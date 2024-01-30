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    «Оренбург» оперативно расправится с саратовцами

    «Сокол» — «Оренбург». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Оренбург»
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    «Оренбург»
    «Сокол» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 января, начало — в 16:00 мск. «Сокол» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сокол»

    Саратовцы нынешний сезон проводят неудачно. Успешно стартовав в первой лиге, команда шла зимовать на 16 позиции.

    В контрольных матчах «Сокол» выглядит неплохо. Из четырех поединков выиграны два при одном паритете.

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сокол» с минимальным счетом переиграл «Дружбу».

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    Более того, саратовцы поднаторели в надежности своих тылов. В двух последних контрольных матчах их ворота оставались сухими.

    Наверняка в этой встрече «Сокол» постарается дать бой полпреду РПЛ. Саратовцы на ходу, к тому же способны найти свои шансы в контратаках.

    «Оренбург»

    Эта команда проводит не самый лучший свой сезон. «Газовики» находятся в зоне стыков, сражаясь за выживание в элите российского футбола.

    Причем «Оренбург» имеет проблемы в обороне. В 18 поединках чемпионата в воротах команды побывало 28 мячей.

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    • В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Оренбург» феерически переиграл «Стругу» (5:1).

    До того «газовики» расписали мировую с «Навбахором» (2:2). Да и вообще, при Давиде Деограсии игра команды фактически воскресла.

    Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Команда Деограсии явно сильнее одного из аутсайдеров первого дивизиона.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Сокола» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.64.

    Саратовцам явно не хватит сил сдержать стартовый натиск представителя элитного дивизиона.

    Наш прогноз — Победа «Оренбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

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    «Сокол» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. «Оренбург» оперативно расправится с саратовцами
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