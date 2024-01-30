«Сокол»
Саратовцы нынешний сезон проводят неудачно. Успешно стартовав в первой лиге, команда шла зимовать на 16 позиции.
В контрольных матчах «Сокол» выглядит неплохо. Из четырех поединков выиграны два при одном паритете.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сокол» с минимальным счетом переиграл «Дружбу».
Более того, саратовцы поднаторели в надежности своих тылов. В двух последних контрольных матчах их ворота оставались сухими.
Наверняка в этой встрече «Сокол» постарается дать бой полпреду РПЛ. Саратовцы на ходу, к тому же способны найти свои шансы в контратаках.
«Оренбург»
Эта команда проводит не самый лучший свой сезон. «Газовики» находятся в зоне стыков, сражаясь за выживание в элите российского футбола.
Причем «Оренбург» имеет проблемы в обороне. В 18 поединках чемпионата в воротах команды побывало 28 мячей.
В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Оренбург» феерически переиграл «Стругу» (5:1).
До того «газовики» расписали мировую с «Навбахором» (2:2). Да и вообще, при Давиде Деограсии игра команды фактически воскресла.
Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Команда Деограсии явно сильнее одного из аутсайдеров первого дивизиона.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.62.
На викторию «Сокола» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.64.
Саратовцам
Наш прогноз — Победа «Оренбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.