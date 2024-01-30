«Сокол» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 января, начало — в 16:00 мск. «Сокол» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сокол»

Саратовцы нынешний сезон проводят неудачно. Успешно стартовав в первой лиге, команда шла зимовать на 16 позиции.

В контрольных матчах «Сокол» выглядит неплохо. Из четырех поединков выиграны два при одном паритете.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сокол» с минимальным счетом переиграл «Дружбу».

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Более того, саратовцы поднаторели в надежности своих тылов. В двух последних контрольных матчах их ворота оставались сухими.

Наверняка в этой встрече «Сокол» постарается дать бой полпреду РПЛ. Саратовцы на ходу, к тому же способны найти свои шансы в контратаках.

«Оренбург»

Эта команда проводит не самый лучший свой сезон. «Газовики» находятся в зоне стыков, сражаясь за выживание в элите российского футбола.

Причем «Оренбург» имеет проблемы в обороне. В 18 поединках чемпионата в воротах команды побывало 28 мячей.

В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Оренбург» феерически переиграл «Стругу» (5:1).

До того «газовики» расписали мировую с «Навбахором» (2:2). Да и вообще, при Давиде Деограсии игра команды фактически воскресла.

Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Команда Деограсии явно сильнее одного из аутсайдеров первого дивизиона.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.62.

На викторию «Сокола» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.64.

Саратовцам явно не хватит сил сдержать стартовый натиск представителя элитного дивизиона .

Наш прогноз — Победа «Оренбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.