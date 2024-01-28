«Зенит»
Петербуржцы на сборах выглядят просто великолепно. Команда Сергея Семака просто не замечает своих оппонентов.
В двух первых матчах «Зенит» настрелял уже 10 мячей в ворота соперников. Да и вообще, команда выглядит очень грозно.
Свой предыдущий поединок команда провела прекрасно. «Зенит» по всем статьям переиграл «Чонбук Моторс» (5:1).
Вот и против саудитов настрой зенитовцев будет максимальным. Да и форвардам питерцев нужно поднатореть в плане реализации.
Наверняка в этой встрече «Зенит» снова будет активно атаковать. Иван Сергеев и Матео Кассьерра уж точно постараются отличиться.
«Аль-Фатех»
Эта команда относительно продуктивно выступает в своем чемпионате. Там она находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Фатех» имеет проблемы в обороне. В 19 поединках чемпионата Саудовской Аравии пропущено 26 мячей.
В своем последнем поединке команда добыла лишь ничью. «Аль-Фатех» не сумел переиграть «Аль-Ахдуд» (0:0).
Плюс ко всему, стабильностью результатов «Аль-Фатех» не блещет. Да и выиграно всего 8 поединков из 19 в чемпионате.
Аравмйцы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.44.
На викторию «Аль-Фатеха» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.80.
Чемпион России
Наш прогноз — Фора «Зенита» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.