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    «Брага» разгромит аутсайдера

    «Брага» — «Шавиш». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Шавиш»
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    Рикарду Орта
    «Брага» сыграет на своем поле с «Шавишем» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 31 января, начало — в 23:45 мск. «Брага» — «Шавиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 31 Января 2024 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:45 Шавиш Шавиш
  • Португалия. Примера
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    «Брага»

    Эта команда нынче находится на 4 строчке таблицы. «Брага» едва ли потянет чемпионскую гонку, но в тройку запрыгнуть точно постарается.

    А вот оборона команды выглядит не столь монолитно. В воротах «Браги» побывало 26 мячей в 18 поединках чемпионата.

    Коэффициенты матча Брага — Шавиш

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  • 1.256.0011.00Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Брага» завоевала Кубок лиги, в серии пенальти одолев «Эшторил».

    Все прогнозы на футбол

    Отчетную встречу пропустит Жуан Моутинью. Опытнейший хавбек перебрал желтых карточек, и отбудет дисквалификацию.

    Номинальные хозяева явно намерены, как минимум, закрепиться на 4 месте. Да и вообще, Рикарду Орта и компания намерены взять три очка.

    «Шавиш»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне слабо. «Шавиш» борется за выживание, замыкая нынче турнирную таблицу чемпионата.

    Отставание от спасительного 15 места измеряется 5 очками. Вот только оборона команды выглядит ужасно: 44 пропущенных мяча.

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  • 28/01/2024

    • В своем последнем поединке «Шавиш» снова не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Риу Аве» (0:0).

    Более того, команда не забивает уже в двух матчах к ряду. А вот последняя виктория датирована еще первым днем зимы.

    Гости наверняка постараются зацепиться за очки. Впрочем, даже ничья будет для «Шавиша» настоящим подарком судьбы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.28.

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    На викторию «Шавиша» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.85.

    Оборона гостей не выдерживает никакой критики, тогда как «Брага» намерена побороться за самые высокие места.

    Наш прогноз — Фора «Браги» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.

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    «Брага» — «Шавиш»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. «Брага» разгромит аутсайдера
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