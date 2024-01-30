Колумбия (до 23 лет) сыграет на своем поле с Венесуэлой (до 23 лет) в рамках 4-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 30 января, начало — в 02:00 мск. Колумбия (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Колумбия (до 23 лет)

Эта команда нынешнюю квалификацию проводит крайне неудачно. Колумбийцы еще даже не забили ни одного мяча!

Главным бичом команды как раз является крайне слабая атака. Да и пропускают колумбийцы частенько: 5 пропущенных мячей в двух матчах.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Колумбия (до 23 лет) по всем статьям уступила бразильцам (0:2).

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В стартовом поединке квалификации колумбийцы проиграли эквадорским одногодкам (0:3). Так что в плане психологии у команды явно есть проблемы.

В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Колумбийцы намерены побороться за 2 место в группе.

Венесуэла (до 23 лет)

Эта команда также не особо блистает в текущей квалификации. На данный момент Венесуэла (до 23 лет) находится на 3 месте.

Атака команды выглядит весьма неплохо. В двух матчах Венесуэла (до 23 лет) настреляла 4 мяча в ворота соперников.

Свой последний поединок команда может записать себе в актив. Сборная Венесуэлы (до 23 лет) расписала мировую с эквадорцами (1:1).

До того команда потеряла два очка в матче с боливийскими сверстниками (3:3). Проблемы в обороне заметны невооруженным глазом…

Нет сомнений, что венесуэльцы дадут бой оппоненту. Номинальные гости постараются разжиться турнирными баллами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии (до 23 лет) предлагают — 2.04.

На викторию Венесуэлы (до 23 лет) дают — 3.36, ничья оценена — в 3.63.

Колумбийцы максимально мотивированы выбраться со дна турнирной таблицы , а значит, будут активно атаковать.

Наш прогноз — Победа Колумбии (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.63.