«Зенит» сыграет на своем поле с «Аль-Фатехом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 января, начало — в 14:00 мск. «Зенит» — «Аль-Фатех»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Зенит»

Петербуржцы на сборах выглядят просто великолепно. Команда Сергея Семака просто не замечает своих оппонентов.

В двух первых матчах «Зенит» настрелял уже 10 мячей в ворота соперников. Да и вообще, команда выглядит очень грозно.

Свой предыдущий поединок команда провела прекрасно. «Зенит» по всем статьям переиграл «Чонбук Моторс» (5:1).

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Вот и против саудитов настрой зенитовцев будет максимальным. Да и форвардам питерцев нужно поднатореть в плане реализации.

Наверняка в этой встрече «Зенит» снова будет активно атаковать. Иван Сергеев и Матео Кассьерра уж точно постараются отличиться.

«Аль-Фатех»

Эта команда относительно продуктивно выступает в своем чемпионате. Там она находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Фатех» имеет проблемы в обороне. В 19 поединках чемпионата Саудовской Аравии пропущено 26 мячей.

В своем последнем поединке команда добыла лишь ничью. «Аль-Фатех» не сумел переиграть «Аль-Ахдуд» (0:0).

Плюс ко всему, стабильностью результатов «Аль-Фатех» не блещет. Да и выиграно всего 8 поединков из 19 в чемпионате.

Аравмйцы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.44.

На викторию «Аль-Фатеха» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.80.

Чемпион России пребывает в отменных кондициях , и наверняка будет активно атаковать с самого начала встречи.

Наш прогноз — Фора «Зенита» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.