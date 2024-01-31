«Брага» сыграет на своем поле с «Шавишем» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 31 января, начало — в 23:45 мск. «Брага» — «Шавиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брага»

Эта команда нынче находится на 4 строчке таблицы. «Брага» едва ли потянет чемпионскую гонку, но в тройку запрыгнуть точно постарается.

А вот оборона команды выглядит не столь монолитно. В воротах «Браги» побывало 26 мячей в 18 поединках чемпионата.

Коэффициенты матча Брага — Шавиш 1X2Новым игрокам 1.256.0011.00Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Брага» завоевала Кубок лиги, в серии пенальти одолев «Эшторил».

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Отчетную встречу пропустит Жуан Моутинью. Опытнейший хавбек перебрал желтых карточек, и отбудет дисквалификацию.

Номинальные хозяева явно намерены, как минимум, закрепиться на 4 месте. Да и вообще, Рикарду Орта и компания намерены взять три очка.

«Шавиш»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне слабо. «Шавиш» борется за выживание, замыкая нынче турнирную таблицу чемпионата.

Отставание от спасительного 15 места измеряется 5 очками. Вот только оборона команды выглядит ужасно: 44 пропущенных мяча.

В своем последнем поединке «Шавиш» снова не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Риу Аве» (0:0).

Более того, команда не забивает уже в двух матчах к ряду. А вот последняя виктория датирована еще первым днем зимы.

Гости наверняка постараются зацепиться за очки. Впрочем, даже ничья будет для «Шавиша» настоящим подарком судьбы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.28.

На викторию «Шавиша» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.85.

Оборона гостей не выдерживает никакой критики , тогда как «Брага» намерена побороться за самые высокие места.

Наш прогноз — Фора «Браги» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.