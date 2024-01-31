Иран
По итогам группового раунда Иран с девятью очками занял первое место в своем квартете, где опередил ОАЭ, Палестину и Гонконг.
Сборная в группе взяла верх над Палестиной (4:1) и Гонконг (1:0), а также ОАЭ (2:1), где общая разница забитых и пропущенных мячей составила 7-2.
Коэффициенты матча Иран — Сирия
В отборе на ЧМ-2026 команда выступает немногим хуже. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка и также занимает первое место в своем квартете.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 16 поединков (14 побед и две ничьи) во всех турнирах, при пяти выигрышах кряду в последних из них, так что сейчас у него отличная форма.
Сирия
В групповом раунде Кубка Азии Сирия заняла третье место в своем квартете, где уступила первые два Австралии и Узбекистану, а опередила Индию.
Сборная в группе смогла переиграть Индию (1:0), потерпела поражение от Австралии (0:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном (0:0).
В отборе на ЧМ-2026 команда выступает в похожем ключе. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему занимает третье место.
В последних пяти поединках во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив потерпел одно поражение при трех ничьих и одной победе, так что у него не лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Иран, коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех Сирии оценивается в 11,00, ничья — в 4,80.
В девяти из 10 последних матчей номинальных хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,02.
Еще один вариант ставки — Иран выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в восьми из 10 последних матчей номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.