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    Зенитовцы снова разгромят соперника

    «Зенит» — «Аль-Фатех». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 января 2024 года

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    Матео Кассьерра
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Аль-Фатехом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 января, начало — в 14:00 мск. «Зенит» — «Аль-Фатех»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Зенит»

    Петербуржцы на сборах выглядят просто великолепно. Команда Сергея Семака просто не замечает своих оппонентов.

    В двух первых матчах «Зенит» настрелял уже 10 мячей в ворота соперников. Да и вообще, команда выглядит очень грозно.

    Свой предыдущий поединок команда провела прекрасно. «Зенит» по всем статьям переиграл «Чонбук Моторс» (5:1).

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    Вот и против саудитов настрой зенитовцев будет максимальным. Да и форвардам питерцев нужно поднатореть в плане реализации.

    Наверняка в этой встрече «Зенит» снова будет активно атаковать. Иван Сергеев и Матео Кассьерра уж точно постараются отличиться.

    «Аль-Фатех»

    Эта команда относительно продуктивно выступает в своем чемпионате. Там она находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Фатех» имеет проблемы в обороне. В 19 поединках чемпионата Саудовской Аравии пропущено 26 мячей.

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    • В своем последнем поединке команда добыла лишь ничью. «Аль-Фатех» не сумел переиграть «Аль-Ахдуд» (0:0).

    Плюс ко всему, стабильностью результатов «Аль-Фатех» не блещет. Да и выиграно всего 8 поединков из 19 в чемпионате.

    Аравмйцы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Аль-Фатеха» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.80.

    Чемпион России пребывает в отменных кондициях, и наверняка будет активно атаковать с самого начала встречи.

    Наш прогноз — Фора «Зенита» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.

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    «Зенит» — «Аль-Фатех»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Зенитовцы снова разгромят соперника
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