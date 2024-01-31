«Брага»
Эта команда нынче находится на 4 строчке таблицы. «Брага» едва ли потянет чемпионскую гонку, но в тройку запрыгнуть точно постарается.
А вот оборона команды выглядит не столь монолитно. В воротах «Браги» побывало 26 мячей в 18 поединках чемпионата.
Коэффициенты матча Брага — Шавиш
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Брага» завоевала Кубок лиги, в серии пенальти одолев «Эшторил».
Отчетную встречу пропустит Жуан Моутинью. Опытнейший хавбек перебрал желтых карточек, и отбудет дисквалификацию.
Номинальные хозяева явно намерены, как минимум, закрепиться на 4 месте. Да и вообще, Рикарду Орта и компания намерены взять три очка.
«Шавиш»
Эта команда нынешний сезон проводит крайне слабо. «Шавиш» борется за выживание, замыкая нынче турнирную таблицу чемпионата.
Отставание от спасительного 15 места измеряется 5 очками. Вот только оборона команды выглядит ужасно: 44 пропущенных мяча.
В своем последнем поединке «Шавиш» снова не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Риу Аве» (0:0).
Более того, команда не забивает уже в двух матчах к ряду. А вот последняя виктория датирована еще первым днем зимы.
Гости наверняка постараются зацепиться за очки. Впрочем, даже ничья будет для «Шавиша» настоящим подарком судьбы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.28.
На викторию «Шавиша» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.85.
Наш прогноз — Фора «Браги» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.