иран с девятью очками занял первое место в своем квартете, где опередил ОАЭ, Палестину и Гонконг.

Сборная в группе взяла верх над Палестиной (4:1) и Гонконг (1:0), а также ОАЭ (2:1), где общая разница забитых и пропущенных мячей составила 7-2.

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В отборе на ЧМ-2026 команда выступает немногим хуже. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка и также занимает первое место в своем квартете.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 16 поединков (14 побед и две ничьи) во всех турнирах, при пяти выигрышах кряду в последних из них, так что сейчас у него отличная форма.

Сирия

В групповом раунде Кубка Азии Сирия заняла третье место в своем квартете, где уступила первые два Австралии и Узбекистану, а опередила Индию.

Сборная в группе смогла переиграть Индию (1:0), потерпела поражение от Австралии (0:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном (0:0).

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает в похожем ключе. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему занимает третье место.

В последних пяти поединках во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив потерпел одно поражение при трех ничьих и одной победе, так что у него не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Иран, коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех Сирии оценивается в 11,00, ничья — в 4,80.

В девяти из 10 последних матчей номинальных хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,02.

Еще один вариант ставки — Иран выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в восьми из 10 последних матчей номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.