Колумбия (до 23 лет)
Эта команда нынешнюю квалификацию проводит крайне неудачно. Колумбийцы еще даже не забили ни одного мяча!
Главным бичом команды как раз является крайне слабая атака. Да и пропускают колумбийцы частенько: 5 пропущенных мячей в двух матчах.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Колумбия (до 23 лет) по всем статьям уступила бразильцам (0:2).
В стартовом поединке квалификации колумбийцы проиграли эквадорским одногодкам (0:3). Так что в плане психологии у команды явно есть проблемы.
В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Колумбийцы намерены побороться за 2 место в группе.
Венесуэла (до 23 лет)
Эта команда также не особо блистает в текущей квалификации. На данный момент Венесуэла (до 23 лет) находится на 3 месте.
Атака команды выглядит весьма неплохо. В двух матчах Венесуэла (до 23 лет) настреляла 4 мяча в ворота соперников.
Свой последний поединок команда может записать себе в актив. Сборная Венесуэлы (до 23 лет) расписала мировую с эквадорцами (1:1).
До того команда потеряла два очка в матче с боливийскими сверстниками (3:3). Проблемы в обороне заметны невооруженным глазом…
Нет сомнений, что венесуэльцы дадут бой оппоненту. Номинальные гости постараются разжиться турнирными баллами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии (до 23 лет) предлагают — 2.04.
На викторию Венесуэлы (до 23 лет) дают — 3.36, ничья оценена — в 3.63.
Колумбийцы
Наш прогноз — Победа Колумбии (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.63.